Ondra zdolává skály a chystá se do Prahy. A olympiáda v LA? Nevzdávám ji, říká

Světový pohár v Praze proběhne od 3. do 7. června na Štvanici, kam se přesouvá z Letné. „Důvodem byla hlavně bezpečnost diváků, loni nás hodně potrápil vítr a Letná není chráněná. Lezení na obtížnost navíc bude přímo na centrkurtu, takže čekáme opravdu skvělou atmosféru,“ vyhlížel na pondělní tiskové konferenci předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek.
Největším lákadlem pro diváky je pochopitelně čtyřnásobný mistr světa Ondra, jenž i ve 33 letech stále udivuje celou lezeckou komunitu. Závodní bouldering po loňské sezoně vyměnil za ten skalní a v něm během zimy vyrovnal hned čtyři světové rekordy.
„Hledal jsem něco nového, něco, čemu jsem se dříve nevěnoval. I pro tu motivaci to potřebuju střídat,“ prozradil. A tak zdolal čtyři přírodní bouldery kategorie 8C ve skalách stylem „flash“, tedy na první pokus. Jen pro upřesnění, nejtěžší zaznamenané spadají do kategorie 9A, ty ovšem nikdo tímto stylem ještě nevylezl.
Ondra tak opět ukázal, že je unikátem.
„Byl jsem překvapený, že se ještě ve 33 letech dokážu posouvat,“ přiznal český lezec. Také si od komunity jeho kolegů vysloužil zasloužený obdiv, podle svých slov nejvíce šokoval dvěma bouldery Emotional Landscapes v rakouském Maltatalu a Celestite ve Val Bavona ve Švýcarsku.
„Obtížnost 8C je opravdu extrémní a moc lidí na světě ji ani po mnoha dnech nacvičování nedokáže vylézt. U Celestite jde o každý milimetr natočení těla a zakládání kolen do neznatelných výstupků. Byl jsem rád, že se mi to všechno povedlo na první pokus.“
Arina Jurčenko
mistryně ČR v boulderu 2025
Kromě Ondry se Světového poháru v Praze zúčastní také další Češi, mezi nimi i devatenáctiletá Arina Jurčenko, která kombinuje bouldering i lezení na obtížnost.
„Plánuju se v Praze zúčastnit obou disciplín. Určitě mě motivují výsledky z loňské sezony, která se mi povedla. Nechci si stanovovat konkrétní cíle, ale chtěla bych se dostat do semifinále. Ale hlavně si to chci užít, protože bude určitě skvělá atmosféra.“
Teď už se ovšem soustředí na závodní část roku, a tak z milovaných skal opět přesedlal na umělou stěnu. Aktuálně se připravuje v italském Arcu u jezera Garda, kde vzniklo lezecké tréninkové centrum. „Příprava jde zatím dobře, v Arcu jsou skvělé tréninkové podmínky i skvělí parťáci. Navíc se tam dají hezky skloubit tréninky a rodinný život.“
Ondrův syn Hugo tak navštěvuje italskou školku a často svého tátu doprovází. „Má nějaké lezecké kamarády, třeba včera jsme strávili velkou část dne ve skalách s jeho spolužáky.“
Také kvůli rodinnému životu Ondra absolvuje letošní první závody až v Praze, květnový Světový pohár v Číně vynechá. „Ještě se cítím nedostatečně připraven, abych se tam představil. Ale ani jsem to neplánoval. Z rodinného hlediska je lepší si vyzobávat závody, které jsou v blízkosti domova. Nejvíc jsem si vždy užíval evropské závody, které jsou i z diváckého hlediska nejzajímavější,“ podotkl.
Skvělou atmosféru může nejpopulárnější český lezec očekávat také v Praze. Ondra by se rád propracoval až do finále, zároveň se může těšit na střet s nabitou světovou konkurencí. „Troufám si tvrdit, že co se týče obtížnosti, bude to nejlépe obsazený závod letos,“ prozradil.
Lezení na laně, jak se této disciplíně přezdívá, bude za dva roky poprvé také samostatnou olympijskou disciplínou. Na předchozích dvou hrách se závodilo v kombinaci, ze které Ondrovi medaile utekly. Jenže právě kvůli zavedení samostatné soutěže v obtížnosti konkurence rychle přibývá.
„V posledních deseti letech to bylo dost stagnující, ale poslední dva roky je velký boom a soupeři se hodně zlepšují. Co před pěti lety stačilo na finále, teď nestačí skoro ani na semifinále,“ všímá si. Zároveň už trochu přemýšlí právě o zmiňované olympiádě v Los Angeles.
„Nejde o ní nepřemýšlet. Tuhle sezonu vnímám jako přechodnou, snad více uvidím, jaké jsou šance. Mám ale i další cíle na skalách, chtěl bych to nějak dobře zkombinovat,“ líčí. „Ve své hlavě ale olympiádu v Los Angeles nevzdávám. Nebude pro mě náročné udržet svou úroveň, ale otázka je, jestli bude stačit na medaili.“
Přece jen mu bude už 35 let a sám říká: „Krystalizují noví specialisté.“ Pro Ondru je ale aktuálně podstatné, že je po zdravotních patáliích konečně stoprocentně fit. „Poslední dva roky jsem řešil problémy s rameny. I proto neplánuju udělat comeback v boulderingu, kde mi stejně konkurenčně ujíždí vlak,“ zmiňuje.
„Když jsem si mohl dovolit vysadit závodní bouldering, cítím se nejzdravěji za posledních pět let. Nic mě nebolí.“
A tak divákům v Praze bude moct v červnu předvést ten nejlepší výkon.