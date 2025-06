Ke své boulderingové derniéře nenastupoval s nějakým vlastním velkým cílem. Zato se závazkem ukázat se českým fanouškům a potěšit je účastí i v sobotním programu, v poledním semifinále.

Nalezl na první boulder, řešil ho staticky, dostal se blízko nejvyššímu bodu. Neudržel se. S druhým silovým problémem z dynamičtější kategorie, kterou nemívá rád, se zase potýkal slušně, ale při posledním kroku marně setrvával na malém vrcholku.

Vyvrcholení Ondrova naštvání nastalo na třetí trase, ze struktur zvolil agresivní náskok do finiše. Byl od něj takový kousíček. A zase nic. Na chvíli dal najevo prudší emoce.

„I nějaké sprosté slovo jsem použil,“ připouštěl, když se vracel k momentu, kdy měl tři dosažené zóny po deseti bodech v pětiboulderové kvalifikaci se 125bodovým maximem. Může to vůbec stačit na postupovou dvanáctku ve vlastní skupině?

Ale ano! Čtyřka a pětka dvaatřicetiletému lezci sedly, bezpečně ho poslaly mezi úspěšné. A přitom on ani neslavil. Spíš se s konečným výsledkem 79,3 bodu loučil.

Adam Ondra během kvalifikace boulderingu Světového poháru ve sportovním lezení v Praze.

Proč?

Bylo to trošku jak na houpačce. První tři bouldery neúspěšné, přitom jsem věděl, že jednička a trojka byly hodně blízko. Takže jsem byl frustrovaný. I když jsem topoval na čtverce a pětce, nemyslel jsem si, že by to na semifinále vůbec vyšlo. Byl jsem nerudný a zpytoval svědomí, co jsem na té trojce vyváděl. Omlouvám se českým divákům, že jsem na konci tolik neslavil a tvářil se jak kakabus.

Nakonec jste si oddychl.

Jo, ještě v semifinále samozřejmě oficiálně nejsem, ale myslím, že to je velmi pravděpodobné a povinnost pro diváky ukázat se v semifinále jsem snad splnil. Teď už se můžu jenom těšit.

Budete i v sobotu cítit, že máte splněno?

Myslím, že jo. Ne... Ale jo! Semifinále je nové kolo, pěkně si odpočinu a bude to dobrý.

Co se na třetím boulderu přesně stalo?

Šel jsem do závodu s tím, abych si hlavně nic neudělal s levým nebo pravým ramenem. A hned na prvním pokusu jsem nevěděl co. Snažil jsem se to vyřešit tím nejnebezpečnějším způsobem.

Jako jeden z mála jste skákal.

Zvolil jsem náskok do levé dlaně, kdy to odneslo moje rameno. Vůbec nic s ním nemám, ale následující minuty už nebylo tak pevné, což se projevilo, když jsem třikrát spadl z posledního chytu. Kdybych neudělal první pokus, kterým jsem si to rameno trošku pocuchal, tak by poslední krok nebyl problém.

Cítil jste bolest?

Ani ne, spíš jen mysl chce zabrat, ale rameno povolí ještě dřív, než by se nějak dál zranilo. Je to frustrující.

Už jste si připouštěl, že právě teď to může být naposledy?

Určitě, věděl jsem, že je velká šance, že do semifinále neprojdu. Jde hodně o to, jak to stavěči dají dohromady. Přitom ráno jsem se při rozlezu cítil hodně dobře a to mi dalo klid. Byl jsem i daleko klidnější než kdykoliv jindy.

A pak?

Ještě o tolik nešlo a i po prvních třech boulderech jsem nakonec zůstal relativně v klidu, neudělal jsem žádnou velkou chybu. Jediná byla to mírně špatné rozhodnutí na trojce, že jsem se nesnažil najít pro sebe nějakou bezpečnější metodu. Ani nevím, jak to bylo myšlené.

Frustrovaný český lezec Adam Ondra v průběhu boulderingové kvalifikace na Světovém poháru v Praze naštvaně řve poté, co nezdolal třetí boulder.

Většina lezců si poradila staticky. Teď byste dělal něco jinak?

