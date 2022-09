Extrémní závod Czech Adventure Race dokončil v Kyselce pouze jeden tým

Z kempu Ontario v 9 hodin ráno vyběhlo na trať 22 týmů 8 národností. Po úvodním orientačním běhu po okolí je čekalo 50 kilometrů pádlování z Kyselky do Kadaně a pak pěšky přes kontroly na kopcích a disciplínu skalní lezení zpátky do centra závodu.

To už byl pro většinu týmů večer, sedli na kola a vydali se na 90kilometrovou noční etapu na kole. Poté následovala zase pěší etapa, tentokrát do Karlových Varů a na kánoích zpět. Pak ještě 80 kilometrů do druhého depa u Zlatého kopce, která vedla přes single trail na Klínovci. Odsud se vydali na 40kilometrový trekking zpestřený orientačním během. Následovalo posledních 65 kilometrů na kolech do cíle závodu. Nejdřív ale ještě zdolat Seifertovu ferratu v Nových Hamrech a single trail na Plešivci.

„V průběhu závodu se odhalí charaktery. Závodníci jsou vyčerpaní a nemají sílu nic skrývat. Je zábavné pozorovat, jak během závodu lidé vystupují ze své komfortní zóny a mimo rámec svého obvyklého života. „Například tým závodnice, která je v běžném životě vysoce postavená manažerka, našel útočiště pro krátký spánek v haldě použitých kartonových krabic a vlastně je to součástí její dovolené,“ přidává čerstvou zkušenost Tomáš Vaněk.

Všechny časové limity stihl pouze jeden tým, český EPO HSK Benecko/Sport nás baví. Ten jako jediný absolvoval celou trať za 55 hodin a 22 minut. Konkurencí jim byl pouze tým české reprezentace, ale tomu se nevyhnuly technické potíže s kolem a ze soutěže v průběhu první noci odstoupil.

Časové rozdíly mezi týmy srovnávaly limity, které závodníkům zkracovaly trať. Díky nim se všechna družstva stále držela celkem pohromadě. Každý tým měl s sebou sledovací zařízení, a tak je fanoušci a rodina mohli sledovat na mapě online.

Čekání na kola z USA

Jediným zádrhelem letos byla pouze kola amerického týmu, která nedorazila do startu závodu ani na pražské letiště. Naštěstí je během prvního dne nepotřebovali, a tak večer, když se vrátili po dlouhém pádlování na Ohři, si rychle kola smontovali a pokračovali v závodě. Letošního ročníku se zúčastnilo 22 týmů z 8 zemí a každý pojal závod po svém. Někteří jako dobrodružný výlet, jiní jako prestižní akci, což se odrazilo i na spánkové taktice. Zatímco dánský tým naspal za obě noci celkem 40 minut, tým z USA strávil spánkem 6 hodin během jediné noci.

V pátek v deset hodin večer startoval za svitu čelovek druhý závod, MINI Adventure Race dvojic. Závodníci měli trať složenou z kontrol dlouhého závodu, ale měřila pouze 150 km a byla omezená časovým limitem 18 hodin. Účastníci MINI závodu si tak mohou vyzkoušet disciplíny dlouhého závodu a ochutnat jeho atmosféru. Těsně po startu začalo pršet a s drobnými přestávkami lilo až do sobotního cíle. Voda v Ohři stoupla a nejeden tým z dlouhého závodu musel vylévat převrácenou loď.

Naštěstí vše dobře dopadlo, závod si všichni užili, nasbírali zážitky a zkušenosti a bez vážných zdravotních potíží se vrátili do cíle.