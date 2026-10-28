Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Čáslavská, Emmons, Ježek a Rinnerová. Prezident Pavel vyznamenal i sportovce

Autor:
  20:54
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy panu Jiřímu Ježkovi, cyklistovi,...

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy panu Jiřímu Ježkovi, cyklistovi, šestinásobnému paralympijskému vítězi a nejúspěšnějšímu cyklistovi paralympijské historie, který svým životním příběhem inspiruje k překonávání překážek, za zásluhy o stát v oblasti sportu.(28. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy paní Kateřině Emmons, sportovní...
Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva občanské skupiny II. třídy in...
Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva občanské skupiny II. třídy in...
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy panu Jiřímu Ježkovi, cyklistovi,...
14 fotografií
K příležitosti 108. výročí vzniku samostatného Československa udělil prezident Petr Pavel vyznamenání i čtyřem sportovcům. Řádem bílého lva občanské skupiny II. třídy ocenil in memoriam gymnastku Věru Čáslavskou, medaili Za zásluhy obdrželi sportovní střelkyně Kateřina Emmons, paracyklista Jiří Ježek a fotbalistka Jaroslava Rinnerová.

Věra Čáslavská

Gymnastická legenda, trenérka, sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka. Osobnost, která inspirovala několik generací.

V roce 1995 jí prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy II. stupně, nyní in memoriam obdržela i Řád bílého lva občanské skupiny II. třídy, který za ní od prezidenta Pavla převzala její dcera. Čáslavská zemřela 30. srpna 2016 ve věku 74 let.

Dcera Věry Čáslavské přebírá státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla.

Narodila se v pražském Karlíně, od dětství se věnovala baletu a krasobruslení, načež ve čtrnácti letech propadla gymnastice. Brzy prokázala mimořádný talent a rychle se propracovala mezi absolutní světovou špičku. Vedle sedmi olympijských zlatých z Tokia 1964 a Mexika 1968 získala ještě čtyři stříbra a dodnes je nejúspěšnější československou olympioničkou. Z mistrovství světa má čtyři prvenství a z evropských šampionátů jedenáct titulů.

Čáslavská však nebyla výjimečná pouze svými sportovními výkony, do historie se nesmazatelně zapsala také postojem vůči sovětské okupaci. Patřila mezi signatáře manifestu Dva tisíce slov a během medailových ceremoniálů v Mexiku na protest proti sovětské okupaci demonstrativně sklonila a odvrátila hlavu při sovětské hymně. Komunistický režim ji na dlouhá léta odsunul z veřejného života, omezoval její profesní možnosti a bránil jí v zahraničních cestách.

TICHÝ PROTEST. Věra Čáslavská na zlatém stupínku s Larisou Petrikovou se...

Po sametové revoluci Čáslavská působila jako poradkyně prezidenta Havla a v letech 1990 až 1996 vedla Československý, respektive Český olympijský výbor.

Kateřina Emmons

Nejúspěšnější česká sportovní střelkyně historie, olympijská vítězka, mistryně světa i Evropy.

Dnes dvaačtyřicetiletá Emmons se narodila jako Kateřina Kůrková v Plzni. Jejím otcem je dvojnásobný mistr světa Petr Kůrka, který se později stal také jejím trenérem. Už v osmnácti letech získala v Lahti titul mistryně světa ve střelbě ze vzduchové pušky, později přidala také dvě evropská zlata.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy paní Kateřině Emmons, sportovní...

Největších úspěchů dosáhla pod pěti kruhy. Při olympijské premiéře v Aténách 2004 vybojovala bronz, o čtyři roky později v Pekingu ve vzduchové pušce získala zlato a ve sportovní malorážce přidala stříbro. Na své třetí olympiádě v Londýně 2012 skončila se vzduchovkou těsně pod stupni, byla čtvrtá.

Olympijské hry jí přinesly také životní lásku. V Aténách se seznámila s americkým střelcem Matthewem Emmonsem, za kterého se v roce 2007 provdala. Narodily se jim čtyři děti a Emmons se i po mateřských pauzách dokázala vracet mezi světovou špičku.

Oslavenkyně Emmons. O dětech, hudbě i manželovi v biatlonovém týmu

Po odchodu z vrcholového sportu se věnuje především rodině, bohaté zkušenosti předávala také českým biatlonistům a jako ambasadorka projektu Českého olympijského výboru propagovala zdravý životní styl a pohyb.

