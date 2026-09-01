Armáda „odvelela“ nadějnou smečařku Laifrovou z Ostravy do Brna

A i to je důvod, proč po výborných výkonech v TJ Ostrava zamířila do KP Brno. K novému týmu se připojila po tom, co absolvovala potřebný vojenský výcvik.
„Počítám s tím, že skloubit volejbal se studiem na Univerzitě obrany bude složité,“ přiznala jedenadvacetiletá Agáta Laifrová.
Proč se nevěnuje čistě volejbalu, zdůvodnila tím, že nechce, aby v jejím životě šlo vše jen jedním směrem. Ale proč si vybrala armádu?
„Vždycky se mi líbila, ta škola se mi líbila, ty studijní obory, armádní věci, takže jsem to chtěla vyzkoušet. Říkala jsem si, že je to cesta, kterou bych chtěla jít,“ odpověděla a dodala, že současná armáda už více než dříve přitahuje i ženy.
Agáta Laifrová zažila několik tvrdých volejbalových příprav. Nyní absolvovala vojenský výcvik. Leč odmítla, že by byl náročnější, než jsou kondiční přípravy volejbalistek.
„Záleží, oč jde,“ usmála se. „Na vojně je to náročnější v tom, že máte třeba málo spánku. Ale fyzicky... To je těžší volejbalová příprava.“
Věří, že nebude mít ve škole problém, aby ji uvolňovali na tréninky a zápasy. „Bude to náročnější, ale snad vše půjde skloubit.“
Šéfy TJ Ostrava její rozhodnutí odejít do Brna mrzí.
„Ale jít do armády byl její životní sen,“ konstatoval ostravský manažer Miloš Matula. „I když se jí u nás líbilo, zřejmě svou roli, že chtěla jít do Brna i za volejbalem, hrály naše výsledky v minulé sezoně. Pokud bychom bojovali o medaile, možná by tady zůstala.“
Matula dodal, že když do Ostravy před rokem přestupovala z mateřské Slavie Hradec Králové, brali ji s vědomím, že dříve nebo později se zkusí dostat na Univerzitu obrany v Brně.
„S tím rizikem jsme do toho šli, měla u nás smlouvu na rok s tím, že po něm se uvidí, co a jak,“ uvedl Matula. „Nicméně jsme si mysleli, že když se jí tak dařilo a zjistila, jak to funguje, tak třeba ještě zůstane. Volejbal má ráda, ale výš staví svůj sen být v armádě.“
Agáta Laifrová přišla do Ostravy v lednu 2024 na hostování z Hradce Králové. To bojovala o místo v extraligovém kádru. „Byla jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet práci v družstvu dá se říct nanečisto, protože jsem se ještě soustředila i na maturitu. Byla jsem tak v Ostravě dva tři dny v týdnu,“ připomněla.
V minulém ročníku extraligy ji už tehdejší ostravský trenér Zdeněk Pommer postavil do základní sestavy. A zářila.
„V ostravském týmu se mi líbilo už na té zkoušce, a tak jsem další rok zůstala. Extraliga byla pro mě velký posun,“ řekla Agáta Laifrová. „Ve Slavii jsme v první lize trénovaly dvakrát týdně a v Ostravě dvakrát denně, což je velký rozdíl.“
Nyní vykročila zase o něco dále. Nechce být jen volejbalistkou, ale i vojákyní.