Ikona NFL Aaron Rodgers promluvila o konci kariéry. Plánuje velký návrat domů

Autor:
  8:00
Legendární quarterback Aaron Rodgers zahájil v září za Pittsburgh Steelers už svou 21. sezonu v NFL, nyní však poprvé promluvil o konci kariéry. Rodgerse v posledních letech provázela zranění i kritika, zejména po rozpačitém působení v New Yorku Jets, kam v roce 2023 přestoupil z Green Bay Packers. Právě v týmu z Wisconsinu se proslavil a teď otevřeně prozradil: „Ukončím kariéru jako hráč Packers!“

Aaron Rodgers v zápase proti Cincinnati Bengals. | foto: Joseph MaioranaReuters

„Byl jsem tam 18 let. Ať už kariéru ukončím kdykoli, většina mého fotbalového života se odehrála právě tam. Ukončím ji jako hráč Packers a uvidíme, co přijde potom. Tento týden se mě ptali, jestli jde o zápas odvety, ale komu bych se měl mstít? Vydělali mi spoustu peněz, vyrůstal jsem tam a strávil jedny z nejlepších let svého života. Nemám k týmu nic jiného než lásku,“ rozpovídal se Rodgers ve čtvrtek ve videohovoru s novináři.

Nejspíš tak po skončení sezony podepíše symbolicky jednodenní kontrakt, aby mohl do důchodu odejít v zelenožlutém dresu.

V osmém kole se totiž Pittsburgh doma postaví právě Green Bay Packers, kde působí stále třináct hráčů, kteří s Rodgersem odehráli alespoň jednu sezonu. „Je to jeden ze 17 zápasů, ale těch 18 let v Green Bay je přece jen výjimečných,“ řekl Rodgers.

„Když jsem viděl, že letos hrajeme s týmy z NFC North i s Jets, bylo skvělé mít možnost zahrát si proti nim. Tenhle zápas by pro mě ale znamenal mnohem víc, kdyby se hrál na Lambeau – kvůli mé náklonnosti k tomu posvátnému stadionu a všem vzpomínkám, které se k němu vážou.“

Aaron Rodgers po posledním zápase v dresu Green Bay Packers 8. ledna 2023.

Není pochyb o tom, že jednoho dne bude na dost možná nejhlasitějším stadionu v celé lize viset jeho dres s číslem 12. Přesto se před začátkem sezony množily spekulace, jak dlouhá bude ještě jeho kariéra. V pořadu The Pat McAfee Show se v létě nechal slyšet, že nadcházející ročník bude zřejmě jeho posledním.

Ve 41 letech je nejstarším hráčem v lize, přesto stále dokáže skvěle házet, což znovu potvrdil i naposledy proti Cincinnati Bengals. Zatím v šesti zápasech probíhající sezony za Steelers nahrál na 14 touchdownů.

Svou „vesnici“ naštval. Rodgers mizí, Super Bowl chce pro New York

V březnu s Pittsburghem podepsal jako volný hráč jednoletý kontrakt na 13,65 milionu dolarů (283,7 milionu korun). Šlo teprve o jeho třetí angažmá, avšak za poslední tři roky.

„Jsem si docela jistý, že tohle je konec. Proto jsme podepsali jen jednoletou smlouvu, Steelers nemuseli přidávat žádné další roky. Šlo hlavně o to zakončit kariéru s radostí, láskou a pocitem klidu po všem, co jsem prožil. Byla to dlouhá cesta a užil jsem si ji. A kde jinde ji zakončit než v jedné z největších franšíz NFL,“ usmíval se v červnu během přípravy.

Až skončím, už mě neuvidíte

Nadšení už však nebylo takové jako v roce 2023, kdy čtyřnásobný nejužitečnější hráč a vítěz Super Bowlu přestoupil do prokletého týmu New York Jets. Ze všech 124 celků napříč NHL, NBA, MLB i NFL jsou totiž nejdéle čekajícím týmem na play off, naposledy do vyřazovací fáze postoupili v sezoně 2010/11.

Není divu, že fanoušci na východě byli poté u vytržení, stejně jako experti a bývalí hráči. Jets byli rázem pasováni na jednoho z hlavních kandidátů na trofej Vince Lombardiho.

Za bouřlivých ovací tehdy Rodgers rozpumpoval MetLife Stadium v úvodním zápase proti Buffalu, jenže na hřišti strávil pouhé tři a půl minuty. Špatně došlápl, přetrhl si levou achilovku a do konce sezony si už nezahrál.

Tři minuty a stop. Hvězdný Rodgers si při newyorské premiéře přetrhl achilovku

Následující rok znovu velká očekávání. Tentokrát to už „Gang Green“ konečně prolomí, dvacetileté čekání na play off přece musí skončit. Tým byl napěchovaný posilami, defenziva měla patřit k nejlepším v celé NFL. Nestalo se. Hlavního kouče Roberta Saleha vyhodili a tolik opěvovaný Aaron Rodgers se rázem stal častým terčem kritiky.

Aaron Rodgers

Sezonu Jets zakončili s pouhými pěti výhrami ze sedmnácti zápasů. A vždy motivovaný Rodgers, kterého zejména fanoušci Packers dlouho neviděli v takové náladě, se snažil situaci odlehčit. „Jsme v temnotě, musíme si tím projít, abychom byli lepší,“ říkal ještě v půlce sezony. Později však už i na něm byla vidět odevzdanost.

Mnozí tehdy věřili, že tohle je definitivní konec jednoho z nejlepších nahrávačů v dějinách amerického fotbalu. Ale podobně jako Tom Brady ani Rodgers ještě nechtěl odejít do důchodu.