Pak už jsem to zkoušel taky tak. Chvilku jsem váhal, vyhodnotil jsem, že to staticky nejde, tak jsem to zas skákal. Paradoxně poslední týdny bylo rameno fakt dobrý, na fyzioterapii jsme makali, což mě přesvědčilo, že to naskočím. Poučení zní: „Nedělej to!“

A taky, že si můžete věřit. U pátého boulderu jste to tak nevnímal, že?

Protože tam byl krok do topového chytu, takzvaný mantl. Je to jako byste se chtěli vzepřít na hrazdě bez nohou. Máte variantu s nohama, přičemž takové typy pohybu mi jdou a doufal jsem, že tam třeba najdu možnost, jak to udělat i s nimi za použití okraje struktury. Co jsem tam ale pár sekund byl, pochopil jsem, že se krok musí dělat jen čistě přes ruce. A to mi opravdu velmi nejde. Asi se za poslední rok vyplatila práce na mých tricácích a díky tomu jsem topoval.

Čtyřka tak byla nejbezpečnější? Tam jste po správném nástupu kráčel klidně, s přehledem.

Byl to relativně moderní styl ve stání, tření, rozporech... Něco, pro co jsem se narodil a vylezl bych to, i kdybych měsíc vůbec nic nedělal. A přesto, že mi boulder extrémně šel, spousta jiných kluků by to v životě nevylezla. Takže absolutně nesouhlasím, aby se něco takového stavělo. Je to jen o tom, jak se kdo narodil, jak má kdo flexibilní ramena. A hlavně kyčle. Ty mám dobrý, takže nic dalšího nepotřebuju. Kdo má neflexibilní kyčle, na boulderu neměl pořádně co dělat. Je to pak dost nezáživný sledovat. A divákům je takových kluků i trošku líto.

Jak tady fandili podle vás?

Fakt dobře! Vnímal jsem, že když jsem přišel pod boulder, ovace byly daleko větší, než když jsem tam nebyl. Neznervózňovalo mě to, bylo to příjemný, ale v duchu jsem doufal, že nepůjde o poslední boulderové kolo a budu si moct zalézt i v sobotu.

Adam Ondra během kvalifikace boulderingu Světového poháru ve sportovním lezení v Praze.

Co byste jim poradil?

Byli skvělí. Dokonce ani nefandili v těch chvílích, kdy jsem nelezl. Asi se o mně ví, že si mezi pokusy odpočinu. A když by diváci začali fandit ještě předtím, než jsem vůbec na stěně, nutí to závodníka znovu nastoupit o něco dřív, než by sám chtěl. Takže je dobré dál fandit až v momentech, kdy je člověk na stěně.

Zvolil jste i strategii s delším odpočinkem a méně pokusy, co?

Tak je to podle mě lepší pro každého. Kdo nemá zkušenosti nebo je netrpělivý, to spíš nesprávně takticky zhodnotí. Dávat pokusový kulomet není efektivní nikdy. Strašně záleží, jestli je boulder fyzický nebo spíš o koordinaci a technice. Fyzický boulder jako jednička nebo dvojka je úplný nesmysl střílet pokusy. Na čtyřce, co byla spíš o technice a štěstí, si to umím představit, tam fyzička nejde tolik dolů. Ale když dáte jeden pokus, je dobré počkat tak čtyřicet sekund, než se zchladí kůže na prstech. Když dáváte pokusový kulomet, začnete se víc potit. Nicméně každý má tu kůži zase trochu jinou, někomu to nevadí.

Jak se chcete prezentovat v semifinále?

Určitě si to užiju daleko víc. Teď bych to tak měl, kdybych topoval první a třetí boulder, takhle to bylo krušnější, ale se sladkým koncem.

Jaké to bylo po těch nervech přijít v úlevě za rodinou?

Byl jsem na sebe hlavně hrozně naštvaný. Nedostatečně jsem hledal manželku s Hugem v hledišti a jak jsem došel za stěnu, říkal jsem si, jaký jsem vůl. Zlobím se sám na sebe. Tady. Jen kvůli tomu, že nepostoupím. Místo toho, abych si to užil. Hned jsem se rodině omlouval a bylo mi to prominuto. Do zítřka se určitě polepším.

A co říkal váš tříletý syn?

Že to bylo dobrý! (smích)