Kapitán české volejbalové senzace: Moc nezapadám. Mým cílem spíš bylo nekazit

  16:30
Během své bohaté kariéry nasbíral kapitán českých volejbalistů Adam Zajíček řadu úspěchů v čele se třemi domácími tituly či triumfem ve zlaté Evropské lize, na mistrovství Evropy si dvakrát zahrál čtvrtfinále. Senzační postup mezi nejlepší čtyři týmy na světovém šampionátu na Filipínách, kde budou Češi o víkendu usilovat o první medaili od zlata v roce 1966, však staví nejvýš.
Český kapitán Adam Zajíček a Patrik Indra na bloku ve čtvrtfinále MS.

Český kapitán Adam Zajíček a Patrik Indra na bloku ve čtvrtfinále MS. | foto: Reuters

Volejbalový nahrávač Luboš Bartůněk ve čtvrtfinále mistrovství světa
Volejbalový nahrávač Luboš Bartůněk se přetlačuje na síti se soupeřem z Íránu...
Libero Milan Moník zasahuje ve čtvrtfinále volejbalového mistrovství světa.
Volejbalový univerzál Patrik Indra se raduje ve čtvrtfinále mistrovství světa.
12 fotografií

„Postup do semifinále řadím asi nejvýš a rozhodně je to velký úspěch nejen pro mě, ale pro český volejbal samotný. I kdyby to nakonec nedopadlo, což věřím, že se nestane a vrátíme se s medailí, tak je to jeden z největších úspěchů v mé kariéře. Ale každého jednotlivého úspěchu si vážím neskutečně moc, protože ne každému sportovci se to může poštěstit,“ uvedl Zajíček v nahrávce pro ČTK.

Mašina na body i třicátník s „lehkým pupkem“. Kdo jsou volejbaloví hrdinové

Ani on neměl před šampionátem přehnaná očekávání. „Naším cílem bylo postoupit ze skupiny a to, co bude na nad rámec, bude třešnička na dortu. A to, že ta třešeň bude takhle velká, jsme rozhodně nečekali. A máme z toho obrovskou radost,“ řekl. „Mým osobním cílem bylo spíš to klukům nekazit a být ještě trošku k užitku, protože na sobě cítím, že už mezi ty mladé, skákavé a rychlé kluky moc nezapadám. Takže jsem chtěl sdílet s nimi dobrý volejbal a užít si to tady,“ dodal.

Svěřenci trenéra Jiřího Nováka po úvodní nečekané hladké výhře nad Srbskem podlehli Brazílii, postup do osmifinále si zajistili vítězstvím 3:0 nad Čínou. V play off si poradili s Tuniskem a Íránem a v sobotním semifinále narazí na Bulharsko.

„Každé vítězství má jiný podtext nebo nějakou svoji historii. Ale prozatím musím nejvíc vyzdvihnout vítězství nad Čínou, protože tam jsme měli nůž na krku a doručili jsme téměř dokonalý výkon. Kdybychom tam prohráli jediný set, tak by zájem o nás nebyl takový, jaký je,“ řekl bývalý hráč Brna a Liberce, který se předloni po dvou sezonách v dresu Karlovarska vrátil na Kladno.

Enormní zájem o výkony volejbalistů v Česku jej nicméně překvapil. „Spousta lidí mi píše, že kvůli těm výsledkům pláče, že je to dojímá. A pro mě je těžko uvěřitelné, že někdo kvůli sportu dokáže uronit slzu a podobně. Je to krásné a nedokážu si představit, jak to tam asi teď díky nám vypadá,“ prohlásil.

Úspěch z ničeho? Ne, jen dlouhodobá píle. Expert o síle českého volejbalu

Zajíček si rovněž všiml odlišné atmosféry v reprezentaci, za kterou hraje od roku 2012. „Atmosféra je rozhodně jiná, odlišná od předchozích vrcholných turnajů. Přijde mi, že je taková vyspělá. Jak jsou ti kluci o nějaké ty roky starší a zkušenější z těch polských, tureckých nebo portugalských lig, tak je na nich vidět vyzrálost a jak dobře zvládají stres nebo tíhu okamžiku. A myslím, že právě ta psychická odolnost ve vypjatých momentech je naše nejsilnější stránka,“ řekl.

Ambice na zahraniční angažmá už dávno nemá. „Věk na zahraničí už mě minul, takže to není otázka na mě, ale spíš na (devatenáctiletého) Tondu Klimeše. Já si budu spokojeně válčit na Kladně. Tam jsem velmi spokojený a nehodlám to měnit,“ uzavřel Zajíček.