Jets jsou zase v pasti, vyhazovy posil nestačí. Experiment s Rodgersem selhal

„Nejde o to, že bych takhle nemohl skončit. Jde o to, že tenhle sport prostě miluju. Necítím potřebu někomu něco dokazovat. Nechci pozornost, i když vím, že se o mně zase bude mluvit,“ komentoval svůj přestup do Pittsburghu pro The Athletic.

„Až s fotbalem skončím, už mě neuvidíte. Na to se těším. Ale dokud jsem stále součástí ligy, dám Steelers všechno, co ve mně je,“ dodal.

Pokud Rodgers dodrží své nejnovější výroky a po sezoně skutečně zmizí z trávníků, pravděpodobně by se o čtyři roky později dostal do Síně slávy Packers a o rok později i do Síně slávy NFL. Teprve poté by mohl být jeho dres s číslem 12 navždy vyřazen.

Jakou podobu však bude mít odchod Aarona Rodgerse, si musíme počkat minimálně do konce letošní sezony. Překvapí nás ještě?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kolín vs. NeratoviceFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2025:Kolín vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
25. 10. 10:00
  • 1.90
  • 3.39
  • 2.89
Motorlet vs. Slavia CFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2025:Motorlet vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
25. 10. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Loko Praha vs. KladnoFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2025:Loko Praha vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
25. 10. 10:15
  • 7.09
  • 4.03
  • 1.31
Jablonec B vs. Teplice BFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2025:Jablonec B vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
25. 10. 10:15
  • 2.10
  • 3.39
  • 2.54
Třinec vs. VítkoviceFotbal - 13. kolo - 25. 10. 2025:Třinec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
25. 10. 10:15
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Velké Hamry vs. Pardubice BFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2025:Velké Hamry vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
25. 10. 10:30
  • 1.92
  • 3.70
  • 2.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Krejčí pomohl v NBA pěti body k vítězství Atlanty. Dončič zářil, překvapil Portland

Vít Krejčí v prvním startu v sezoně NBA zaznamenal za 13 minut hry pět bodů a slavil s basketbalisty Atlanty vítězství 111:107 v hale Orlanda. Český reprezentant, jenž působí v zámořské lize pátým...

25. října 2025  8:18

Ikona NFL Aaron Rodgers promluvila o konci kariéry. Plánuje velký návrat domů

Legendární quarterback Aaron Rodgers zahájil v září za Pittsburgh Steelers už svou 21. sezonu v NFL, nyní však poprvé promluvil o konci kariéry. Rodgerse v posledních letech provázela zranění i...

25. října 2025

Ve druhém tréninku v Mexiku zajel nejrychlejší čas obhájce titulu Verstappen

Ve druhém tréninku na Velkou cenu Mexika vozů formule 1 byl nejrychlejší nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu. Úřadující mistr světa zaznamenal na okruhu bratrů Rodríguezových o 153 tisícin...

25. října 2025  7:52

Nosková si zahraje o titul v Tokiu. Zraněná Rybakinová nenastoupila

Linda Nosková si zahraje na turnaji v Tokiu o druhý titul na okruhu WTA. Do finále postoupila bez boje, její soupeřka Jelena Rybakinová z Kazachstánu odstoupila ze semifinále kvůli zranění zad....

25. října 2025  7:33

Kulich pomohl k výhře Buffala gólem a asistencí, Ovečkin dal 899. gól v NHL

Aktualizujeme

Útočník Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Buffala nad Torontem 5:3. Sabres zvítězili ve čtyřech z posledních pěti utkání. Nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin...

25. října 2025

Pracant bez nálepky. Hyský se vyškrábal z přeboru a podruhé za život vyplenil Řím

Premium

Neuhodli byste, s jakým číslem odehrál životní zápas. Zrovna on, stoper, tvrďák, žádný velký hračička a technik. Slavia tehdy, v březnu 1996, proti domácímu superfavoritovi AS Řím vyběhla nezvykle v...

25. října 2025

Ženy patří do postele a kuchyně, dráždil Riggs. S Kingovou se před smrtí spřátelil

Šovinistické prase. Tímto výrazem se často sám vychloubal, rozhodně se netajil tím, že respekt k druhému pohlaví mu nic neříká. Americký tenista Bobby Riggs zemřel přesně před třiceti lety, 25. října...

25. října 2025

West Ham pokračuje v trápení, se Součkem v sestavě nestačil v předehrávce na Leeds

V pondělí dohrávkou zakončil osmé kolo anglické fotbalové ligy, teď předehrávkou odstartoval to deváté. West Ham, v jehož sestavě nechyběl do 65. minuty ani český záložník Tomáš Souček, ale na půdě...

24. října 2025  20:50,  aktualizováno  23:23

Devět nových jezdců si vyzkoušelo trénink F1 v Mexiku, nejrychlejší byl Leclerc

V prvním tréninku na Velkou cenu Mexika formule 1 byl nejrychlejší Charles Leclerc z Ferrari. Monacký jezdec zajel na okruhu bratrů Rodríguezových o 107 tisícin sekundy rychlejší čas než Ital Andrea...

24. října 2025  22:33

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Basketbalistky USK opět dominovaly, stovku nastřílely i Slovance

Basketbalistky USK Praha ve čtvrtém ligovém utkání za sebou pokořily stobodovou hranici, v páteční předehrávce 6. kola deklasovaly v pražském derby domácí Slovanku 114:54. Od stobodového přídělu byly...

24. října 2025  22:22

Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?

Výsledková bída a nejistá budoucnost hokejového Litvínova vyburcovaly k protestu jeho nejvěrnější fanoušky. Od druhé třetiny pátečního zápasu s Libercem Hlinkův stadion mlčel, kotelníci vyklidili...

24. října 2025  21:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.