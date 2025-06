Právě on je stěžejním důvodem, proč jeho země může čím dál víc hostit elitní světovou špičku.

„Pro nás je to skvělý úspěch,“ poznamenává předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek. „Z podniku se stává tradice, jsme mezi preferovanými pořadateli, ostatní se od nás mohou přiučit.“

Do hlavního města zavítají britský olympijský šampion z Paříže Toby Roberts, japonský zázrak Sorato Anraku, Američan Colin Duffy nebo korejský vítěz předešlých dvou akcí v Praze I To-hjon.

Britský lezec Toby Roberts Japonský lezec Sorato Anraku

„Mezi muži to bude plná palba,“ tuší Ondra před pátečním startem v kvalifikaci.

Dvaatřicetiletý lezec má jasně nastavený základní cíl: postup do semifinále, které tentokrát pojme místo dvaceti hned čtyřiadvacet závodníků. Ve finále pak oproti předešlým letům přibudou další dvě pozice. Pro nejlepší osmičku.

„Ale to už by byl veleúspěch,“ zareaguje jeden z největších tuzemských sportovců. „Doufám, že zabojuju minimálně o semifinále, abych se dostal do sobotních bojů, kde bude atmosféra ještě lepší.“

Větší tlak si nenakládá. Sám dobře cítí, jak každým rokem roste nadaná konkurence, kterou vychovávají moderní chyty, skoky a další agresivní kroky, co oblíbený sport posunuly dál od jeho skalních kořenů.

Však Ondra ani disciplínu moc netrénoval: „To moje bolavé rameno,“ okamžitě upozorňuje. „Piloval jsem hlavně fyzioterapii, abych ho zaléčil a snad to bude fungovat.“

Fyzioterapeutka Gabriela Vráblíková masíruje českého lezce Adama Ondru během olympijské kvalifikace v Budapešti.

Hlídat se však i přesto bude. „Chtěl bych udělat show,“ vzkazuje. „Zároveň s tím však musím myslet i na dlouhodobější budoucnost. Rameno je snad v pohodě, ale je pravděpodobné, že v průběhu závodu dojde na nějaký pohyb, kdy si řeknu, jestli to mám vůbec zkoušet.“

Proto byl konec v jedné z disciplín nevyhnutelný. Spíš nutný. Přednost dostalo zdraví. A další závody v preferované obtížnosti. Včetně jedné velké domácí zkoušky, která přijde před olympijským vrcholem v Los Angeles. Světový šampionát 2027 v Brně.

„I Adam nám pomohl přesvědčit delegáty, aby pro nás hlasovali. Zprvu jsme s tou ambicí nevěděli, jestli to není přílišná smělost,“ usmál se Bloudek, který hned odkazoval na českého závodníka. Ten jako silnou páku využil rodné moravské metropole, aby nakonec Česko dostalo v pořádání vrcholné akce přednost dokonce i před Čínou.

„Je s tím spousta starostí, příprav, ale těšíme se, že v roce 2027 bude Brno hlavním městem lezení. Bude to další krok pro naše diváky i pořadatelský tým. Už Světový pohár představuje dost práce, která nás ale baví, těší a chystá na další výzvy,“ říká Bloudek.

Diváci si budou moci vyzkoušet kvalifikační boulderové cesty, nachystaný je pro ně doprovodný program. Organizátoři jsou podle svazového předsedy s přístřešky připraveni i na různé varianty kvůli nevyzpytatelnému počasí.

Dál pořadatelé doufají, že se časem dostanou i k organizaci Světových pohárů v kombinaci, kde by se objevilo také lezení na obtížnost. V zájmu ale čelí těžké evropské konkurenci.

Předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek

Teď využijí vyšší kvóty pro počet účastníků v závodech a skromně budou vyhlížet, jak si lezci povedou v bojích s tvrdou konkurencí.

„Hlavně si to ozkoušet,“ dodává Bloudek. „Naše cíle leží na prahu semifinále.“

Platí to třeba i pro další brněnskou rodačku a nejvýraznější českou účastnici v ženské kategorii Michaelu Smetanovou, která se specializuje rovněž na obtížnost. A pro Ondru jakbysmet.

Lezec Adam Ondra pózuje pro fotografy na tiskové konferenci před startem Světového poháru v boulderingu na pražské Letné.

Podporu budou mít oba obrovskou. Hlavní tvář akce, která se loučí, i v tříletém hlučném potomkovi Hugovi.

„Odkoukal ode mě zvukový projev při lezení. Kdybych vám tady předváděl, co dělá, to by vám možná praskly uši,“ baví Ondra. „Ale naučil se velmi dobře fandit, pokud ho uslyším, bude to super!“