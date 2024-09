Hvězdný Rodgers se roční zdravotní odmlce vrátil do NFL porážkou

„Cítil jsem se výborně a jsem vděčný, že zase můžu hrát. Spousta lidí se zasloužila o to, že jsem tady. Po pár přihrávkách to bylo dobré,“ řekl Rodgers po zápase, který hostům nevyšel. Za stavu 7:26 ve třetí čtvrtině pomohl hvězdný quarterback zmírnit porážku přihrávkou na touchdown Allena Lazarda. „Jsou to adepti na titul. Snad se tam s nimi (v play off) uvidíme,“ uvedl Rodgers na adresu San Francisca.

Loni po 18 letech ve službách Green Bay Packers poprvé v kariéře změnil dres a podepsal s Jets tříletou smlouvu na 112,5 milionu dolarů. V minulosti byl čtyřikrát vyhlášen nejužitečnějším hráčem ligy a stejné ocenění si vysloužil i po vítězství s Green Bay v Super Bowlu v roce 2011.