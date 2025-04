Mistrovství Evropy v zápase v Bratislavě Ženy:

Do 50 kg: 1. Livačová (Ukr.), 2. Demirhanová (Tur.), 3. Sokolovová (Rus.) a Varakinová (Běl.). Do 55 kg: 1. Verbinová (Rus.), 2. Debienová (Fr.), 3. Dragutanová (Mold.) a Chomenecová (Ukr.). Do 59 kg: 1. Sidělnikovová (Rus.), 2. Günová (Tur.), 3. Russová (It.) a Filipovyčová (Ukr.), ...Michalcová (ČR) vyřazena v 1. kole. Do 68 kg: 1. Šaučuková (Běl.), 2. Zelenychová (Rum.), 3. Hanzlíčková (ČR) a Cavusogluová Tosunová (Tur.). Do 76 kg: 1. Alpjejevová (Ukr.), 2. Adarová Yigitová (Tur.), 3. Künzová (Rak.) a Zimjankovová (Běl.).