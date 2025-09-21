Finále by bylo pěkné, říká lezec Ondra před MS. Tréninkové podmínky ho zklamaly

Autor: ,
  15:26
Adam Ondra by se na mistrovství světa ve sportovním lezení, které začne v pondělí v Soulu, rád dostal do finále. Český reprezentant, jenž se už soustředí pouze na lezení na obtížnost, to řekl v nahrávce pro média. Cítí se být dobře připravený, i když ho tréninkové podmínky v dějišti šampionátu zklamaly.
Zklamaný Adam Ondra po nezdaru v lezení na obtížnost v rámci kombinaci na...

Zklamaný Adam Ondra po nezdaru v lezení na obtížnost v rámci kombinaci na mistrovství světa v Bernu | foto: Český horolezecký svaz/Petr Chodura.

Adam Ondra v akci při semifinálovém lezení. (7. srpna 2024)
Adam Ondra během finále ve sportovním lezení. (9. srpna 2024)
Adam Ondra během finále ve sportovním lezení na OH v Paříži (9. srpna 2024)
Adam Ondra v akci na boulderu během olympijské kvalifikace.
7 fotografií

Čtyřnásobný mistr světa Ondra má v poolympijské sezoně omezený závodní program. V červnu se na domácím SP v Praze rozloučil se závodní kariérou v boulderingu a pak už startoval jen na začátku září v Koperu, kde skončil na Světovém poháru v lezení na obtížnost sedmý.

„Od té doby jsem měl ještě čas nějaké věci poupravit, na některé věci se připravit. Momentálně jsem s přípravou spokojen, veškerá práce už je za mnou. Teď přichází ta druhá část, jak tu přípravu a dřinu proměnit v nějaké dobré umístění,“ řekl Ondra.

Mírně ho zklamaly tréninkové podmínky přímo v Soulu. „Byly pro nás připravené v uvozovkách speciální závodní cesty na stěně, kde probíhal Světový pohár v minulém roce. Ale nebyly úplně kvalitní a v takovém stylu, v jakém se pak závody lezou. Nějakým způsobem jsem si je pak dokázal upravit,“ přiblížil.

Adam Ondra na MS ve sportovním lezení ve švýcarském Bernu.
Adam Ondra v akci během OH v Paříži (5. srpna 2024)

Do mistrovství světa vstoupí v pondělí kvalifikací obtížnosti. Cítí menší tlak než loni na OH v Paříži nebo na minulém světovém šampionátu, který byl zároveň olympijskou kvalifikací.

„Vnímám to jako takové přechodné období, kdy si letos můžu vyzkoušet, jestli v té neustále se zvyšující úrovni na to ještě mám, nebo nemám. Cíl je zjistit hlavně toto. Samozřejmě by bylo pěkné si zalézt ve finále a tam pak nechat to, co jsem natrénoval, a neudělat nějakou chybu,“ přemítal dvaatřicetiletý Ondra.

Největším favoritem je podle něj Japonec Sorato Anraku, který vyhrál obtížnost i na SP v Koperu. Ondra poslední medaili na mistrovství světa získal v roce 2019 v Hačiodži, kdy triumfoval v obtížnosti.

Vedle dlouholeté tuzemské jedničky Ondry budou v obtížnosti Česko na MS reprezentovat ještě Martin Stráník, Jan Štípek, Jakub Konečný, Michaela Smetanová, Tereza Širůčková a Ema Galeová. V boulderingu jsou v nominaci Arina Jurčenko a Lukáš Mokroluský. Mistrovství světa potrvá do neděle 28. září.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sunderland vs. Aston VillaFotbal - 5. kolo - 21. 9. 2025:Sunderland vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 12.00
  • 3.20
  • 1.54
Bournemouth vs. NewcastleFotbal - 5. kolo - 21. 9. 2025:Bournemouth vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 2.50
  • 3.30
Liberec vs. SlaviaFotbal - 9. kolo - 21. 9. 2025:Liberec vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.25
  • 3.50
  • 3.00
Ml. Boleslav vs. K. VaryHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Ml. Boleslav vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.05
  • 3.70
  • 3.30
Hradec Kr. vs. KometaHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Hradec Kr. vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 4.20
  • 2.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk

Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...

