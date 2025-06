Lákadel by bylo, vždyť ještě loni v červnu si z Ondry utahovali, že je v podstatě specialista na bouldery, při nichž třeba v olympijské kvalifikaci zaznamenával slušné výsledky.

K tomu přičtěte, že Český horolezecký svaz má s mezinárodní federací IFSC platnou smlouvu právě na náročnou disciplínu protkanou vedle typických koordinačních kroků také hodně prudkými pohyby, nárazy či skoky. A byť se snaží vyjednat, že by hostil i Světové poháry v kombinaci s Ondrovou oblíbenou obtížností, konkurence je obrovská.

Proto tak zatím nejreálněji stále vyhlíží pořádání „jen“ boulderingu, v němž by si český lezec mohl užívat domácí atmosféru.

Český lezec Adam Ondra slaví vylezený top během Světového poháru na pražské Letné.

Nemluvě pak ani o mistrovství světa 2027 v rodném Brně, kde by se fanouškům teoreticky ukázal ve více disciplínách. Nejen na laně, kde hodlá pokračovat v kariéře dál.

Adame, ani šampionát vás neodradí od rozlučky s boulderingem?

Ne, ne. Upřednostnil jsem zdraví, to je nejpřednější. A zároveň vím, že každým rokem v boulderingu budu méně a méně konkurenceschopný. Roky přibývají a lano bude moje nejsilnější disciplína. Vytrvalost postupem času tak neodchází, zatímco maximální síla a explozivita se stává v boulderingu čím dál důležitější.

Chápu.

Navíc v tom moderním boulderu bude konkurence za dva roky ještě úplně jiná než teď. Bude tu generace, která vyrostla jen na něm. Zatímco starého psa už tolik novým kouskům nenaučíš.

Co vaše rameno, která vás trápí, ustojí poslední velký zápřah?

Při normálním lezení mě stále ani nezlobí, ale moderní bouldering je krutý, i pro ta ramena. Navíc je to loterie. Může se stát, že se budu rozhodovat, jestli nějaký pohyb zkoušet. Loni jsem to měl u poměrně jednoduchého problému, kdy jsem si stejně musel dodávat odvahu jít do něj naplno a nestačilo to. Snad se teď do ničeho podobného nedostanu.

Adam Ondra během olympijské kvalifikace v Budapešti se zaejpovaným ramenem.

A když ano?

Je to pravděpodobné. Holt do toho kroku nepůjdu. Člověk chce pro diváky udělat show, zároveň s tím ale musí myslet i na vlastní budoucnost.

Nebudete teď i trochu nervózní?

To tam samozřejmě je. Tlak a určitá očekávání domácích diváků, abych se představil třeba v semifinále, jsou. Už to není tak jako před Paříží, o tolik mi nejde, ale pořád chci lidem udělat radost, to vnímám. Zkusím tam nechat všechno a semifinále bude určitě první cíl, na který se soustředím při páteční kvalifikaci.

Chtěl byste ale dokázat ještě víc, co?

Loni i předloni se mi povedlo dostat do finále, zalézt si v něm i při posledním závodě by bylo úplně neuvěřitelný! Když je to naposledy, bude to speciální okamžik. Zatím to ještě není taková nostalgie, jak budu pokračovat dál v obtížnosti. Ale moc se na to těším, domácí pohár jsem si užil jen párkrát v kariéře, tak mi to ani nemohlo zevšednit.

Ještě v té nabité sestavě. Olympijský šampion Roberts, japonský zázrak Anraku, dvojnásobný vítěz v Praze I To-hjon.

Navíc se zvýšily i kvóty na semifinále, kam se místo dvaceti lidí najednou vejde čtyřiadvacet, do finále osm namísto šesti. To je příjemnější, mírně to zvyšuje moje šance, ale mladá generace je stále početnější a nespí. Mezi muži je to plná palba. Favoritů je hodně, ale letos Sorato Anraku vypadá tak dominantně, že jen blázen by ho nepovažoval za největšího favorita.

Předloni ale skončil hůř než vy, když jste bral stříbro.

To byla pohádka. Top na třetím boulderu, co mi zajistil medailové umístění, si pamatuju moc dobře. Pokud bych se tomu přiblížil, bylo by to super.

Zleva: Adam Ondra, I To-hjon a Mejdi Schalck.

Navíc ta trofej, co vypadá jak miniatura skalnaté lezecké stěny. Jak na vás působí?

Líbí se mi, že zachovává kontinuitu našeho sportu, který vychází ze skal. Vypadá tak, jak si představuju na pískovci nevylezitelnou nebo ještě nevylezenou věž!

Vy byste ji nezvládl?

Těžko říct, chtělo by to najít nějakou její největší slabinu. (smích)

Jak jste se chystal, abyste s k ní co nejvíc přiblížil?

