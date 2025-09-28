„Nevidět vlastní děti, jak rostou a jak se mění, už za to asi nestojí, nebo alespoň v mých letech ne. Byl to asi můj poslední zápas. Život jde dál. Se svou reprezentační kariérou jsem spokojený,“ hlásil pro Českou televizi, zatímco si utíral ubrečený obličej.
Ačkoliv nikdy v kariéře nepůsobil v žádné zahraničí lize, vypracoval se až na kapitána české reprezentace. Na klubové úrovni aktuálně hraje v Kladně, předtím si vyzkoušel angažmá v liberecké Dukle a týmu VK Karlovarsko, začínal v Brně.
Už po postupu do semifinále, které si Češi zařídili vítězstvím nad Íránem, pro ČTK podotkl: „Mým osobním cílem bylo to klukům nekazit a být ještě trošku k užitku, protože na sobě cítím, že už mezi ty mladé, skákavé a rychlé kluky moc nezapadám. Takže jsem s nimi chtěl sdílet dobrý volejbal a turnaj si užít.“
V tu chvíli už nejspíš tušil, že za reprezentaci odehraje poslední dva zápasy.
Ačkoliv to mohlo vypadat, že se po prohře s Polskem rozhodoval v emocích trochu bez rozmyslu, myšlenku na konec v sobě prý držel delší dobu. A před šampionátem ho v tomto rozhodnutí utvrdil jeho syn.
„Loučil jsem se s ním a on začal poprvé plakat a říkal, že zase jedu za volejbalem a ptal se, proč tam jezdím. Takže už toho mám dost, už to bolí,“ pokračoval v emotivním rozhovoru.
Za reprezentaci pravidelně nastupoval už od roku 2012, na mistrovství Evropy si dvakrát zahrál čtvrtfinále. A jak hodnotil čtvrté místo z letošního světového šampionátu, což je mimochodem nejlepší výsledek tuzemského volejbalu od roku 1970? „Hořkosladké.“
„Sice jsme pro některé pořád legendy, ale na čtvrté místo si podle mě nikdo moc nevzpomene. Na to třetí by si, myslím, lidé vzpomněli víckrát nebo častěji. Je to škoda. Čtvrté místo je hezké, ale je to málo,“ komentoval.
Přesto na rozdíl od předešlých dvou vzájemných střetnutí vzali Češi Polákům alespoň set. „Bojovali jsme, rvali jsme se. Já osobně jsem si představoval trošku jinak ať už můj výkon, tak ten týmový. Byl skvělý, ale něco málo tam chybělo. Trošku nám nepřálo štěstí v určitých momentech. Bylo to blízko, ale zároveň daleko.“
A ačkoliv před mistrovstvím by Čechům čtvrtou pozici připisovali snad jen ti největší optimisté, po senzačním tažení toto umístění kapitána mrzelo. „Asi si čtvrté místo zasloužíme, ale spokojený s ním nejsem.“
Teď se alespoň může vrátit domů za rodinou. A slíbit synovi, že takhle daleko už nikdy neodjede.