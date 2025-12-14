Táhne vás to do Dubaje zpátky?
Po letech v zahraničí je příjemné být doma, ale ještě bych si chtěl v cizině zahrát. Všechno směřovalo k tomu, že zůstanu v Dubaji, jenže na přelomu května a června se změnila situace, trenéři a skončil jsem. Mezitím jsem měl skoro podepsanou smlouvu jinde, ale tím, že jsme jednali s agentem v Asii a bylo to divoké, nedopadlo to. Už byl srpen, a tak jsem začal trénovat ve Zlíně. Ne že bych neměl nabídky, ale žádná mě neoslovila. Navíc jsem si tady obnovil zranění.
Je možné, že sezonu dohrajete ve Zlíně?
Moc to nevidím.
Jak se vůbec dostane našinec do Spojených arabských emirátů?
Český volejbal tam zanechal stopu. Hrál tam David Konečný, od nás ze Zlína pak Marek Tomáš. Angažmá mi tam našel agent. Dva roky předtím jsem hrál v belgickém Maaseiku a vypadalo to, že tam zůstanu. Ale pak přišla nabídka z Dubaje, kterou jsem nechtěl odmítnout. Jak má hráč nějaký věk, přemýšlí už i nad jinými věcmi, než je úroveň volejbalu.
Kapitán byl hodně striktní. Ani jsem neviděl, jak jeho manželky vypadají. I doma chodily zahalené burkou.