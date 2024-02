Přál bych si postup mezi elitu, hlásí pozemní hokejista Uhlíř

„Výhodou je, že jsme opět vyhráli český halový titul a máme tak šanci hrát tento pohár i v příští sezoně. Chceme soutěž minimálně udržet, třešničkou na dortu by byl jednoznačně postup do vyšší skupiny a konfrontace s těmi nejlepšími týmy v Evropě,“ líčil Adam Uhlíř.

O dvou postupujících mezi elitu rozhodnou v hale na Slovanech zítřejší semifinálové souboje.

Máte zkušenost s tak velkým halovým turnajem?

Na klubové scéně je to moje první zkušenost, ale hrál jsem na posledních čtyřech mistrovství Evropy s reprezentací, takže se nedá říct, že je to pro mě něco úplně nového. Ale klubová úroveň je vždycky jiná, těžko se to srovnává.

Jak vnímáte rozdíl mezi halovým a venkovním hokejem?

Halový hokej je rychlejší, padá v něm více branek a celé je to takové dynamičtější. Každá chyba je poznat, chvilkové zaváhání nebo neproměněná šance může být rozhodujícím momentem pro vývoj zápasu. To ve venkovním hokeji nebývá, tam je víc hráčů a případná chyba se dá napravit.

Co budete považovat za úspěch v konkurenci osmi týmů?

Určitě postup do elitní skupiny, kam se kvalifikují první dva týmy. Máme zajímavé soupeře, zhruba na naší úrovni, ale pro mě je výzva potkávat se s těmi nejlepšími. Skromnějším cílem pak je udržet soutěž i pro příští rok, což znamená skončit do čtvrtého místa.

Když jste před akcí studoval soupeře ve skupině, jak se jevili?

Hned po rozlosování jsem nejvíce favorizoval Ukrajince, protože na mezinárodní úrovni mají zkušenost také z nejvyšší úrovně – divize A. Ale podle dlouhodobých výsledků zase mají lepší bilanci Dánové i Skoti. Tak uvidíme.