Jiří Ježek

Jedna z nejvýraznějších osobností parasportu, cyklistický fenomén, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa.

Narodil se v Praze. V jedenácti letech mu život zásadně změnila vážná dopravní nehoda. Když byl venku s kamarády, srazilo ho nákladní auto a lékaři mu museli amputovat pravou nohu pod kolenem.

Cyklista Jiří Ježek se stříbrnou paralympijskou medailí (2012)

Na paralympijských hrách nyní dvaapadesátiletý Ježek debutoval v Sydney v roce 2000. Celkem se pod pěti kruhy představil pětkrát a odvezl si jedenáct medailí (šest zlatých, čtyři stříbrné a jednu bronzovou). Vedle toho se šestkrát stal mistrem světa a čtyřikrát ovládl celkové hodnocení Světového poháru.

V roce 2013 si splnil jeden ze svých největších sportovních snů, když se jako první handicapovaný cyklista představil v roli oficiálního předjezdce časovky Tour de France. I po konci profesionální kariéry zůstal věrný sportu. Věnuje se motivačním přednáškám, moderování, působí v Českém rozhlase a podporuje lidi se zdravotním handicapem.

Jaroslava Rinnerová

Průkopnice československého ženského fotbalu, hráčka, funkcionářka, neodmyslitelně spjatá se Slavií Praha.

V den vyznamenání oslavila 71. narozeniny. Vyrůstala v Nové Vsi pod Pleší jako Jaroslava Poláčková, odtud také pramení její přezdívka „Poly“.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy paní Jaroslavě Rinnerové,...

Fotbal milovala odmalička a ve čtrnácti letech se přihlásila na nábor do Slavie. Brzy se prosadila do prvního týmu, získala s ním osm ligových titulů a v 70. a 80. letech patřila k nejlepším fotbalistkám země a oporám reprezentace.

V roce 1985 dokonce podepsala smlouvu se slavným AC Milán, čímž se stala první československou profesionální fotbalistkou. V Itálii strávila pět sezon, za svůj odchod na Západ však zaplatila ztrátou místa v národním týmu.

Jak mě Husák osvobodil. Legenda Slavie o zlatých časech i angažmá v AC Milán

Po skončení hráčské kariéry se vrátila do Slavie jako vedoucí úseku ženského fotbalu a v této funkci působila do letošního února dlouhých 23 let. Významně se podílela na rozvoji celé české ženské kopané a pomáhala vytvářet podmínky pro další generace hráček.

Státní vyznamenání

Ocenění čeští sportovci

1995 Věra Čáslavská (gymnastika) – medaile Za zásluhy II. stupně
1998 Dominik Hašek (hokej)
1998 Martina Navrátilová (tenis)
1998 Jana Novotná (tenis)
1998 Emil Zátopek (atletika)
1999 Ivan Hlinka (hokej)
2001 Jan Železný (atletika)
2002 Augustin Bubník (hokej)
2003 Dana Zátopková (atletika)
2004 Roman Šebrle (atletika)
2006 Josef Masopust (fotbal)
2006 Kateřina Neumannová (lyžování)
2008 Antonín Panenka (fotbal)
2009 Josef Musil (volejbal)
2009 Josef Váňa (dostihy)
2010 Jaromír Jágr (hokej)
2011 Jiří Raška (lyžování)
2012 Barbora Špotáková (atletika)
2012 Ivo Viktor (fotbal)
2013 Jarmila Kratochvílová (atletika)
2013 Jan Kůrka (střelba)
2013 Jiří Vícha (házená)
2013 František Šťastný (motorismus)
2013 Richard Konkolski (jachting)
2015 Helena Fibingerová (atletika)
2015 Pavel Nedvěd (fotbal)
2016 Věra Růžičková (gymnastika)
2017 Martina Sáblíková (rychlobruslení)
2017 Karel Loprais (motorismus)
2018 Ester Ledecká (lyžování, snowboarding)
2018 Petra Kvitová (tenis)
2018 Helena Suková (tenis)
2018 Jan Gajdoš (gymnastika)
2018 Petr Čech (fotbal)
2018 Radek Štěpánek (tenis)
2019 Jaromír Jágr (hokej)
2019 Libor Podmol (motorismus)
2019 Eliška Junková (motorismus)
2020 Karel Brückner (fotbal)
2020 Jaroslav Falta (motorismus)
2020 Václav Nedomanský (hokej)
2021 Lukáš Krpálek (judo)
2021 Miroslav Černošek (tenis)
2022 Jiří Holík (hokej)
2022 Miroslav Jansta (sportovní funkcionář)
2022 Ivan Lendl (tenis)
2022 Jakub Vágner (rybolov)
2022 Pavel Vršecký (cyklistika)
2023 Eva Romanová Graham (krasobruslení)
2023 Radek Jaroš (horolezectví)
2023 Květoslav Mašita (motorismus)
2023 Josef Neček (atletický veterán)
2023 Dina Štěrbová (horolezectví)
2024 Roman Červenka (hokej)
2024 Martin Doktor (kanoistika)
2024 Štěpánka Hilgertová (vodní slalom)
2024 Zdeněk Štybar (cyklistika)
2025 Martina Navrátilová (tenis)
2025 Martin Fuksa (rychlostní kanoistika)
2025 Josef Dostál (rychlostní kanoistika)
2025 David Kratochvíl (para plavání)
2025 Gerhardt Bubník (krasobruslení)
2026 Věra Čáslavská (gymnastika) – Řád bílého lva občanské skupiny II. třídy
2026 Kateřina Emmons (sportovní střelba)
2026 Jiří Ježek (para cyklistika)
2026 Jaroslava Rinnerová (fotbal)