Specificky asi i méně než na jiné boulderové svěťáky v kariéře. Na druhou stranu hodně jsem pracoval na fyzioterapii a to je věc, která by mi mohla pomoct. Jinak většina přípravy už míří spíš na lezení na obtížnost, což je v následujících sezonách moje jediná disciplína, které se budu účastnit i na mistrovství světa letos v září v korejském Soulu.

Trofej pro boulderingový Světový pohár ve sportovním lezení, který hostí Praha, byla představena na úterní tiskové konferenci.

Co dalšího ještě plánujete?

Mám v hlavě, že bych určitě chtěl vylézt nějakou cestu obtížnosti 9c. Vlastně hned po skončení tohohle Světového poháru v Praze. Příprava i probíhá tak, že mám skalní cíle paralelně s ním, snoubí se to spolu. Ve Flatangeru chci zdolat trasy B.I.G. a DNA. Kdyby se nějaká z nich povedla, bylo by to supr!

Do sportovního lezení se tak netlačíte?

Ne, snažím se si motivaci na závody úplně nevyčerpat, proto letos víc času věnuju skalám. Až se bude blížit mistrovství světa v Brně a olympijské hry, zase se přeorientuju. Kdyby se disciplíny neosamostatnily, asi bych se o Los Angeles za tři roky ani nepokoušel.

Adam Ondra

Jakou motivací tak velké akce jsou?

Minimálně takovou, že závodní lezení nehodím za hlavu a nebudu lézt jenom po skalách. Což neznamená, že by se na skalách flákal. Ponouká mě to hlavně k přemýšlení, jak si správně zařídit přípravu, abych si splnil ještě pár skalních snů a zároveň se třeba na specifické mistrovství v Brně či olympiádu připravil.

O nějaké projekty v přírodě vás teď asi připraví, co?

To je něco, co v hlavě řeším. Na olympiádu nebo mistrovství světa 2027 se můžu připravovat různě a může to být i víc ve spojení se skalními projekty. Hodně to s trenérem řešíme, platí jiný scénář než dřív. Snažím se najít správnou cestu, protože dát vše do přípravy na olympiádu, pak se za tři roky v pětatřiceti probudit a zjistit, že už fyzicky nebudu mít na skalní projekty... Musím to nějak skloubit. I s rodinným životem. Je to taková velká skládačka.

Český lezec Adam Ondra naslouchá svému trenérovi Petru Klofáčovi.

Šampionát v Brně za dva roky jste pomohl i vyjednat, jak jste delegáty přesvědčil?

Trošku jsem hrál i na strunu, že bude v mém rodném městě, že jsem vlastně tvář českého lezení a že zároveň Brno je u nás, řekl bych, hlavní město lezení. V blízkosti máme Moravský kras, což je moje domácí lezecká oblast, co se i poslední roky dostala na mapu světového lezení a začalo se jezdit na cesty, které jsem tam udělal. To všechno mohlo být takové dobré propojení.

A co lobbing za budoucnost Světového poháru v Česku, mohl by se rozrůst o obtížnost?

Však v Praze na Letné by byla ještě lepší, ten výhled z velké stěny, panorama města by se dostalo na všechny fotky, to je důvod, proč potřebujeme i lano. A taky naše reprezentace je lepší spíš v obtížnosti. Argumenty jsou.

Navíc vy jste o sobě mluvil jako o tváři. Platí to i teď v Praze. Však identita Last Boulder Dance to říká jasně.

Taky doufám, že budu mít možnost si na bouldrech dobře zatancovat. Kdyby tam byl nějaký plotnový boulder, který by to připomínal, bylo by to zajímavý. Ale upřímně si víc přeju nějaké základní silové v převisu. Tam hodně směřovala i moje příprava, tam se to schází se skalami.

Kdo to po vás pak převezme? Jaká je budoucnost českého lezení?

Myslím, že český horolezecký svaz pracuje s mládeží a talenty dobře. Pak je to vždy trošku o náhodě, zdali vyroste jedinec, který bude vyčnívat. Juniorské kategorie ukazují, že práce je dobrá. České lezení mělo posledních třicet let dobré úspěchy, pokaždé ale zásluhou pár jedinců, co nebyli produkty systému a prostě se narodili. Prorazit je čím dál těžší, nicméně alespoň podmínky a trenérská podpora jsou na dobré úrovni. Snad se k tomu přidá i štěstí a vyroste někdo hodně výrazný.

A co váš syn Hugo, jak s ním pracujete?

Samozřejmě budeme rádi, když třeba někdy v budoucnu i poleze. Na skály nebo na stěnu s námi chodí, ale snažíme se mu ukazovat i jiné sportovní aktivity. Hlavně, aby trávil co největší množství času venku.

Podívejte se, jak Hugo, syn Adama Ondry a jeho manželky Ivy, začíná s lezením: