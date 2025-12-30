S jeho tváří se americká veřejnost poprvé seznamuje už v roce 1978, když dvouletý klučík mlátí do míčku v populární The Mike Douglas Show v doprovodu tatínka Earla, který mu golfovou hůl dal do ruky dříve, než se chlapec naučil chodit.
Z talentu se stala modla, do roku 2009 až skoro univerzálně obdivovaná. Ale i modly dělají chyby. A třeba několik a v Tigerově případě i s několika. Záletnický skandál ženatého velikána pochroumal. A do toho ještě ta zpropadená zranění!
Nebyl by to ale Eldrick Tont Woods, kdyby si nepřichystal jeden z nejskvostnějších comebacků v historii sportu, kterým opět o něco více zaplnil šuplíček svých NEJ.
Padl jsem na trávu, nemohl se hýbat, neměl jsem telefon a nemohl nikomu zavolat. Díky bohu moje dcerka, tatínkova holčička, je vždycky poblíž.