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Cbbs Charnay vs. Žabiny BrnoBasketbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:Cbbs Charnay vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
Živě65:64
  • 5.00
  • 10.00
  • 1.26
Campobasso vs. KP BrnoBasketbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:Campobasso vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
Živě55:24
  • -
  • 500.00
  • 500.00
Monza vs. NeapolFotbal - 9. kolo - 28. 10. 2026:Monza vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 14.00
  • 5.80
  • 1.21
Janov vs. JuventusFotbal - 9. kolo - 28. 10. 2026: Janov vs. Juventus //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.34
  • 5.20
  • 7.80
Washington vs. PhiladelphiaHokej - - 29. 10. 2026:Washington vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
29. 10. 00:30
  • 1.72
  • 4.47
  • 4.15
Edmonton vs. CalgaryHokej - - 29. 10. 2026:Edmonton vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
29. 10. 01:30
  • 1.88
  • 4.42
  • 3.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem

Biatlonistka Tereza Voborníková si pořídila nový účes

Biatlonistka Tereza Voborníková se rozhodla pro změnu vzhledu. V úterý vyrazila ke kadeřníkovi, odkud odcházela s výrazně světlejší barvou vlasů. Novým účesem se pochlubila i fanouškům na sociálních...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

KVÍZ: Jak poctivě jste sledovali cyklistickou sezonu? Otestujte se

Slovinec Tadej Pogačar během 21. etapy Tour de France

Cyklistická sezona 2026 se pomalu stává minulostí, je proto ideální čas na rekapitulaci a shrnutí posledních měsíců. Na iDNES.cz jsme pro vás jako každý rok připravovali podrobné zpravodajství,...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

Ve 47 letech mistryní světa. Takhle může fungovat spousta lidí, tvrdí Kocumová

Zuzana Kocumová se raduje z vítězství na světovém šampionátu ve sprintu ve...

Ve sportu už několikrát začínala znovu. Zuzanu Kocumovou nezastavil ani věk, ani zdravotní problémy, které jí předčasně ukončily slibnou lyžařskou kariéru. Bývalá juniorská mistryně světa v běhu na...

OBRAZEM: Čáslavská, Ledecká, Jágr či Lendl. Které sportovce prezidenti vyznamenali?

Ve Vladislavském sále Pražského hradu se 28. října uskutečnil slavnostní...

Prvním vyznamenaným sportovcem v samostatné historii České republiky byla Věra Čáslavská, které udělil medaili Za zásluhy v roce 1995 prezident Václav Havel. Od té doby bylo ve Vladislavském sálu...

28. října 2019  21:41,  aktualizováno  21:19

Třinec zvládl přestřelku s Kometou. V prodloužení rozhodl Adámek

Martin Růžička slaví gól do sítě Komety Brno.

