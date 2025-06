Úřadující vicemistr Evropy Pavel Schejbal se v Mnichově poprvé v seriálu Světového poháru dostal do finále a obsadil v něm poslední osmé místo. Čtyřiadvacetiletý reprezentant ve vzduchové pistoli si...

Jednadvacetiletý španělský cyklista Iván Romeo vyhrál po úspěšném úniku třetí etapu závodu Critérium du Dauphiné a je novým lídrem. Loňský mistr světa v časovce mezi jezdci do 23 let zaútočil šest...

Za sebou má vydařenou sezonu v Karviné, třinácti góly pomohl slezskému celku k pohodlné ligové záchraně. Nyní dřina pro Filipa Vechetu pokračuje, s fotbalovou reprezentací do 21 let vyráží na...

Česko na ME ve fotbale do 21 let 2025: soupiska, program, vizitky soupeřů

Fotbalové mistrovství Evropy do 21 let startuje na Slovensku 11. června. O den později do turnaje vstoupí česká reprezentace. A hned v prvním souboji narazí na obhájce titulu z Anglie. Program...