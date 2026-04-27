Ondra zdolává skály a chystá se do Prahy. A olympiáda v LA? Nevzdávám ji, říká

Markéta Plšková
  15:12
Před rokem v Praze ukončil závodní kariéru v boulderingu, přesto se Adam Ondra v červnu na Světovém poháru v hlavní městě opět představí. Organizátoři totiž do programu zařadili i lezení na obtížnost, což je jeho oblíbená disciplína. „Moc se těším, budu tady mít velký rodinný fanklub. Je to skvělá reklama pro Českou republiku.“
Adam Ondra na tiskové konferenci ke Světovému poháru v Praze.

Adam Ondra během finále ve sportovním lezení. (9. srpna 2024)
Světový pohár v Praze proběhne od 3. do 7. června na Štvanici, kam se přesouvá z Letné. „Důvodem byla hlavně bezpečnost diváků, loni nás hodně potrápil vítr a Letná není chráněná. Lezení na obtížnost navíc bude přímo na centrkurtu, takže čekáme opravdu skvělou atmosféru,“ vyhlížel na pondělní tiskové konferenci předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek.

Největším lákadlem pro diváky je pochopitelně čtyřnásobný mistr světa Ondra, jenž i ve 33 letech stále udivuje celou lezeckou komunitu. Závodní bouldering po loňské sezoně vyměnil za ten skalní a v něm během zimy vyrovnal hned čtyři světové rekordy.

„Hledal jsem něco nového, něco, čemu jsem se dříve nevěnoval. I pro tu motivaci to potřebuju střídat,“ prozradil. A tak zdolal čtyři přírodní bouldery kategorie 8C ve skalách stylem „flash“, tedy na první pokus. Jen pro upřesnění, nejtěžší zaznamenané spadají do kategorie 9A, ty ovšem nikdo tímto stylem ještě nevylezl.

adam.ondra

Captain Nemo 8C ✅

The day I flashed Celestite 8C, I got to do this incredible problem before It is one of the best problems with a perfect power/technique combo, where it also comes down to a bit of endurance and fear factor towards the very end

Amazing crew @pie.vidi, @dave_graham_, @giuliano_cameroni, @clem_lechap, @christof_rauch

Ondra tak opět ukázal, že je unikátem.

„Byl jsem překvapený, že se ještě ve 33 letech dokážu posouvat,“ přiznal český lezec. Také si od komunity jeho kolegů vysloužil zasloužený obdiv, podle svých slov nejvíce šokoval dvěma bouldery Emotional Landscapes v rakouském Maltatalu a Celestite ve Val Bavona ve Švýcarsku.

„Obtížnost 8C je opravdu extrémní a moc lidí na světě ji ani po mnoha dnech nacvičování nedokáže vylézt. U Celestite jde o každý milimetr natočení těla a zakládání kolen do neznatelných výstupků. Byl jsem rád, že se mi to všechno povedlo na první pokus.“

Arina Jurčenko

mistryně ČR v boulderu 2025

Kromě Ondry se Světového poháru v Praze zúčastní také další Češi, mezi nimi i devatenáctiletá Arina Jurčenko, která kombinuje bouldering i lezení na obtížnost.

„Plánuju se v Praze zúčastnit obou disciplín. Určitě mě motivují výsledky z loňské sezony, která se mi povedla. Nechci si stanovovat konkrétní cíle, ale chtěla bych se dostat do semifinále. Ale hlavně si to chci užít, protože bude určitě skvělá atmosféra.“

Teď už se ovšem soustředí na závodní část roku, a tak z milovaných skal opět přesedlal na umělou stěnu. Aktuálně se připravuje v italském Arcu u jezera Garda, kde vzniklo lezecké tréninkové centrum. „Příprava jde zatím dobře, v Arcu jsou skvělé tréninkové podmínky i skvělí parťáci. Navíc se tam dají hezky skloubit tréninky a rodinný život.“

Ondrův syn Hugo tak navštěvuje italskou školku a často svého tátu doprovází. „Má nějaké lezecké kamarády, třeba včera jsme strávili velkou část dne ve skalách s jeho spolužáky.“

Také kvůli rodinnému životu Ondra absolvuje letošní první závody až v Praze, květnový Světový pohár v Číně vynechá. „Ještě se cítím nedostatečně připraven, abych se tam představil. Ale ani jsem to neplánoval. Z rodinného hlediska je lepší si vyzobávat závody, které jsou v blízkosti domova. Nejvíc jsem si vždy užíval evropské závody, které jsou i z diváckého hlediska nejzajímavější,“ podotkl.

Skvělou atmosféru může nejpopulárnější český lezec očekávat také v Praze. Ondra by se rád propracoval až do finále, zároveň se může těšit na střet s nabitou světovou konkurencí. „Troufám si tvrdit, že co se týče obtížnosti, bude to nejlépe obsazený závod letos,“ prozradil.

Lezení na laně, jak se této disciplíně přezdívá, bude za dva roky poprvé také samostatnou olympijskou disciplínou. Na předchozích dvou hrách se závodilo v kombinaci, ze které Ondrovi medaile utekly. Jenže právě kvůli zavedení samostatné soutěže v obtížnosti konkurence rychle přibývá.

„V posledních deseti letech to bylo dost stagnující, ale poslední dva roky je velký boom a soupeři se hodně zlepšují. Co před pěti lety stačilo na finále, teď nestačí skoro ani na semifinále,“ všímá si. Zároveň už trochu přemýšlí právě o zmiňované olympiádě v Los Angeles.

„Nejde o ní nepřemýšlet. Tuhle sezonu vnímám jako přechodnou, snad více uvidím, jaké jsou šance. Mám ale i další cíle na skalách, chtěl bych to nějak dobře zkombinovat,“ líčí. „Ve své hlavě ale olympiádu v Los Angeles nevzdávám. Nebude pro mě náročné udržet svou úroveň, ale otázka je, jestli bude stačit na medaili.“

Přece jen mu bude už 35 let a sám říká: „Krystalizují noví specialisté.“ Pro Ondru je ale aktuálně podstatné, že je po zdravotních patáliích konečně stoprocentně fit. „Poslední dva roky jsem řešil problémy s rameny. I proto neplánuju udělat comeback v boulderingu, kde mi stejně konkurenčně ujíždí vlak,“ zmiňuje.

„Když jsem si mohl dovolit vysadit závodní bouldering, cítím se nejzdravěji za posledních pět let. Nic mě nebolí.“

A tak divákům v Praze bude moct v červnu předvést ten nejlepší výkon.

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Vyloučení Lurvinka za faul na slávistu Douděru bylo v pořádku, řekla komise

Zleva David Douděra (Slavia) v souboji o balon s Ahmadem Ghalim z Olomouce.

Fotbalový rozhodčí Stanislav Volek v klíčové situaci sobotního utkání závěrečného kola základní části první ligy na Slavii nechyboval, když vyloučil olomouckého obránce Louise Lurvinka za faul na...

27. dubna 2026  15:21

Ondra zdolává skály a chystá se do Prahy. A olympiáda v LA? Nevzdávám ji, říká

Adam Ondra na tiskové konferenci ke Světovému poháru v Praze.

Před rokem v Praze ukončil závodní kariéru v boulderingu, přesto se Adam Ondra v červnu na Světovém poháru v hlavní městě opět představí. Organizátoři totiž do programu zařadili i lezení na...

27. dubna 2026  15:12

Plíšková vzala Sierraové pětkrát podání, v Madridu si zahraje čtvrtfinále

Karolína Plíšková během turnaje v Madridu

Karolína Plíšková v Madridu porazila 6:4 a 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká buď světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, nebo Anastasia Potapovová z...

27. dubna 2026  14:48

Sportovci v roli modelů: Seemanová i Hroneš by šli znovu, Záveskou zradila obuv

Barbora Seemanová a Laura Záveská během přehlídky Zoltána Totha na...

Plavkyně Barbora Seemanová a snowboardisté Laura Záveská a Jakub Hroneš si na chvíli vyzkoušeli novou roli. Během Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku se prošli po modelingovém mole.

27. dubna 2026  14:48

Velké změny u Ledecké. V jejím týmu končí lyžařští trenéři Bank a Gamper

Ester Ledecká na tiskové konferenci ke shrnutí uplynulé sezony.

Když v pondělí dopoledne Ester Ledecká na tiskové konferenci rozebírala uplynulou zimu, na konto možných změn ve svém týmu jen kývla: „Nějaké budou. Ale to, jak se to usadí, si řekneme až na...

27. dubna 2026  14:04,  aktualizováno  14:33

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka prožívá čtvrtfinále Ligy mistrů.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

Možná za rok, Evropo. Sigma se do pohárů nevrátí, kdo ji povede v nové sezoně?

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Sigma si bude muset na Evropu minimálně rok počkat. Po turbulentní sezoně, ve které si zahrála Konferenční ligu, změnila trenéra a prostřídala velkou část kádru, končí v tabulce po základní části...

27. dubna 2026  14:12

Divoké Bečvanské El Clásico. Po valašském derby fanynka knokautovala rozhodčího

Momentka z amatérského fotbalu.

Rána pěstí do obličeje, za kterou by se nemusel stydět ani profi boxer. Jenže nepadla v ringu, nýbrž po fotbalovém derby domácí Prostřední Bečvy a Horní Bečvy na Valašsku v 6. lize. Na svědomí ji...

27. dubna 2026  13:52

Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Jáchyma Kondelíka.

Opět po dvou letech míří pardubičtí hokejisté k šestému finálovému utkání do Třince s mečbolem, vedou 3:2 na zápasy. V hlavě je možná trochu straší scénář z roku 2024, když u Ocelářů selhali,...

27. dubna 2026  13:38

Ligové zápasy v zahraničí? Nejvíc jednou v sezoně, tvrdí nový návrh FIFA

Pohled na stadion před začátkem finále fotbalového MS klubů.

I když by se mohlo zdát, že Světová fotbalová federace FIFA nepohrdne dalším megalomanským plánem, v otázce vyvážení domácích soutěží je spíš zdrženlivá. Po předchozích zkušenostech s návrhy odehrát...

27. dubna 2026  13:20

Dukla, nebo Šelmy? O volejbalovém titulu rozhodne poslední bitva

Brněnské volejbalistky se radují z vítězství.

Volejbalistky liberecké Dukly vlétly do finálové série extraligy skvěle, ale po dvou vyhraných duelech se jejich jízda za titulem zadrhla. Zkušené Šelmy Brno, vítězky základní části extraligy, oba...

27. dubna 2026  13:14

Zakázali Jihlavě komentovat baráž? Není to pravda, namítl Loukota. Klub mluví o útoku

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Jeden výrok při rozhovoru vyvolal pořádnou odezvu. Diskuze o kritizované extraligové baráži se ale stočila ke vzájemným výpadům mezi řídícím orgánem soutěže, tedy Asociací profesionálních klubů...

27. dubna 2026  13:04

