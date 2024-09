Ondru zase trápilo rameno. Tady jsem ale nemohl odejít dřív, chválil diváky

Bylo to hodně náročné finále. Stavěči dali dohromady mix čtyř boulderů, z nichž úspěšného řešitele poznaly pouze dva.

„Opravdu nás mrtě otestovali,“ zasmál se Ondra. „Ale autorů je mi líto, postavili krásné bouldery, jen měli fakt smůlu. Čekali, že někdo vyleze aspoň dvojku, kde mi moc nechybělo. To samé na trojce, tam zase Japonci byli blízko. Dnes neměli tolik štěstí, ale myslím, že to rozhodně nebyl nezajímavý závod.“

Sám celosvětově uznávaný chlapík z Brna šel bez dosaženého vrcholu až na poslední cestu. Zdolal ji parádně na první pokus, oddechl si.

Český lezec Adam Ondra slaví vylezený top na závěrečném finálovém boulderu během Světového poháru na pražské Letné.

„Jsem za to rád, jeden top ve finále jsem divákům dlužil.“

Asi ho mrzelo, že hned na úvod finále nemohl předvést maximum. A vylézt boulder, kteří všichni ostatní zdolali. Proto měl možná dojem, že se takřka pěti tisícům přítomných diváků musí v závěru „revanšovat“.

„Na jedničce to opravdu nebylo příjemné. Čelil jsem dilematu, jestli do toho jít naplno, riskovat, že se zraním a pár měsíců si nezalezu. Byl to jeden a ten samý krok, ve kterém se mi to před třemi měsíci stalo,“ vzpomínal olympijskou kvalifikaci v Budapešti. „Teď jsem dal tři pokusy na půl plynu, čtvrtý byl tak na devadesát procent a hned mě rameno zabolelo.“

Přesto zůstal. Tak si liboval, že v Praze zažil úžasnou atmosféru. Ještě lepší než loni na jaře. Nechtěl se o ni připravit: „Před takovou skvělou kulisou je blbý odejít pryč dřív. Byť jsem si při každém pokusu říkal, jestli to nevzdat.“

Riziko se naštěstí obešlo bez zranění. Ondra tak může nasadit „skalní kúru“, jak sám poznamenal.

Adam Ondra ve finále Světového poháru v boulderingu v Praze

Chystá se jako již tradičně do Moravského krasu, aby víc času strávil s rodinou. Ale vydá se i do Francie, Španělska nebo Norska.

„Není to však žádná dovolená, mám tam svoje cíle a priority,“ ujišťoval.

Jak se tedy chce ve skalách léčit?

„Stačí nechodit do kroků, které mi dělají problémy,“ usmál se jedenatřicetiletý lezec, pro nějž často agresivní styl boulderingu vážně není. A tak chodí proti trendu i stavěčům, když vymýšlí jiné, statické postupy. O to cennější musí šesté místo v konkurenci Brita Robertse a elity z Asie i Francie být.

Český lezec Adam Ondra při netradičním náskoku na třetím finálovém boulderu.

„Řekněme, že kdybych měl zdravé rameno, můžu být i druhý. Ale tak to je, nesmím to teď dráždit, podle magnetické rezonance tam nějaký nález stále mám, i když při klasickém lezení je všechno v pohodě.“

Že by se ale Ondra se sportovním lezením, které v Česku tak zpopularizoval, loučil? To zatím nehrozí, zřejmě se připravuje na další závody.

„Cítím, že z olympiády mám ještě natrénováno. Chci toho využít!“

Ale nejdřív trochu klidu. A milovaných skal!