Tak pro tohle jsem se nenarodil! Ondra přelstil stavěče, plivl do dlaní... A má finále

Byl to hodně těsný postup. Jedenatřicetiletý Ondra musel ještě čekat, jestli mu tři dosažené topy vystačí, sledoval Francouze Avezoua, jak se marně pere s posledním problémem.

Stavěči na něm závodníkům jasně naznačili, co se po nich chce. Skočit přes ohromnou strukturu do zóny.

„Zhodnotil jsem to a hned si řekl, že jak to myslí, tak to vážně dělat nebudu. Pro tohle jsem se nenarodil,“ povídal novinářům brněnský rodák.

Český lezec Adam Ondra bojuje s klíčovou strukturou na závěrečném boulderu v semifinále Světového poháru na pražské Letné.

A přišel s vlastním postupem. Strukturu ve tvaru klobouku opakovaně silově přeručkovával přes spodní zaoblenou hranu. Nakonec se do zóny dostal staticky. Před závěrem si olizoval prsty, ale pod topem spadl. Zkusil ještě jednu šanci, opět s nasliněnýma rukama. Zbývalo asi deset sekund a on se přiblížil vrcholu, na který vzápětí sáhl.

„Když jste pod tlakem, nemůžete ani přemýšlet,“ líčil Ondra, jenž seskočil dolů na žíněnku, ještě na ní dál radostně poskakoval, aby si v extázi lehl. Zatímco Letná bouřila.

Diváci v Praze aplaudují českému lezci Adamu Ondrovi.

Adame, už jste to vstřebal?

Bylo to neuvěřitelné, ale pak jsem došel do izolace, sledoval výsledkovou listinu a i si myslel, že to nevyjde. Stejně bych byl spokojený, ale že to vyšlo, to je pohádka!

Byly to ještě nervy, když jste pak sledoval Avezoua, co?

Myslel jsem, že šanci mám, že by boulder mohl nevylézt. Možná byl i takový, že by mu šel, ale dalo se to snadno nevymyslet. Byl to psychicky hodně náročný problém, velmi nepříjemný, čas tam utíkal strašně rychle.

Jak jste to tam vymýšlel vy, když jste nechtěl skákat?

Ten první skok do zóny byl typem pohybu, který bych neudělal, i kdyby mě tam někdo jen přímo postavil. Naštěstí to fungovalo i jinak. Ani v dolezu se mi to od pohledu vůbec nelíbilo, bál jsem se o svá chatrná ramena...

Ale vyšlo to.

Možná rozhodla zajímavá souhra okolností. Musel jsem ruce dát do těch dvou takzvaných bekhendů u topu. Jakmile jsem tam byl poprvé, myslel jsem, že to i udržím, ale v poslední chvíli se mi vzpříčily ruce, jak chyty byly hrozně blízko u sebe, takže jsem z nich vypadl. Jsou to ale specifické chyty, já na nich závodil asi jednou v životě, od loňské sezony jsou nové. Typické pro ně je, že když máte vrstvu magnezia na rukou, vůbec vám nedrží.

Proto jste si olizoval prsty?

Přesně tak. Na poslední pokus jsem si pak na prsty až flusnul výrazně víc. Chytil jsem ty bekhendy a krásně to drželo, úplně jsem se přilepil! Teď si říkám, že je dobře, jak se mi v předchozím pokusu vzpříčily ty ruce, možná by mě pak právě tento chyt při kroku do topu kvůli málo nasliněným rukou tolik nedržel a já spadl později. Ztratil bych dalších třeba pět sekund a už bych neměl čas.

Český lezec Adam Ondra se na druhém semifinálovém boulderu v Praze přibližuje topu, který nakonec zdolává.

Celkově tedy tři topy, zase jeden nevyřešený problém jako v kvalifikaci.

Krása! Samozřejmě trojka mě trochu štve, bylo to na hraně mých fyzických možností, ale minimálně do zóny jsem dolézt mohl, tam se mi dvakrát smekla noha. Kdybych byl v top olympijské formě, asi to vylezu, takhle to nevyšlo, ale naštěstí jsem to zachránil na čtyřce.

Ulevilo se vám?

Už na semifinále jsem se těšil a lezl jsem bez stresu. Finále si můžu zkusit užít. Nechci samozřejmě ztropit ostudu před domácím publikem. Moc se těším i na něj, budou určitě fandit. Myslím, že to bude krásné.

Na řadu půjdete hned jako první, což moc rád nemáte.

Ano, ale tady je to v mojí situaci i výhoda.