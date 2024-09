Po Paříži načerpal baterie. Ondra se těší na Letnou: Loni byla pohádková

Od pátku ho na pražské Letné čeká Světový pohár v boulderu. Má na co vzpomínat, loni zde před bouřlivou kulisou vybojoval druhé místo.

„Bylo to až pohádkové,“ povídá jedenatřicetiletý lezecký fenomén. „Tohle ale bude jiný závod. Hlavně se snažím myslet na nejbližší kolo, abych se dostal do semifinále. Vždycky je postup náročný, navíc doma je to o to víc stresující.“

Jak těžké bylo po olympijských hrách zase přepnout do závodního režimu?

Olympiádu jsem se v hlavě nejdřív snažil potlačit, protože byla samozřejmě zklamáním. Těsně po ní jsme se s rodinou vypravili do Itálie. Načerpal jsem tam baterie. I díky tomu byl návrat do tréninku nakonec v pohodě.

Kde jste byli?

Částečně u moře a částečně v Alpách, kde jsme se věnovali boulderingu. Ten se dá s rodinou dobře skloubit. Podařilo se mi taky vylézt jeden relativně těžký boulder. Na to, že v létě nejsou většinou dobré podmínky na takovýto typ lezení, jsem byl spokojený.

Pak jste se vrátil do tréninku?

Ano. Vnímal jsem to tak, že netrénuju jen na Světový pohár v Praze, ale i na některé skalní projekty, které mě čekají na podzim. Chtěl bych se podívat do Francie do Les Gorges du Verdon na cestu DNA, což je obtížnost 9c. Teď jsem se soustředil hlavně na sílu, ještě potrénuju vytrvalost a bude to dobré.

V průběhu olympijské přípravy vás trápilo bolavé rameno. Jak je na tom teď?

V 99 procentech případů mě nijak neomezuje. Ale uvidíme, bouldering je v tomto nepříjemný. Vždycky mám v hlavě: Jo, tak zrovna tohle bych dělat nemusel. Vím, že jsou nějaké bouldery nebo typy kroků, které moje ramena mohou celkem snadno zranit. Krok třeba nejsem fyziologicky schopný udělat správně, tak ho dělám ve špatné pozici a pak je otázka, jestli vazy v rameni vydrží.

Adam Ondra během finále ve sportovním lezení. (9. srpna 2024)

Co čekáte v Praze?

Jak vypadá stěna, vím z loňska. Ale jak postaví chyty… Ví se, že jeden set bývá silový, jeden extrémně technický, další dva jsou většinou silovo-technicko-koordinační. Silovější mi sedí. Naopak mi tolik nesedí pomalejší a techničtější bouldery v plotnách. I když teda na olympiádě to bylo naopak. Ale nemůžu přemýšlet: Jo, to je moje a tohle mi zase nejde. Snažím se, abych vylezl všechno.

Mohla by vám pomoci atmosféra. Jak na tu loňskou vzpomínáte?

Čekal jsem, že bude velký zájem, ale má očekávání asi ještě předčil. Bylo to krásné. Vyšlo počasí, místo na Letné je skvělé. Předpověď na letošek také nakonec vypadá dobře, tak se těším.

Kolik jste sháněl pro rodinu lístků?

Kolem třiceti.

Váš syn dorazí také?

Určitě. Už jsme se i na domácí stěně naučili povzbuzovat. Říká mi: Pojď, pojď! V tom hluku ho samozřejmě neuslyším, ale přítomnost jeho, manželky a naprosté většiny rodiny je pro mě extra motivací.

Co říkáte na letošní konkurenci?

Myslím, že bude podobná loňské. Někteří evropští závodníci teda chybí, takže já a Toby Roberts budeme muset trochu hájit čest. Čekám, že Japonci budou nabití. Například Sorato Anraku – loni ještě nepostoupil do finále, kdyby nepostoupil letos, šlo by o velké překvapení.

Organizátoři zároveň oznámili, že se pro Česko snaží získat pořadatelství mistrovství světa v roce 2027. Velká motivace?

Určitě. Bylo by to i perfektně načasované před olympijskými hrami v Los Angeles. Asi by mi to i pomohlo v rozhodování, jestli v závodní kariéře pokračovat, nebo se spíš vrátit zpátky do skal.

Jak to máte nyní?

Teď je to takové… Ve skalním lezení mám ještě spoustu cílů a plánů. Pokud bych se ale rozhodl pro další olympijský cyklus, tak to bude znamenat, že některé plány na skalách si už nikdy nesplním. Musím si říct, co je priorita.