Také na státní svátek pokračovala hokejová extraliga. Ze středeční dohrávky 15. kola nakonec vzešel vítězně lídr tabulky Třinec, který v atraktivním duelu přestřílel brněnskou Kometu 4:3 po...

28. října 2026  17:45,  aktualizováno  21:18

Satoranský u výprasku Turků. Hapoel nastřílel 118 bodů a drží se mezi elitou

Tomáš Satoranský před zápasem svého Hapoelu Tel Aviv

Sedmi body přispěl český rozehrávač Tomáš Satoranský k další výhře basketbalistů Hapoelu Tel Aviv v Eurolize. Izraelský tým zvítězil v osmém kole ve svém azylu v Bulharsku nad istanbulským klubem...

28. října 2026  21:16

Čáslavská, Emmons, Ježek a Rinnerová. Prezident Pavel vyznamenal i sportovce

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy panu Jiřímu Ježkovi, cyklistovi,...

K příležitosti 108. výročí vzniku samostatného Československa udělil prezident Petr Pavel vyznamenání i čtyřem sportovcům. Řádem bílého lva občanské skupiny II. třídy ocenil in memoriam gymnastku...

28. října 2026  20:54

Turecké emoce plály, Pražanky zůstaly klidné. USK je v Eurolize dál stoprocentní

Aktualizujeme
Frieda Bühnerová z USK Praha zakončuje na koš istanbulského Emlak Konut.

Hned dvě technické chyby vyfasovala v závěrečné čtvrtině lavička istanbulského celku Emlak Konut. Protesty proti výrokům rozhodčích totiž v euroligovém utkání se ZVVZ USK Praha nebraly konce....

28. října 2026,  aktualizováno  20:46

Hokejistky potřetí v sezoně nestačily na Švédky, znovu zůstaly bez gólu

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Kristýna...

České hokejistky vstoupily do turnaje Euro Hockey Tour v Södertälje porážkou s domácím Švédskem 0:2. Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského prohrály se Seveřankami i třetí vzájemný zápas v...

28. října 2026  20:41

Vsetín protáhl proti Kolínu domácí neporazitelnost, Jihlava selhala v derby

Na ledě ležící Patriks Ozols a Lukáš Nahodil po vzájemném střetu v derby

Lídr první hokejové ligy Vsetín porazil Kolín 3:2 v prodloužení a doma na Lapači neprohrál ani desátý zápas sezony. Vítězný gól dal nejlepší střelec Maxa ligy Tomáš Šmerha, trefil se podesáté.

28. října 2026  20:36

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

28. října 2026  20:29

Trevír nad opavské síly. Obrana Slezanů proti druhému týmu bundesligy nestíhala

Opavský pivot Elijah Tucker.

Opavští basketbalisté prohráli ve 4. kole FIBA Europe Cupu doma s Trevírem 80:103 a ve skupině A si připsali třetí porážku. Jejich soupeř si naopak po čtvrtém vítězství upevnil vedoucí pozici v...

28. října 2026  20:25

Bláznovství! Proč tady byl VAR, zlobil se kouč Prostějova po vyřazení. Ale je pyšný

Trenér Prostějova Pilný během pohárového klání s Hradcem.

Po výhrách v Kuřimi a Všechovicích a senzačním vyřazení olomoucké Sigmy prostějovská cesta fotbalovým MOL Cupem končí. Ve středu prohráli Hanáci s Hradcem Králové po prodloužení 1:3. Ale byla to...

28. října 2026  19:18

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Čeští curleři začali domácí mistrovství Evropy jasnou výhrou nad Polskem

Zleva Lukáš Klípa, Martin Jurík a Vít Chabičovský, čeští reprezentanti v...

Čeští curleři na úvod mistrovství Evropy v Ostravě porazili Polsko 12:5. Zápas byl vzhledem k převaze týmu skipa Lukáše Klímy ukončen po šestém z osmi endů. Od 19:00 se čeští olympionici střetnou ve...

28. října 2026  16:38,  aktualizováno  17:42

Utrum do konce roku, Darida má přetržený vaz. Musí na operaci, řekl hradecký kouč

Zraněný Vladimír Darida opouští trávník.

Velká komplikace pro fotbalový Hradec Králové. Jeho kapitán Vladimír Darida má z víkendového ligového utkání přetržený vnitřní postranní vaz v kolenu a musí na operaci. Do konce podzimní části sezony...

28. října 2026  17:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.