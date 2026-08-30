Ondra těsně nedosáhl na medaili, čtvrté místo na ME vybojovala i Širůčková

Třiatřicetiletý Ondra před dvěma lety v olympijské sezoně na ME nezávodil, takže ve své jediné současné disciplíně navazoval na titul z Mnichova 2022. Do finále postoupil ze druhého místa v semifinále, ale jubilejní desátá evropská medaile mu těsně utekla. Zapsal 33 chytů, bronzový Francouz Sam Avezou ještě naznačil krok k dalšímu chytu.
Mistrem Evropy se stal olympijský vítěz z Tokia Španěl Alberto Ginés, který se dostal až za 40. chyt. Stříbro bral Ital Giovanni Placci, jenž dolezl o tři kroky dále než Ondra.
Poprvé se do finále mistrovství Evropy dostaly Širůčková a Smetanová. Třiadvacetiletá Širůčková, která byla dosud na ME nejlépe jednadvacátá, to proměnila ve čtvrté místo. Zapsala 46 kroků, pak jí vypršel šestiminutový časový limit. Na medaili by potřebovala dostat se o dalších více než pět chytů dál.
I její čtvrté místo znamená návrat českých lezkyň do evropské špičky. Naposledy tak vysoko byla Eliška Adamovská v Moskvě 2020, která získala v obtížnosti stříbro. Druhá česká finalistka Smetanová dnes zapsala výsledek 37+ a ve finále za sebou nechala dvě soupeřky. O tři místa zlepšila své maximum z ME z roku 2020.
Evropský titul získala Britka Erin McNeiceová, která jako jediná vylezla celou finálovou cestu. Další medaile braly Belgičanka Heloise Doumontová a Slovinka Lucka Rakovecová.