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Ondra těsně nedosáhl na medaili, čtvrté místo na ME vybojovala i Širůčková

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  16:49

Česká lezkyně Tereza Širůčková. | foto: Profimedia.cz

Dvě čtvrtá místa přineslo českým barvám mistrovství Evropy v lezení na obtížnost. Mezi muži skončil těsně pod stupni vítězů Adam Ondra, který tak poprvé v kariéře na kontinentálním šampionátu nezískal medaili. Mezi ženami stejnou pozici obsadila Tereza Širůčková a postarala se o nejlepší výsledek české ženy na ME od roku 2020. Do finále se ve francouzském Lavalu probojovala také Michaela Smetanová, která skončila šestá.

Třiatřicetiletý Ondra před dvěma lety v olympijské sezoně na ME nezávodil, takže ve své jediné současné disciplíně navazoval na titul z Mnichova 2022. Do finále postoupil ze druhého místa v semifinále, ale jubilejní desátá evropská medaile mu těsně utekla. Zapsal 33 chytů, bronzový Francouz Sam Avezou ještě naznačil krok k dalšímu chytu.

Mistrem Evropy se stal olympijský vítěz z Tokia Španěl Alberto Ginés, který se dostal až za 40. chyt. Stříbro bral Ital Giovanni Placci, jenž dolezl o tři kroky dále než Ondra.

Poprvé se do finále mistrovství Evropy dostaly Širůčková a Smetanová. Třiadvacetiletá Širůčková, která byla dosud na ME nejlépe jednadvacátá, to proměnila ve čtvrté místo. Zapsala 46 kroků, pak jí vypršel šestiminutový časový limit. Na medaili by potřebovala dostat se o dalších více než pět chytů dál.

I její čtvrté místo znamená návrat českých lezkyň do evropské špičky. Naposledy tak vysoko byla Eliška Adamovská v Moskvě 2020, která získala v obtížnosti stříbro. Druhá česká finalistka Smetanová dnes zapsala výsledek 37+ a ve finále za sebou nechala dvě soupeřky. O tři místa zlepšila své maximum z ME z roku 2020.

Evropský titul získala Britka Erin McNeiceová, která jako jediná vylezla celou finálovou cestu. Další medaile braly Belgičanka Heloise Doumontová a Slovinka Lucka Rakovecová.

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