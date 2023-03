Zmizel do tmy a meditoval. Rodgers drží trh hvězd NFL v šachu a Packers váhají

Má to však jeden zásadní rozdíl. V nedávné minulosti byl Aaron Rodgers MVP celé soutěže a měl všechny pomyslné trumfy ve svých rukou. Poslední ročník byl ale jeden z nejslabších v Rodgersově kariéře. A tak se možná Packers budou chtít posunout dál a dát šanci stále mladému quarterbackovi Jordanu Loveovi. Stále se však čeká na Rodgersovo rozhodnutí.

Kvůli němu se nechal na čtyři dny zavřít do pohodlné „jeskyně“ ve státě Oregon, kde chtěl mít čas a klid na meditaci a rozhodnutí o své budoucnosti.

S minimem světla, při svíčkách, bez elektroniky, ale v pohodlí strávil 96 hodin.

„Potřeboval jsem čas na reset. Pokládal jsem si obrovské množství otázek o své budoucnosti. Jak často máte v životě možnost naprosto vypnout a odpočinout si? Číst si knížku místo koukání do mobilu či televize. Meditoval jsem a teď jsem připraven na svoji další budoucnost,“ vysvětloval Rodgers svoje důvody k odpočinku v podcastu Aubrey Marcus Podcast.

Došlo k finálnímu rozhodnutí?

Podle vedení Packers se Rodgers stále nerozhodl. Generální manažer Brian Gutekunst sice zůstal se svou největší hvězdou ve spojení ohledně budoucnosti, ale zatím nemá jasno. Podle mnohých, co se pohybují kolem slavné organizace NFL, začíná lídrům Packers docházet trpělivost, jak se celý proces natahuje.

Rodgers se však brání. „Není to lehké rozhodnutí o pokračování, či případném konci kariéry. Možná to někomu v NFL komunitě vadí, ale nestarám se o to. Je to můj život. Brzy budete vědět, nechci nikoho už nechat dlouho čekat.“

Aaron Rodgers v dresu Green Bay Packers

I proto se může však jen spekulovat, jak celá situace dopadne. Ukončí Rodgers kariéru, zůstane v Packers, nebo ho vymění klub jinam a případně kam?

První scénář se zdá jako nejméně pravděpodobný. Slavný quarterback má extrémně lukrativní smlouvu ještě na několik sezon. Bude se chtít peněz vzdát?

„Nemyslím si. Rodgers má lize pořád co nabídnout. Řadě týmů by extrémně pomohl,“ je přesvědčený Louis Riddick, bývalý hráč Raiders a jeden z NFL analytiků.

Setrvání u Packers nezáleží ale pouze na něm. A vedení Packers podle zpráv hodně láká dát šanci Jordanu Loveovi, kterého generální manažer Gutekunst před třemi lety k překvapení všech draftoval už v prvním kole.

Kam by mohl zamířit?

New York Jets mají nového ofenzivního koordinátora Nathaniela Hacketta, jenž trénoval Rodgerse v Packers. Silnému týmu chybí však kvalita na pozici quarterbacka. Podle všeho linka mezi New Yorkem a Green Bay je hodně žhavá.

Las Vegas Raiders a Miami Dolphins by měli být dalšími z případných zájemců. Cena za už devětatřicetiletou hvězdu bude ale stále hodně vysoká. Mluví se i o dvou prvních kolech draftu NFL, a to může řadu klubů i kvůli vysoké Rodgersově smlouvě odradit. Kdo to riskne?

Český podcast o dění v americkém fotbalu:

I tak se na konec téhle ságy čeká s napětím, protože rozhodnutí Rodgerse a Packers brzdí i trh s dalšími quarterbacky v NFL. Na nové angažmá čekají třeba Derek Carr nebo Jimmy Garoppolo.

Bude Aaron Rodgers pokračovat i v příští sezoně a v jakém dresu? Odpověď by měla přijít už brzy.

Snad…