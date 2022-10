Rodgers nadává, Brady se trápí. Bucs a Packers šokují. Jsou legendy přítěží?

Za sedm zápasů pouze tři výhry. Série porážek, špatná atmosféra v klubu, to mají oba silné celky společné. Takový start do sezony, která má na programu celkem 17 zápasů, se rozhodně nečekal. U koho je situace kritičtější?

Na první pohled by se mohlo zdát, že je to v Tampě. Nedělní prohra 3:21 s Carolina Panthers, jednomu z nejslabších celků NFL, vypadá hrozivě. Frustrovaný Brady u sideline a absolutně marná ofenziva Bucs několikátý týden za sebou budí rozpaky.

Po konci hlavního kouče Bruce Ariana a legendárního tight enda Roba Gronkowského to Bucs v útoku nefunguje. Běhový útok nemá sílu. Brady sice i v 45 letech hází přesné pasy, ale absence dominantního tight enda a slot receivera, na kterého se lze spolehnout, je hodně znát.

Útočná skladba týmu navíc před sezonu přišla o centra Ryana Jensena, lídra ofenzivní lajny. Brady tak nemá zdaleka tolik času na přihrávku a je pod větším tlakem než v minulé sezoně.

„Bucs do toho budou muset radikálně říznout. Je to trápení celou sezonu. Bradymu chybí jistota mezi receivery, o kterou se mohl vždy opřít. Evans i Godwin jsou kvalitní, ale jsou spíš experti na dlouhé pasy. Brady potřebuje někoho na středu hřiště. V New England měl Edelmana s Gronkowským, to fungovalo. Pokud to rychle nevyřeší, tak to bude smutný pohled na legendu,“ přiznává analytik Louis Riddick.

Bradyho navíc trápí problémy v osobním životě. Poté co na jaře ukončil kariéru a po pár týdnech v „důchodu“ se vrátil na hřiště, přestaly podle řady medií v USA fungovat věci v jeho soukromí. Výsledek? Brady je nezvykle podrážděný, okřikuje své spoluhráče, během zápasu proti New Orleans Saints si vybil zlost na technice, co mají hráči k dispozici.

Teď to nešlape ani na hřišti. Více proher než výher měl Brady naposledy s týmem před 20 lety. Dokážou to Bucs otočit? Jednu výhodu mají. V NFC South se trápí všechny týmy. Falcons, Saints i Panthers mají svých problémů dost. Slabou divizi tak Bucs mohou v pohodě stále vyhrát.

Odchod receivera

U Packers se čekalo, že odchod Devanteho Adamse bude pro ofenzivu velkou ztrátou. Herní genialita Aarona Rodgerse ale vždy dokázala nějakou absenci zacelit. Svojí kvalitou povytáhl ostatní wide receivery na vyšší úroveň. Adams se ovšem zdá být nenahraditelný. Kouč Matt LaFleur nedokáže zatím přizpůsobit ofenzivní schéma nastalé situaci. Poprvé od jeho angažování u Packers se na něj valí kritika.

„Víc než fungování ofenzivy se věnuje roztleskávání fanoušků Packers. Do minulé sezony jeho nedostatky zachraňoval Rodgers, jenž byl dvakrát za sebou jmenován MVP sezony. Teď ale přišel o nejlepšího hráče ofenzivy, je zas o rok starší a ze strany trenérů nepřichází žádná pomoc,“ kritizuje často rázný Michael Lombardi ve svém podcastu GM Shuffle.

Bohužel pro fanoušky z Lambeau ani defenziva Packers není zdaleka tak silná, jak se zdálo před sezonou. Právě sem vedení klubu v posledních letech investovalo obrovské prostředky. Na řadě pozic hvězdy a velmi štědře zaplacení hráči. Dominantní obranu ale v Green Bay nenajdete. Zatím. Naposledy ji v neděli 23 body rozebral náhradní quarterback slabého Washingtonu Tyler Heinicke. To není dobrá vizitka pro skupinku hvězd.

Packers na rozdíl od Bucs mají těžší situaci v divizi. NFC North sice nepatří k nejsilnějším, zatím jí ale jednoznačně dominují hráči Minnesota Vikings. Ti vyhráli z šesti zápasů pět a mají ještě zápas k dobru. V prvním vzájemném měření obou týmů byli také úspěšnější Vikings.

Green Bay tak v boji o play off čeká překvapivě hodně práce.