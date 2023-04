Svou „vesnici“ naštval. Rodgers mizí, Super Bowl chce pro New York

Čílil se čím dál častěji, přesto si pořád bylo těžké představit, že by snad veterán Aaron Rodgers oblékal jiný dres než Green Bay Packers. Hvězdný quarterback amerického fotbalu ale lamentoval tak dlouho, až se dočkal kýžené výměny do New York Jets. NFL už nebude jako dřív.