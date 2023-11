A kde máte fanoušky? Středočeské kluby dumají, jak přilákat diváky

Leckdo by možná předpokládal, že na atraktivního soupeře přijde „plný dům“. Jenže v Kladně, stejně jako v Mladé Boleslavi, zůstávají ochozy poloprázdné.

Oba středočeské kluby mají nejnižší návštěvnost ze všech extraligových klubů. Podobný problém však

Lákají jen pražská „S“

Spokojený mohl být pokladník Rytířů snad jen v září a začátkem listopadu, kdy do ochozů kladenského ČEZ stadionu přišlo na derby se Spartu přes 4 400 diváků. Naopak domácí zápas s Hradcem Králové vidělo pouhých 2 640 lidí.

Návštěvnost elitních středočeských klubů * Na domácí utkání fotbalistů Mladé Boleslavi chodí v této sezoně v průměrů 3 628 diváků, což je 10. nejvyšší návštěvnost mezi všemi 16 kluby Fortuna Ligy. Vyprodáno (5 000) bylo jen na zápasy proti Spartě a Slavii, nejméně (1 510) lidí zavítalo na duel s Pardubicemi. ‚

* Na domácí utkání kladenských Rytířů chodí průměrně 3 299 fanoušků, což je 2. nejnižší návštěvnost mezi extraligovými týmy. Nejvíce

diváků bylo zvědavo na utkání se Spartou (4 400), nejméně na duel s Hradcem Králové (2 640).

* BK Mladá Boleslav je jediným klubem Tipsport Extraligy, jehož návštěvnost zápasů nepřesahuje 3 000 diváků. Do ŠKO-ENERGO Arény si najde v průměru cestu 2 940 fanoušků. Zatím nejméně jich vidělo minulý týden zápas s Hradcem Králové (2 391), nejvíce naopak duel s Libercem (3 621).

„Za nízkou návštěvností stojí jistě i sportovní výsledky, které z dlouhodobého pohledu nebyly uspokojivé. V posledních zápasech, kdy bylo naše rozčarování z počtu fanoušků nejvyšší, se projevil i fakt, že jsme hráli čtyři domácí utkání po sobě,“ přemítá mluvčí kladenských Rytířů Jaroslav Keimar.

Ještě rozpačitější z prázdných sedaček musí být vedení druhého středočeského zástupce v nejvyšší hokejové soutěži. Mladá Boleslav je totiž jediným extraligovým klubem, řeší i profesionální fotbalové oddíly v kraji, které mají důstojný počet diváků na tribunách, jen když dorazí věhlasný soupeř.

kde návštěvnost zápasů nedosahuje ani tří tisíc. Minulý týden nebyla kapacita tamní ŠKOENERGO Arény zaplněná dokonce ani z poloviny, když porážku výsledkově se soužících Středočechů s Hradcem Králové vidělo jen 2 391 diváků.

V kraji však příliš netáhnou ani zápasy nejvyšší fotbalové soutěže. Důkazem je ostudná návštěva v posledním ligovém zápase Mladé Boleslavi proti Pardubicím, který vidělo bídných 1 510 diváků. Přitom tým z města automobilů hraje atraktivní fotbal, což dokazuje třetí místo v tabulce. Jenže zcela vyprodaná byla Lokotrans Arena v této sezoně pouze na obě pražská „S“.

„Nízké návštěvy s dalšími soupeři ovlivňuje nepříznivé počasí a také fakt, že zápasy běží v televizi. Utkání se snažíme propagovat na webu, sociálních sítích i v rádiích a do všech škol ve městě nabízíme vstupenky,“ říká ředitel PR a komunikace FK Mladá Boleslav Jiří Koros.

Ani v obou druholigových fotbalových klubech v kraji se davy lidí na tribuny nehrnou. Například v Příbrami přihlíželo utkání s Varnsdorfem jen 565 nejvěrnějších fandů.

„Atraktivita soupeřů není taková, na jakou byli fanoušci zvyklí z minulosti. Týmy jako Sparta, Slavia, Plzeň a Baník měly jinou váhu než Varnsdorf či Kroměříž. Pracujeme na tom, aby byl zájem vyšší; vrátili jsme do hry třeba přestávkové soutěže,“ tvrdí Zdeněk Brož, marketingový manažer FK Příbram.

Boleslavští fotbaloví fanoušci

Může za to Praha i peníze

Ve Vlašimi má v průměru zájem o domácí utkání fotbalistů zhruba pět stovek lidí. „S tím spokojení nejsme. Druhá liga je totiž pro město zajímavou soutěží. Počet diváků souvisí nejen s počasím a atraktivitou soupeře, ale i s hracími časy duelů první ligy, na něž naši fanoušci vyráží do Prahy,“ vysvětluje Jiří Paýr, mluvčí FC Sellier & Bellot Vlašim.

Právě blízkost metropole považují marketingoví experti za jeden z faktorů nízké návštěvnosti středočeských klubů.

„Lidé z kraje včetně rodin s dětmi vyrazí raději na Spartu nebo Slavii, jejichž zápasy jsou atraktivní i díky atmosféře. To je rozdíl proti ostatním regionům, kde je většinou centrem zájmu klub z krajského města. Roli hrají logicky i finanční možnosti klubů a výsledky. Zbláznit fanoušky by dokázalo, jen pokud by se fotbalová Boleslav a oba extraligové kluby rvaly o čelo tabulky. Ale to už jsme zase u peněz,“ řekl Adam Dolanský, specialista na sportovní marketing a management.