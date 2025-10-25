Ikona NFL Aaron Rodgers promluvila o konci kariéry. Plánuje velký návrat domů

„Byl jsem tam 18 let. Ať už kariéru ukončím kdykoli, většina mého fotbalového života se odehrála právě tam. Ukončím ji jako hráč Packers a uvidíme, co přijde potom. Tento týden se mě ptali, jestli jde o zápas odvety, ale komu bych se měl mstít? Vydělali mi spoustu peněz, vyrůstal jsem tam a strávil jedny z nejlepších let svého života. Nemám k týmu nic jiného než lásku,“ rozpovídal se Rodgers ve čtvrtek ve videohovoru s novináři.
Nejspíš tak po skončení sezony podepíše symbolicky jednodenní kontrakt, aby mohl do důchodu odejít v zelenožlutém dresu.
V osmém kole se totiž Pittsburgh doma postaví právě Green Bay Packers, kde působí stále třináct hráčů, kteří s Rodgersem odehráli alespoň jednu sezonu. „Je to jeden ze 17 zápasů, ale těch 18 let v Green Bay je přece jen výjimečných,“ řekl Rodgers.
„Když jsem viděl, že letos hrajeme s týmy z NFC North i s Jets, bylo skvělé mít možnost zahrát si proti nim. Tenhle zápas by pro mě ale znamenal mnohem víc, kdyby se hrál na Lambeau – kvůli mé náklonnosti k tomu posvátnému stadionu a všem vzpomínkám, které se k němu vážou.“
Není pochyb o tom, že jednoho dne bude na dost možná nejhlasitějším stadionu v celé lize viset jeho dres s číslem 12. Přesto se před začátkem sezony množily spekulace, jak dlouhá bude ještě jeho kariéra. V pořadu The Pat McAfee Show se v létě nechal slyšet, že nadcházející ročník bude zřejmě jeho posledním.
Ve 41 letech je nejstarším hráčem v lize, přesto stále dokáže skvěle házet, což znovu potvrdil i naposledy proti Cincinnati Bengals. Zatím v šesti zápasech probíhající sezony za Steelers nahrál na 14 touchdownů.
Svou „vesnici“ naštval. Rodgers mizí, Super Bowl chce pro New York
V březnu s Pittsburghem podepsal jako volný hráč jednoletý kontrakt na 13,65 milionu dolarů (283,7 milionu korun). Šlo teprve o jeho třetí angažmá, avšak za poslední tři roky.
„Jsem si docela jistý, že tohle je konec. Proto jsme podepsali jen jednoletou smlouvu, Steelers nemuseli přidávat žádné další roky. Šlo hlavně o to zakončit kariéru s radostí, láskou a pocitem klidu po všem, co jsem prožil. Byla to dlouhá cesta a užil jsem si ji. A kde jinde ji zakončit než v jedné z největších franšíz NFL,“ usmíval se v červnu během přípravy.
Až skončím, už mě neuvidíte
Nadšení už však nebylo takové jako v roce 2023, kdy čtyřnásobný nejužitečnější hráč a vítěz Super Bowlu přestoupil do prokletého týmu New York Jets. Ze všech 124 celků napříč NHL, NBA, MLB i NFL jsou totiž nejdéle čekajícím týmem na play off, naposledy do vyřazovací fáze postoupili v sezoně 2010/11.
Není divu, že fanoušci na východě byli poté u vytržení, stejně jako experti a bývalí hráči. Jets byli rázem pasováni na jednoho z hlavních kandidátů na trofej Vince Lombardiho.
Za bouřlivých ovací tehdy Rodgers rozpumpoval MetLife Stadium v úvodním zápase proti Buffalu, jenže na hřišti strávil pouhé tři a půl minuty. Špatně došlápl, přetrhl si levou achilovku a do konce sezony si už nezahrál.
Tři minuty a stop. Hvězdný Rodgers si při newyorské premiéře přetrhl achilovku
Následující rok znovu velká očekávání. Tentokrát to už „Gang Green“ konečně prolomí, dvacetileté čekání na play off přece musí skončit. Tým byl napěchovaný posilami, defenziva měla patřit k nejlepším v celé NFL. Nestalo se. Hlavního kouče Roberta Saleha vyhodili a tolik opěvovaný Aaron Rodgers se rázem stal častým terčem kritiky.
Sezonu Jets zakončili s pouhými pěti výhrami ze sedmnácti zápasů. A vždy motivovaný Rodgers, kterého zejména fanoušci Packers dlouho neviděli v takové náladě, se snažil situaci odlehčit. „Jsme v temnotě, musíme si tím projít, abychom byli lepší,“ říkal ještě v půlce sezony. Později však už i na něm byla vidět odevzdanost.
Mnozí tehdy věřili, že tohle je definitivní konec jednoho z nejlepších nahrávačů v dějinách amerického fotbalu. Ale podobně jako Tom Brady ani Rodgers ještě nechtěl odejít do důchodu.
Jets jsou zase v pasti, vyhazovy posil nestačí. Experiment s Rodgersem selhal
„Nejde o to, že bych takhle nemohl skončit. Jde o to, že tenhle sport prostě miluju. Necítím potřebu někomu něco dokazovat. Nechci pozornost, i když vím, že se o mně zase bude mluvit,“ komentoval svůj přestup do Pittsburghu pro The Athletic.
„Až s fotbalem skončím, už mě neuvidíte. Na to se těším. Ale dokud jsem stále součástí ligy, dám Steelers všechno, co ve mně je,“ dodal.
Pokud Rodgers dodrží své nejnovější výroky a po sezoně skutečně zmizí z trávníků, pravděpodobně by se o čtyři roky později dostal do Síně slávy Packers a o rok později i do Síně slávy NFL. Teprve poté by mohl být jeho dres s číslem 12 navždy vyřazen.
Jakou podobu však bude mít odchod Aarona Rodgerse, si musíme počkat minimálně do konce letošní sezony. Překvapí nás ještě?