Hyperspokojený Ondra. Zahodil jsem stres i trápení z Paříže, liboval si doma

„Bez chybičky,“ usmíval se v mixzóně, byť k dokonalému výkonu chyběl zápis na posledním z pěti absolvovaných boulderů.

Na komplikovaně pojatém problému se vzdálenými oblými strukturami a malými stupy si neporadil nikdo. Tedy až na absolutně nečekané výjimky v podobě Němce Kleesattela a Nizozemce Branda.

„Spíš by mě překvapilo, kdyby to někdo dal,“ hlásil přitom Ondra ještě před jejich pokusy. „Upřímně ani nevím, jak to stavěči mysleli, byla to typická hádanka. Určitě jsem to zkoušel tak, jak to nemysleli, ale byl jsem blízko zóně. Já se natahoval, zkoušel jsem metodu, na kterou člověk musí být vysoký, ale asi se to mělo řešit víc dynamicky a víc koordinačně.“

Český lezec Adam Ondra během Světového poháru na pražské Letné bojuje s velmi obtížným čtvrtým boulderem.

Zrovna poslední cesta ale vážně nerozhodovala.

To ty předchozí, kde jedenatřicetiletý závodník pokaždé topoval. Hezky se naladil úvodními dvěma úspěchy na první dobrou. Nejprve boulder jak vytržený ze skalního lezení a pak spára. To Ondra miluje!

„Do spáry se strkala zaťatá pěst, to je novinka! Strašně by se mi líbilo, kdyby to bylo v sobotu,“ uchechtl se. „Moc mi to pomohlo. Ale dokázal jsem už na stage jít bez stresu i bez vzpomínek na Paříž, kde jsem pohořel.“

Následoval třetí silový boulder, který chvíli odolával. Brněnský rodák ale přišel na správně řešení a pořádně si zařval. „Trojka byla asi klíčová. Kdyby ji zrovna dneska dali na začátek, asi by to se mnou vypadalo úplně jinak,“ ulevil si. „Že jsem to vylezl, mě hodilo do velké pohody.“

Český lezec Adam Ondra v klidu zdolává první cestu během Světového poháru v boulderingu na pražské Letné.

Na čtyřce už se zase vrátil ke stylu flash. Tedy ke zdolávání vyznačených cest hned napoprvé. „A tam se dalo spálit hodně pokusů, takže jsem hyperspokojený!“

Dobře věděl, že dál na výsledky koukat nemusí, top dvacítka je v podstatě jistá. Teď jen v klidu odpočinout před dalším vypětím. A potěšit diváky.

„Na kvalifikaci je to tady úplně jiná dimenze než normální Světový pohár,“ chválil stovky fanoušků před pódiem i na tribuně, kteří ve všední den dopoledne na Letenskou pláň zamířily.

Spokojený český lezec Adam Ondra během Světového poháru v boulderingu na pražské Letné.

Hrál si s nimi, hecoval je. Zdálo se, že je na závěrečné zdánlivě neřešitelné překážce chce potěšit ještě jedním rychlým pokusem. „Ale ne, věděl jsem, že se neunavím, že o tolik nejde a může se stát cokoli. Nicméně kdyby bylo pár hodin před finále, už bych to nezkoušel.“

Další část jeho putování za obhajobou loňského stříbra ho však čeká až v sobotu. Do semifinále se před ještě větším počtem příznivců vydá díky třetímu místu ve své kvalifikační skupině ke konci startovního pole.

Tím pádem si vyplnil ještě jedno tradiční přání, nenastupovat ani první, ani poslední. „Takhle je to akorát, nebudu se cítit moc pod tlakem.“

A to pro favority v nevyzpytatelné disciplíně bývá často klíčové.