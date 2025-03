Jak já jsem chytrý! chvástá se Američan. Podváděl prý u všech dopingových kontrol

„Teď už to můžu říct, protože už nehraju. Ale ani jednou jsem na test nepoužil vlastní moč. Ani jednou,“ chlubil se Jones v pořadu, který moderuje jiná bývalá hvězda NFL Deion Sanders. „Ten program jsem obcházel. A byl jsem v tom vážně dobrý. Lidi netuší, jak moc jsem chytrý,“ dodal hráč, jenž v minulosti prohlásil, že před zápasy kouřil marihuanu.

Odmítl argument, že v současnosti by podobné podvody vzhledem k přísnějšímu přístupu komisařů nebyly možné.

„Dá se to, když víš, co děláš. Neříkej, že se to nemůže stát,“ řekl bývalý hráč Tennessee, Dallasu, Cincinnati a Denveru.

Americký fotbal přestal hrát před sedmi lety a během kariéry se opakovaně postaral o poprask. V lize působil třináct sezon, ale jednu celou nuceně vynechal kvůli trestu od vedení NFL za to, že vyprovokoval přestřelku v nočním klubu v Las Vegas. S policií měl co do činění i v dalších případech, roli v nich hrál také alkohol.