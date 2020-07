Rozhodovat bude aktuální forma, tuší baseballisté Arrows před nadstavbou

„Základní část nám ukázala, že extraliga je letos extrémně vyrovnaná, každý s každým hrál opravdu vyrovnané zápasy,“ uvedl hrající kouč Arrows Aleš Navrátil.

„Dalo to všem šanci zkvalitnit mladé hráče, mohli dostat prostor pro hru. Také u nás dostávali mladí kluci šanci jak na kopci, tak v poli, a hráli velice dobře,“ připomněl Navrátil fakt, že letos se týmy kvůli pozdnímu startu sezony musí obejít bez zahraničních posil.



Ostravský klub nasadil mladíky dokonce do klíčové páteční bitvy proti Kotlářce Praha. Výhru 7:2, která týmu pojistila první místo po základní části, z nadhazovačského kopce režíroval Matěj Satoria.

„Bylo to skvělé, byla to pro mě nová výzva. Ještě nikdy jsem neházel za áčko na domácí půdě jako startér,“ líčil 20letý hráč Arrows. „Michal Kovala hrál na druhé metě, Kuba Šín na třetí metě, všichni si počínali náramně,“ chválil Navrátil mladé hráče z kádru.

Do nadstavby o titul, která začne už v pátek, se ovšem dosavadní výsledky nezapočítají. „Výhra v základní části nám přinese jen výhodu domácího prostředí,“ připustil Navrátil. Týmy se utkají třikrát každý s každým, první čtyři celky postoupí poté do semifinále a vítězové následně sehrají Czech Series o titul.

„Hodně bude rozhodovat aktuální forma, kdo jak si to načasoval,“ tuší hrající kouč Arrows, který se nebojí toho, že by vítězství v základní části týmu příliš svázalo ruce nervozitou.

„Základní část jsme vyhráli už loni a víme, že to nic neznamená. Snad jen nám to přinese výhodu, že budeme hrát častěji doma,“ zopakoval Aleš Navrátil.

Klíčové nyní pro Arrows bude dostat se v nadstavbě mezi čtyři nejlepší celky. „V těch závěrečných zápasech, kdy půjde o všechno, o to dostat se do play off, budou už rozhodovat zkušenosti,“ nastínil hrající kouč Arrows.

Do rozhodující fáze sezony půjdou ostravští baseballisté v plné síle. „Přestože v závěru základní části bylo zápasů hodně a na některých klucích se začala projevovat únava, zvládli jsme to bez zranění. Navíc, jak už jsem říkal, prostor dostávali mladší hráči, kteří ukázali, že na to mají. Ti zkušenější si mohli odpočinout. A byť jsme po zápřahu byli trochu utahaní, do vrcholné fáze půjdeme znovu naplno.“