Po sobotním vyřazení v semifinále domácího Světového poháru zůstal nad věcí, dlouze ochotně vykládal, s úsměvem.

Byť nepopíral, že se ho zmocňovaly smíšené pocity a nostalgie.

„Trošku to na mě padlo, tady mrzí o to víc, že finále nevyšlo, bylo by krásné a asi jsem na něj měl,“ reagoval posmutněle, načež zničehonic přeskočil do šťastného výrazu, do stavu nadšení. „Aspoň můžu jít trénovat, na to se moc těším!“

Dvaatřicetiletý úkaz není člověkem, jenž by si hrál na hvězdu. Ne, že by si nevěřil. S nevídanou upřímností říká, kdy je favoritem a kdy ne. Svou pozici umí odhadnout vcelku přesně. A nepostupem mezi top osmičku se znovu akorát naplnila jeho očekávání před závodem.

Sám ví, že v boulderingu do nejužší špičky už nespadá. Disciplínu označuje za loterii. Dokáže v ní elitu překvapit, leckdy i překonat, dlouhodobě se s ní ale měřit nemůže. Konkurence postupně utíká.

„Za dva roky už bude úplně jinde a já bych jí stačil čím dál méně,“ nezastírá Ondra.

Adam Ondra během semifinále Světového poháru v boulderingu v Praze

Moderní odvětví, v němž se leze bez jištění pár metrů nad žíněnkami do topů krátkých tras, takzvaných problémů, kterými stavěči svádějí bitvy se schopnostmi těch nejnadanějších borců, raketově roste.

Ze statičtějšího pojetí a starších chytů se přešlo k show pro diváky. Přibylo napáditosti, struktur, důrazu na koordinaci pohybů, explozivních přechodů, přeběhů i skoků.

Vznikla podívaná, v níž září mladá generace v čele s japonským teenagerem Anrakuem. Plná sil a výbušnosti, zvyklá na nový styl.

„Dnes už si stavěči taky dovedou vše pohlídat, tuší, jak budeme postupovat, už při lezení těžko můžu nějaký krok ‚přečůrat‘ jako dřív,“ směje se věčný nadšenec z Brna.

Když na některé kroky navíc začalo odmítavě reagovat i tělo, zejména jeho slabší ramena, která dostávají v prudkých pohybech a nárazech těžce zabrat, nezbývalo mu než zvolit nutný, první konec.

Adam Ondra při lezení na obtížnost v olympijském finále.

Uzavřel táhlý příběh, jenž zahrnuje patnáct let starý triumf v celkovém hodnocení boulderingového Světového poháru, titul mistra světa z roku 2014, řadu dalších výher a medailí. Převládají v něm ale negativa.

„Mám krásné vzpomínky, jenže mi bohužel na mysl hned vytanou obě olympiády,“ líčí Ondra. Vyrovnaně, přece se špetkou trpkosti ve výrazu.

Kdyby bouldering nebyl v programu pohromadě s jeho silným lezením na obtížnost, má z her dvě medaile, jednu zlatou. Takto v životních závodech neuspěl.

Mistr odešel bez okázalých gest, ale opustil jen slabší disciplínu. Vrchol ho teprve čeká. Vždyť na milovaném laně bude bavit dál, za rok v Praze, za dva na MS v Brně. Až s výhledem na další olympijskou šanci v roce 2028, v už oddělené obtížnosti.

Na větší rozlučkové akce je stále času dost. Ondra o ně asi ani neusiluje. Nevyhledává extra pozornost, miluje hlavně klid ve skalách. A tam si bude vesele boulderovat dál.