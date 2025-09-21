Finále by bylo pěkné, říká lezec Ondra před MS. Tréninkové podmínky ho zklamaly

Čtyřnásobný mistr světa Ondra má v poolympijské sezoně omezený závodní program. V červnu se na domácím SP v Praze rozloučil se závodní kariérou v boulderingu a pak už startoval jen na začátku září v Koperu, kde skončil na Světovém poháru v lezení na obtížnost sedmý.
„Od té doby jsem měl ještě čas nějaké věci poupravit, na některé věci se připravit. Momentálně jsem s přípravou spokojen, veškerá práce už je za mnou. Teď přichází ta druhá část, jak tu přípravu a dřinu proměnit v nějaké dobré umístění,“ řekl Ondra.
Mírně ho zklamaly tréninkové podmínky přímo v Soulu. „Byly pro nás připravené v uvozovkách speciální závodní cesty na stěně, kde probíhal Světový pohár v minulém roce. Ale nebyly úplně kvalitní a v takovém stylu, v jakém se pak závody lezou. Nějakým způsobem jsem si je pak dokázal upravit,“ přiblížil.
Do mistrovství světa vstoupí v pondělí kvalifikací obtížnosti. Cítí menší tlak než loni na OH v Paříži nebo na minulém světovém šampionátu, který byl zároveň olympijskou kvalifikací.
„Vnímám to jako takové přechodné období, kdy si letos můžu vyzkoušet, jestli v té neustále se zvyšující úrovni na to ještě mám, nebo nemám. Cíl je zjistit hlavně toto. Samozřejmě by bylo pěkné si zalézt ve finále a tam pak nechat to, co jsem natrénoval, a neudělat nějakou chybu,“ přemítal dvaatřicetiletý Ondra.
Největším favoritem je podle něj Japonec Sorato Anraku, který vyhrál obtížnost i na SP v Koperu. Ondra poslední medaili na mistrovství světa získal v roce 2019 v Hačiodži, kdy triumfoval v obtížnosti.
Vedle dlouholeté tuzemské jedničky Ondry budou v obtížnosti Česko na MS reprezentovat ještě Martin Stráník, Jan Štípek, Jakub Konečný, Michaela Smetanová, Tereza Širůčková a Ema Galeová. V boulderingu jsou v nominaci Arina Jurčenko a Lukáš Mokroluský. Mistrovství světa potrvá do neděle 28. září.