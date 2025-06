Boj o finále se zúžil prakticky na dva bouldery. První z kvarteta problémů totiž vyřešil jen mladý japonský suverén Anraku, poslední pak nikdo ze startovního pole. Zřejmě dvě nejsilovější trasy tak zůstávaly nedobytné.

Klíčovou roli měly prostřední bouldery – dva a tři. V případě, že jejich úspěšní řešitelé k dvěma topům přidali ještě alespoň jednu zónu, postup byl jejich. Ondra ale zvládl jen jeden. Dál, mezi nejlepší osmičku, neprošel.

Rozhodla „dvojka“, žádné prudké pohyby ani skoky, nýbrž soustředěné přešlapování na plochých strukturách a přidržování se v malých chytech.

„Každým pokusem jsem se tam zlepšoval a chápal, jak ten balanc udržet, ale na začátku jsem spotřeboval příliš mnoho pokusů, než jsem se dostal do překroku zhruba v půlce boulderu,“ líčil Ondra. „Pak už nebyl čas, v závěrečném pokusu jsem trochu vyplul ven. Přitom myslím, že dolez by mi asi seděl.“

A podobný dojem si odnášel také ze čtvrtého, nepřekonaného, boulderu. Myslel, že mu sedne, jenže do vyhlížené pasáže se přes náročný nástup ani nepropracoval.

„Bohužel tam jsem na to neměl. Potřeboval bych být silnější v jedné ruce a to nejsem. Ať už by to postavili v jakékoli fázi mé kariéry, nedostal bych se tam. Ale neznamená to, že jsem nemohl postoupit, dva topy by stačily,“ dobře si uvědomoval.

Adam Ondra během semifinále Světového poháru v boulderingu v Praze

Po hezkém přivítání, kdy se v obrovském vypětí vyšplhal do zóny v jednom pokusu a na další už mu nezbyly síly, si ale sobotní semifinále užíval. Už neválčil s nervy jako při kvalifikaci o den dřív.

„Jedničkou jsem se dostal do dobré nálady, to byl pro mě úplně skvělý výkon. Dva roky zpátky bych na tak extrémně silové cestě do zóny v životě nedolezl,“ zajuchal. „Pak už se mi lezlo dobře, největší chyba je asi ta dvojka, nebo možná chybělo trochu štěstí. Těžko říct.“

Z každé odpovědi čišelo, že chtěl víc. Snad ani ne kvůli sobě, ale kvůli fanouškům, jimž při své rozlučce tak moc toužil udělat radost.

„Patří jim všechna čest, že přišli. Je to paráda,“ narážel na propršený den, jenž snižoval pohodlí všem návštěvníkům areálu. Ještě na Letenské pláni, kde se prašivý povrch přeměnil v bláto.

Český lezec Adam Ondra mává při semifinále boulderingového Světového poháru v Praze divákům. Právě v něm uzavřel svou kariéru na malých umělých stěnách.

Třeba trenéři z čínské výpravy tak nevěřícně koukali na zaplněné ochozy a začali si je natáčet. Japonci se přidali za chvíli.

V pátek se ženská kvalifikace odkládala kvůli hrozící bouřce. Pouhý déšť ale pro závodníky už komplikace nepředstavuje. „Pro nás se to liší snad jen tím, že ke stěně chodíme v návlecích na lezečky. Stěna je poměrně krytá. Pokud neprší příliš hustě nebo nefouká moc silný vítr, tak se prostě leze,“ dodával Ondra.

A ač před akcí zůstával úplně v klidu, bez většího dojetí, po semifinále, v němž zaznamenal dělené patnácté místo s 44,4 body, přece jen přiznával, že si vzpomínky víc připouštěl.

„Trošku na mě padla nostalgie,“ zamyslel se nad slabší disciplínou, která mu i tak vynesla krásné vzpomínky v podobě celkového prvenství v seriálu Světového poháru 2010 a na mistrovství světa 2014.

Nicméně také dvě zklamání. Dosti bolestná: „Bohužel vyvstane hlavně frustrace z obou olympiád, kde bouldering zařídil, že jsem neměl medaili.“

Adam Ondra během finále ve sportovním lezení. (9. srpna 2024)

Teď na některým z kovů ani neuvažoval: „Cítím hlavně úlevu, že jsem se během těch dvou dní nezranil. Už myslím na další cíle a plány.“

Zase se vydá do skal, do prostředí, kde žije nejvíc a nejraději. Na podzim, konkrétně v září, se ke sportovnímu lezení vrátí, v milované obtížnosti se připraví na SP v Koperu a poté už zamíří do korejského Soulu na další světový šampionát.

Vrcholem sezony by měla být návštěva norského Flatangeru. Dvaatřicetiletý chlapík si opět zaleze do tamní jeskyně, kde překonáním cesty Silence tvořil lezeckou historii vytvořením nové obtížnosti 9c.

Ale vrátí se jen v případě, že vyjde počasí: „Což je těžké definovat. Nejde o teplotu ani vlhkost. Hlavně, aby cesta byla suchá. A to je tak komplexní meteorologická disciplína, že to ani za ty roky z domu neodhadnu. Je to spíš jen otázka pravděpodobnosti. Když bude třicet stupňů a sluníčko, nepojedu, protože tam budou komáři a cesta zůstane paradoxně mokrá.“

Adam Ondra vylezl v norském Flatangeru nejtěžší sportovní cestu světa, a zavedl tak nový stupeň obtížnosti 9c.

Při nejhorším pojede jinam. Možná i na bouldering, na který nezanevře zcela. To jen ve světě sportovního lezení.

„Na skalách budu boulderovat dál, byť se budu věnovat hlavně lanu,“ usmívá se.

Z výrazů ani nebylo znát, že mu právě část kariéry končí. Spokojený zůstal také s tím, jak se disciplína na umělé stěně vyvíjí. Že není jen o superhrdinském poskakování.

„A můj poslední top? Byl super! Chtěl jsem to udělat trošku frajersky, že se mi tam nechtělo skákat. Že si zatopuju, aniž bych do posledního chytu sahal prstíčky. Nešlo to, ale naštěstí se mi povedlo vrátit, lehce jsem to zdramatizoval,“ popisoval vyřešený problém číslo tři s neuvěřitelným a tak osobitým zápalem.

„Jsem hlavně rád, že jsem měl možnost si tady zazávodit. Byl to zážitek a myslím, že bych ho ani nenazýval zklamáním. Jsem spokojený a hned koukám dál.“

Vždyť dosáhl výsledku, který si dopředu označil za úspěch. Finále v úvodu týdne ověnčil přízviskem „veleúspěch“.

Ten se sice doma nekoná, ale Ondrovi to až tolik nevadí, je asi jiný než 99 procent sportovců.

Český lezec Adam Ondra při semifinále boulderingového Světového poháru v Praze řeší první problém.

„Teď můžu jít konečně trénovat!“ rozjařil se český fenomén.

I takový výjev hned po vypadnutí ze závodu už asi u nikoho jiného neuvidíte.