Zápasnice Hanzlíčková drží naději na světovou medaili, bude usilovat o bronz

Hanzlíčková startuje na šampionátu ve vyšší váze do 72 kg poté, co se ve své tradiční kategorii do 68 kg neprobojovala na olympijské hry v Paříži. V prvním zápase svěřenkyně trenéra Jana Žižky zdolala 11:1 Rusku Vusalu Parfianovičovou a poté podlehla 3:6 nasazené jedničce Žamile Bakbergenové z Kazachstánu.

K zisku premiérového světového kovu musí trojnásobná medailistka z mistrovství Evropy Hanzlíčková porazit dvě soupeřky. Nejprve se utká s Emilií Creciunovou z Moldavska a poté případně s Bolortungalag Corgit z Mongolska.