Italky obhájily triumf v BJK Cupu. Ve finále ve dvouhrách smázly americké favoritky

Italské tenistky obhájily titul v Poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v Šen-čenu porazily USA 2:0 už po dvouhrách a trofej v týmové soutěži známé dříve jako Fed Cup získaly pošesté. Zopakovat...

21. září 2025  15:51

ONLINE: Liberec - Slavia 1:0, druhá střela Hodouše a domácí brzy slaví

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů chtějí vrátit do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole hrají v Liberci, zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné...

21. září 2025  15:49

Velké ceně Ázerbájdžánu F1 suverénně vládl Verstappen, lídr Piastri havaroval

Aktualizujeme

Start z prvního místa a suverénní jízda daleko před všemi soupeři. Max Verstappen v Ázerbajdžánu deklasoval konkurenci a vyhrál druhý závod F1 za sebou. Na druhém místě projel cílem George Russell s...

21. září 2025  12:40,  aktualizováno  15:42

Dukla - Bohemians 0:2, triumf v malém derby řídil Čermák, domácí viděli červenou

Souboj dvou pražských týmů mezi mezi Duklou a Bohemians zvládli vítězně hosté. kteří triumfovali 2:0. Pod obě trefy se podepsal Čermák, jenž první branku sám dal a na druhou nahrál Zemanovi. Domácí...

21. září 2025  12:50,  aktualizováno  15:40

Hrubá po finále výšky: Vím, že pro někoho to nebude dost. Postup se ale počítá

Od našeho zpravodaje v Japonsku Po všech problémech, které si v posledních letech prožila, byla pro ni už kvalifikace do finále mistrovství světa velký úspěch. Že v něm nakonec skončila dvanáctá výkonem 188 centimetrů? Chvíli sice...

21. září 2025  15:37

Finále by bylo pěkné, říká lezec Ondra před MS. Tréninkové podmínky ho zklamaly

Adam Ondra by se na mistrovství světa ve sportovním lezení, které začne v pondělí v Soulu, rád dostal do finále. Český reprezentant, jenž se už soustředí pouze na lezení na obtížnost, to řekl v...

21. září 2025  15:26

ONLINE: Kometa hraje v Hradci, Vítkovice čelí Spartě. Lídr z Budějovic hostí Třinec

Sledujeme online

Šesti zápasy šestého kola pokračuje hokejová extraliga. Nedělní program začíná soubojem mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary od 15.30. O půl hodiny později startuje duel Hradce Králové s...

21. září 2025  15:20

ONLINE: Bournemouth hraje na Newcastlu, večer šlágr City proti Arsenalu

Sledujeme online

Šlágrem 5. kola anglické fotbalové ligy je střet Arsenalu s Manchesterem City, který má výkop v 17.30. Ještě předtím, od 15 hodin, nastoupí Bournemouth proti Newcastlu a Aston Villa na Sunderlandu....

21. září 2025  14:55

Atletika ONLINE: Rekord Kratochvílové překonán, Hrubá skončila dvanáctá

Sledujeme online

Atletické mistrovství světa v Tokiu vrcholí, na programu jsou poslední disciplíny. Výškařka Michaela Hrubá zdolala pouze základní výšku 188 centimetrů a skončila dvanáctá. Desetibojaři Vilém Stráský...

21. září 2025  10:30,  aktualizováno  14:49

Kopecký je pojedenácté šampionem MČR, pomohl si triumfem na Rallye Pačejov

Automobilový jezdec Jan Kopecký ovládl popáté v kariéře Rallye Pačejov a získal jedenáctý titul mistra České republiky. Druhý skončil v závěrečném závodě seriálu s odstupem šesti sekund Filip Mareš,...

21. září 2025  14:35

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Slončíka přemohly při návratu do Zlína emoce. Gól pod okny svého domu neslavil

Přijel, viděl, zvítězil. A dal gól. Tom Slončík se vrátil poprvé domů do Zlína jako soupeř a pomohl svrhnout do té doby nedobytnou ligovou pevnost nováčka parádní dalekonosnou bombou pod okny domu v...

21. září 2025  14:19

Rally Pačejov 2025: výsledky, program, startovní listina, mapy

Mistrovství České republiky v rallye má za sebou poslední závod. Napínavé souboje viděli diváci při Rally Pačejov v sobotu 20. a v neděli 21. září 2025, vítězem se stal Jan Kopecký. V našem článku...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.