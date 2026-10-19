Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

„Pro mě osobně určitě nejtěžší boulder, co jsem kdy vylezl,“ přiznal Ondra, který má nyní na kontě druhý boulder obtížnosti 9A.
Exodia se nachází nedaleko italského Turína a už od loňského listopadu přitahovala pozornost světové lezecké komunity. Iagnemma tehdy svému projektu přisoudil do té doby nevídanou známku 9A+.
Ondrovi to nedalo. Vypravil se proto na místo, aby si vyzkoušel, co se za mimořádnou klasifikací skrývá. A ukázalo se, že italská skála nabízí přesně takový styl, který českému lezci vyhovuje.
„Boulder je poměrně dlouhý. Myslím si, že přesně takový styl, který mi sedí. Je to něco mezi krátkou cestou pro lano a dlouhým boulderem,“ popsal.
Rozhodují milimetry. A každý pohyb těla
Exodia se skládá ze dvou náročných pasáží. Prvních sedm těžkých kroků vede k odpočinku, při němž lezec zakládá do skály koleno. Následuje dalších sedm obtížných pohybů a poté už relativně lehčí závěr.
Nejde přitom pouze o hrubou sílu. Důležitou roli hraje práce s patami a koleny, napětí celého těla i přesné nastavení jednotlivých pozic. Někdy rozhoduje několik milimetrů.
„Když se člověk natočí o centimetr vedle, tak už například ta pata nebo koleno tolik nefunguje,“ vysvětlil Ondra, který měl jednu výhodu. Iagnemma mu už na začátku září prozradil jednotlivé kroky a český lezec se následně snažil lézt stejným způsobem jako autor prvovýstupu.
Výsledek? Druhý přelez Exodie zvládl po pouhých čtyřech dnech práce. Přestože se tak dostal k jednomu z nejtěžších výkonů své kariéry, původní hodnocení svého italského předchůdce nepřevzal. Po vlastním přelezu se světový lezecký fenomén přiklání ke známce 9A, čímž jej zařadil do skupiny patnácti světových problémů v této obtížnosti.
„Eliase naprosto respektuji za to, že navrhl obtížnost 9A+. Vyzkoušel několik dalších boulderů s obtížností 9A a byl fakt blízko k jejich přelezu, a přesto se o Exodii pokoušel 212 dní, udělal bych totéž,“ konstatoval Ondra.
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„Ač je to možná o něco málo těžší než to druhé 9A, které mám vylezené ve francouzském Fontainebleau, boulder s názvem Soudain Seul, tak se musím přiklonit spíše k názoru, že tenhle boulder není 9A+, ale je 9A,“ vysvětlil Ondra.
Konečný obrázek mohou přinést další lezci, kteří se na italský projekt vydají. „Čas ukáže. Uvidíme, jestli nějací jiní siláci se na tenhle boulder budou chtít jet podívat,“ dodal český reprezentant.
Poslední šance před deštěm a zimou
Ondrův výkon měl ještě jeden rozměr. Nešlo pouze o zdolání extrémně náročné skály, ale také o závod s počasím. Exodia leží ve vyšší nadmořské výšce a podmínky se začaly rychle zhoršovat. Déšť mohl chyty brzy promočit a před příchodem zimy už nemusela skála vůbec vyschnout.
„Bylo to i relativně dost dramatické, protože jsem to dost možná vylezl v poslední dny této sezony,“ popsal Ondra.
Sám cítil, že příležitost nemusí dostat podruhé. „V pátek jsem si připadal jako na nějakém mistrovství světa nebo na olympiádě, protože jsem tušil, že zkrátka to musím vylézt. A tlak byl obrovský,“ přiznal. Nakonec ho však dokonale ustál a dokázal přetavit v perfektní dvouminutový výkon.
Úspěch podle Ondry nebyl dílem náhody. „Myslím, že jsem fyzicky posílil v posledních letech a zejména v posledním roce. Právě poté, co trénuji hlavně tady v italském Arcu, tak si myslím, že tahle práce se spojila,“ uvedl.