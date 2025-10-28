Prezident vyznamenal Navrátilovou Řádem bílého lva, ocenil i Fuksu či Kratochvíla

Řád bílého lva občanské skupiny 3. třídy pro tenisovou legendu Martinu Navrátilovou a medaile Za zásluhy 1. stupně pro kanoisty Martina Fuksu a Josefa Dostála, nevidomého plavce Davida Kratochvíla a krasobruslařského funkcionáře Gerhardta Bubníka. Těmito oceněními v úterý u příležitosti 107. výročí vzniku samostatného Československa prezident Petr Pavel vyznamenal osobnosti ze světa sportu.
Martina Navrátilová převzala od prezidenta Petra Pavla Řád bílého lva občanské skupiny 3. třídy.

Martina Navrátilová

V roce 1998 dostala od prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy 1. stupně, před dvěma lety jí stříbrnou medailí předsedy Senátu ocenil Miloš Vystrčil.

Ve své tenisové kariéře posbírala nespočet úspěchů, na grandslamech vyhrála osmnáctkrát dvouhru, jedenatřicetkrát uspěla v ženské čtyřhře a desetkrát ovládla mix. Navíc kralovala i na Turnaji mistryň a dlouhou dobu se držela na prvním místě světového žebříčku.

Jak Češi vyhnali ze země Navrátilovou. Emigrace? Nejdřív to byla jenom fáma

Po US Open v roce 1975 emigrovala do Spojených států, kde je doma i v současnosti. Jako jedna z prvních veřejně známých osobností otevřeně mluvila o své homosexuální orientaci.

Slavná Billie Jean Kingové o ní prohlásila, že je nejlepší hráčkou, co kdy žila. Devětašedesátiletá Navrátilová se dál věnuje tenisu coby komentátorka a angažuje se v charitě.

„Budu se snažit dál reprezentovat svou vlast, jak nejlépe to půjde,“ slibovala před dvěma lety. „Často brečím, když hrají naši hymnu. Pokusím se dál dělat správné věci a snad to dobře dopadne. Je potřeba dělat pořád kroky dopředu.“

Martin Fuksa

Loni vyhrál olympijské hry v Paříži, letos opět na kilometru ovládl mistrovství světa. Celkově šlo o jeho čtvrtý titul světového šampiona.

Zejména při svátku pod pěti kruhy patří k nesledovanějším českým sportovcům a největším medailovým nadějím.

Na olympijských hrách reprezentoval už jeho otec Petr, kanoistice se věnuje rovněž jeho mladší bratr, taktéž Petr. Společně závodí na deblkanoi.

Jedinečný talent i rodinná pohoda. V čem jsou Fuksa s Dostálem výjimeční

Dvaatřicetiletý dříč platí za vyhlášeného perfekcionistu. O trénincích říká: „Plán musím splnit na sto procent, možná spíš na sto deset, vždycky si něco přidám. I při regeneraci se snažím dělat maximum. Fyzio, chodím na masáže, do sauny, do vířivky.“

Jeho celková medailová bilance čítá šestnáct kovů z MS a devatenáct, z toho dvanáct nejcennějších, z ME.

David Kratochvíl

Je mu čerstvě osmnáct let, přesto už se o něm mluví jako o „české hvězdě para sportu“. Zazářil už na loňské paralympiádě, kde získal zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili.

Letos se blýskl na mistrovství světa v Singapuru, kde si vyplaval hned sedm cenných kovů. Ke čtyřem zlatům, jednomu stříbru a dvěma bronzům navíc přidal i světový rekord.

„Já vždy hlavně chci, abych se v závodě cítil dobře a vydal ze sebe maximum. Snažím se být při zemi. A opravdu jsem nečekal, že se mi tohle všechno povede,“ svěřoval se po příletu z Asie.

Jsem pomalý, myslel si. Byl z toho světový rekord. Kratochvíl o singapurském zázraku

O zrak přišel Kratochvíl v dětství kvůli rakovině sítnice. V roce a půl mu lékaři museli odebrat první oko, a jelikož se nemoc v šesti letech vrátila, oslepl úplně.

„Mně asi ani nevadí, že nevidím, beru to tak, že takový jsem, je to má součást.“ Talentovaný plavec aktuálně studuje gymnázium a rád by se v budoucnu věnoval psychologii.

Josef Dostál

Stejně jako Fuksa i on ovládl loňskou olympiádu v Paříži, doma má zkušený kanoista celkem pět olympijských medailí a zároveň je pětinásobným mistrem světa.

Letos na světovém šampionátu sice skončil čtvrtý na olympijském kilometru, na pětistovce ale slavil zlato. Ze světových šampionátů pro něj šlo už o čtrnáctou medaili.

