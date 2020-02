Šance znovu hrát je pro mě jako sen, říká quarterback Ellis

„Pro Steelers jsem se rozhodl, protože jsem od klubu dostal šanci znovu hrát hru, kterou miluji. Myslel jsem, že fotbal je pro mě uzavřená kapitola, natož abych díky němu mohl i cestovat. Tohle je jako sen,“ říká Zachery Moreno.

V Ostravě jste několik týdnů. Co můžete říci o městě?

Je skvělé, lidé tu jsou velmi příjemní. Potkávám i lidi mimo fotbal a není to nic jiného než pohoda.

Jaký je váš dojem z nových spoluhráčů po pár trénincích?

Jsou ochotní se učit! To znamená, že chtějí slyšet, co já nebo Aaron (quarterback Ellis) říkáme, aby získali více znalostí o hře a abychom společně mířili ke konečnému cíli, kterým je titul!

Věděl jste něco o české lize amerického fotbalu, o českých týmech nebo hráčích, než jste dostal nabídku od Steelers?

Abych byl upřímný, věděl jsem, že v Evropě se hraje americký fotbal, ale že i v Ostravě, to ne. Ale udělal jsem si vlastní malý průzkum a zjistil jsem, že tým se drží v lize nahoře a titul byl častokrát na dosah.

Co bylo to zásadní, co vás přimělo přestěhovat se do Evropy?

Upřímně řečeno, kamarád a spoluhráč z univerzity Aaron Ellis mi řekl, že o mně mluvil s novým trenérem. Že bych jim tady zapadal do hry. A kromě toho – všechno, co souvisí s fotbalem, je pro mě zásadní.

Už jste zmínil, že budete hrát se spoluhráčem z univerzity Aaronem Ellisem. Je to velká výhoda pro vás i pro tým?

Myslím, že je to obrovská výhoda pro tým i pro nás. Upřímně můžu říct, že Aaronovi nejde o nic jiného než o úspěch týmu. Pokud jde o nás individuálně, mělo by to klapat, protože víme, jak hrajeme.

Jaký je váš osobní cíl pro nastávající sezonu?

Mým osobním cílem je být dalším článkem už tak smrtícího útoku. Máme dost šikovných hráčů a já jen chci přispět svým dílem.