Ondra byl na druhém závodě o olympiádu druhý v kvalifikaci boulderingu

Lezec Adam Ondra vstoupil do druhého kvalifikačního závodu o postup na olympijské hry do Paříže druhou příčkou v úvodní části kvalifikace, tedy boulderingu. Kvalifikační cesta na obtížnost ho čeká v Budapešti v pátek, do semifinále postoupí dvacet nejlepších. Ondra má sérii výborně rozjetou, protože v prvním závodě v Šanghaji obsadil třetí příčku.