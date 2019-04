Životní boj zápasnice Hanzlíčkové. Na mistrovství Evropy slaví stříbro

Čtyřiadvacetiletá Hanzlíčková svedla s mistryní světa z loňského šampionátu v Budapešti statečný boj, rozhodčí ocenili vždy dvěma body tři její chvaty. Tím prvním česká volnostylařka ještě vyrovnala na 2:2, ale pak o pět let starší soupeřka získala větší náskok, který už Hanzlíčková pouze zkorigovala.

Zisk stříbra pro ni ale znamená životní úspěch a vyrovnala jím i české ženské maximum na ME. Stala se navíc teprve třetí českou zápasnicí, která na velké akci vybojovala medaili. Na mistrovství světa 1994 v Sofii skončila Dana Durecová třetí v kategorii do 44 kg, o devět let později přivezla Kateřina Halová stříbro z kategorie do 72 kg na ME v Rize.

Hanzlíčková na šampionátu prohrála až ve čtvrtém duelu. Ve středu cestou do finále vyřadila Danute Domikaityteovou z Litvy, německou soupeřku Marii Selmaierovou položila na lopatky a v semifinále zdolala trojnásobnou evropskou šampionku z nižších váhových kategorií Anastasiji Grigorjevovou z Lotyšska.

V té chvíli měla jistou první medaili z velké seniorské akce v kariéře, jejím maximem dosud bylo na ME páté místo z roku 2014. Medaile ale sbírala v mládežnických a juniorských kategoriích. V roce 2014 získala bronz na MEJ, z evropských šampionátů do 23 let má tři stříbra. Ve stejné věkové kategorii si předloni přivezla bronz i z MS.