V červenci se Dostálovi narodil syn Jonatán, jeho partnerkou je rovněž kanoistka Anežka Paloudová.

Když syn spí, nosí mi štěstí. Dostál o světovém zlatu i šancích na Los Angeles

„Byl bych Jonatánkovi rád motivací, že když člověk něco dělá, tak ať to dělá pořádně. Že když pádluju, tak dokážu vyhrávat mistrovství světa, a ne že jezdím jen tak. Ale na druhou stranu taky chci, aby věděl, kdo je táta, abychom byli v každodenním kontaktu.“

Rád by se nominoval na příští olympiádu do Los Angeles, na hrách byl poprvé už v roce 2012 v Londýně, odkud si coby nejmladší člen posádky čtyřkajaku odvezl bronz.

Gerhardt Bubník

Devadesátiletý bývalý reprezentant v krasobruslení a také dlouholetý sportovní funkcionář, rozhodčí a právník.

Za Československo závodil v letech 1954 až 1957, v roce 1963 se stal v krasobruslení mezinárodním rozhodčím. Od roku 1988 do roku 1996 byl členem Odvolací komise Mezinárodní bruslařské unie a poté až do roku 2010 členem jejího vedení a právním poradcem.

Byl šéfem několika mistrovství Evropy a světa a přispěl i k tomu, že se evropský šampionát v roce 2017 uskutečnil v Ostravě, připomněl Český olympijský výbor k příležitosti jeho červencových 90. narozenin.

V letech 2000 až 2012 působil jako předseda Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, která vytvořila judikaturu v antidopingové oblasti, angažoval se mimo jiné v případu německé rychlobruslařky a devítinásobné olympijské medailistky Claudie Pechsteinové.

Coby odborník na sportovní právo se podílel na rozhodování řady sporů u mezinárodní arbitráže v Lausanne.

Státní vyznamenání

Ocenění čeští sportovci

1995 Věra Čáslavská (gymnastika)
1998 Dominik Hašek (hokej)
1998 Martina Navrátilová (tenis)
1998 Jana Novotná (tenis)
1998 Emil Zátopek (atletika)
1999 Ivan Hlinka (hokej)
2001 Jan Železný (atletika)
2002 Augustin Bubník (hokej)
2003 Dana Zátopková (atletika)
2004 Roman Šebrle (atletika)
2006 Josef Masopust (fotbal)
2006 Kateřina Neumannová (lyžování)
2008 Antonín Panenka (fotbal)
2009 Josef Musil (volejbal)
2009 Josef Váňa (dostihy)
2010 Jaromír Jágr (hokej)
2011 Jiří Raška (lyžování)
2012 Barbora Špotáková (atletika)
2012 Ivo Viktor (fotbal)
2013 Jarmila Kratochvílová (atletika)
2013 Jan Kůrka (střelba)
2013 Jiří Vícha (házená)
2013 František Šťastný (motorismus)
2013 Richard Konkolski (jachting)
2015 Helena Fibingerová (atletika)
2015 Pavel Nedvěd (fotbal)
2016 Věra Růžičková (gymnastika)
2017 Martina Sáblíková (rychlobruslení)
2017 Karel Loprais (motorismus)
2018 Ester Ledecká (lyžování, snowboarding)
2018 Petra Kvitová (tenis)
2018 Helena Suková (tenis)
2018 Jan Gajdoš (gymnastika)
2018 Petr Čech (fotbal)
2018 Radek Štěpánek (tenis)
2019 Jaromír Jágr (hokej)
2019 Libor Podmol (motorismus)
2019 Eliška Junková (motorismus)
2020 Karel Brückner (fotbal)
2020 Jaroslav Falta (motorismus)
2020 Václav Nedomanský (hokej)
2021 Lukáš Krpálek (judo)
2021 Miroslav Černošek (tenis)
2022 Jiří Holík (hokej)
2022 Miroslav Jansta (sportovní funkcionář)
2022 Ivan Lendl (tenis)
2022 Jakub Vágner (rybolov)
2022 Pavel Vršecký (cyklistika)
2023 Eva Romanová Graham (krasobruslení)
2023 Radek Jaroš (horolezectví)
2023 Květoslav Mašita (motorismus)
2023 Josef Neček (atletický veterán)
2023 Dina Štěrbová (horolezectví)
2024 Roman Červenka (hokej)
2024 Martin Doktor (kanoistika)
2024 Štěpánka Hilgertová (vodní slalom)
2024 Zdeněk Štybar (cyklistika)
2025 Martina Navrátilová (tenis)
2025 Martin Fuksa (rychlostní kanoistika)
2025 Josef Dostál (rychlostní kanoistika)
2025 David Kratochvíl (para plavání)
2025 Gerhardt Bubník (krasobruslení)

