Čáslavská, Emmons, Ježek a Rinnerová. Prezident Pavel vyznamenal i sportovce

Věra Čáslavská
Gymnastická legenda, trenérka, sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka. Osobnost, která inspirovala několik generací.
V roce 1995 jí prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy II. stupně, nyní in memoriam obdržela i Řád bílého lva občanské skupiny II. třídy, který za ní od prezidenta Pavla převzala její dcera. Čáslavská zemřela 30. srpna 2016 ve věku 74 let.
Narodila se v pražském Karlíně, od dětství se věnovala baletu a krasobruslení, načež ve čtrnácti letech propadla gymnastice. Brzy prokázala mimořádný talent a rychle se propracovala mezi absolutní světovou špičku. Vedle sedmi olympijských zlatých z Tokia 1964 a Mexika 1968 získala ještě čtyři stříbra a dodnes je nejúspěšnější československou olympioničkou. Z mistrovství světa má čtyři prvenství a z evropských šampionátů jedenáct titulů.
Čáslavská však nebyla výjimečná pouze svými sportovními výkony, do historie se nesmazatelně zapsala také postojem vůči sovětské okupaci. Patřila mezi signatáře manifestu Dva tisíce slov a během medailových ceremoniálů v Mexiku na protest proti sovětské okupaci demonstrativně sklonila a odvrátila hlavu při sovětské hymně. Komunistický režim ji na dlouhá léta odsunul z veřejného života, omezoval její profesní možnosti a bránil jí v zahraničních cestách.
Po sametové revoluci Čáslavská působila jako poradkyně prezidenta Havla a v letech 1990 až 1996 vedla Československý, respektive Český olympijský výbor.
Kateřina Emmons
Nejúspěšnější česká sportovní střelkyně historie, olympijská vítězka, mistryně světa i Evropy.
Dnes dvaačtyřicetiletá Emmons se narodila jako Kateřina Kůrková v Plzni. Jejím otcem je dvojnásobný mistr světa Petr Kůrka, který se později stal také jejím trenérem. Už v osmnácti letech získala v Lahti titul mistryně světa ve střelbě ze vzduchové pušky, později přidala také dvě evropská zlata.
Největších úspěchů dosáhla pod pěti kruhy. Při olympijské premiéře v Aténách 2004 vybojovala bronz, o čtyři roky později v Pekingu ve vzduchové pušce získala zlato a ve sportovní malorážce přidala stříbro. Na své třetí olympiádě v Londýně 2012 skončila se vzduchovkou těsně pod stupni, byla čtvrtá.
Olympijské hry jí přinesly také životní lásku. V Aténách se seznámila s americkým střelcem Matthewem Emmonsem, za kterého se v roce 2007 provdala. Narodily se jim čtyři děti a Emmons se i po mateřských pauzách dokázala vracet mezi světovou špičku.
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Oslavenkyně Emmons. O dětech, hudbě i manželovi v biatlonovém týmu
Po odchodu z vrcholového sportu se věnuje především rodině, bohaté zkušenosti předávala také českým biatlonistům a jako ambasadorka projektu Českého olympijského výboru propagovala zdravý životní styl a pohyb.
Jiří Ježek
Jedna z nejvýraznějších osobností parasportu, cyklistický fenomén, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa.
Narodil se v Praze. V jedenácti letech mu život zásadně změnila vážná dopravní nehoda. Když byl venku s kamarády, srazilo ho nákladní auto a lékaři mu museli amputovat pravou nohu pod kolenem.
Na paralympijských hrách nyní dvaapadesátiletý Ježek debutoval v Sydney v roce 2000. Celkem se pod pěti kruhy představil pětkrát a odvezl si jedenáct medailí (šest zlatých, čtyři stříbrné a jednu bronzovou). Vedle toho se šestkrát stal mistrem světa a čtyřikrát ovládl celkové hodnocení Světového poháru.
V roce 2013 si splnil jeden ze svých největších sportovních snů, když se jako první handicapovaný cyklista představil v roli oficiálního předjezdce časovky Tour de France. I po konci profesionální kariéry zůstal věrný sportu. Věnuje se motivačním přednáškám, moderování, působí v Českém rozhlase a podporuje lidi se zdravotním handicapem.
Jaroslava Rinnerová
Průkopnice československého ženského fotbalu, hráčka, funkcionářka, neodmyslitelně spjatá se Slavií Praha.
V den vyznamenání oslavila 71. narozeniny. Vyrůstala v Nové Vsi pod Pleší jako Jaroslava Poláčková, odtud také pramení její přezdívka „Poly“.
Fotbal milovala odmalička a ve čtrnácti letech se přihlásila na nábor do Slavie. Brzy se prosadila do prvního týmu, získala s ním osm ligových titulů a v 70. a 80. letech patřila k nejlepším fotbalistkám země a oporám reprezentace.
V roce 1985 dokonce podepsala smlouvu se slavným AC Milán, čímž se stala první československou profesionální fotbalistkou. V Itálii strávila pět sezon, za svůj odchod na Západ však zaplatila ztrátou místa v národním týmu.
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Jak mě Husák osvobodil. Legenda Slavie o zlatých časech i angažmá v AC Milán
Po skončení hráčské kariéry se vrátila do Slavie jako vedoucí úseku ženského fotbalu a v této funkci působila do letošního února dlouhých 23 let. Významně se podílela na rozvoji celé české ženské kopané a pomáhala vytvářet podmínky pro další generace hráček.
Státní vyznamenání
Ocenění čeští sportovci
1995 Věra Čáslavská (gymnastika) – medaile Za zásluhy II. stupně