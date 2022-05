22 let bez olympijské medaile. Boxu bere kluky i MMA, říká šéf asociace Žáček

Domácí reprezentace měla pouze jediného finalistu, osmnáctiletého Kelvina Soquessu, syna angolského otce a české matky.

Kde se vzal?

Kelvin je kluk z Prahy, boxuje i nejvyšší soutěž, loňský junior, talent. Může mít dobrou budoucnost, záleží na něm. Je v dobrém klubu u Ládi Kutila, zařazený do střediska vrcholového sportu.

Může se dostat na olympiádu?

A proč by ne? Je šikovný. Potřebuje přitvrdit, ale to je dané věkem. Musí makat, trénovat. Je to v něm. Má to v hlavě srovnané, chce.

Není jedno finále málo?

Bohužel je. Miloš Bartl boxoval s dobrým soupeřem, Němcem stříbrným z Evropy a bronzovým ze světa, ale bylo to doma, mohli mu to dát. Vyrovnané utkání. Martin Pinc v supertěžké váze prohrál s Brazilcem. Martin je kus chlapa, ale sportovně a reprezentačně ještě bažant. Petr Novák prohrál s dobrým Angličanem hned první utkání.

Jak český box ovlivňuje desetiletka bez olympiády?

Hraje to roli, ovlivňuje to třeba dotace. Box je vysoce individuální sport. Když je junior talent, neznamená to, že to musí někam dotáhnout. Musí chtít, makat, musí na to mít a taky je potřebné sportovní štěstí. Podívejte na Rudu Kraje, v Sydney měl štěstí a byl na to i připravený. Jako favorit tam jel Lukáš Konečný a prohrál první utkání.

Český reprezentant Kelvin Soquessa (vpravo) a Polák Damian Durkacz.

Dvacetileté čekání na olympijskou medaili je sice pro český (či československý) box typické, ale jak moc vás to trápí?

Byl jsem u té poslední, Krajovy jako reprezentační kouč, ale nejsem ješitný trenér, abych někde skákal a vykřikoval: To bylo za mě! Neberu to tak. Je to nás všech, celého boxu – úspěch i neúspěch. Proč je teď období neúspěchu, to nedovedu říct, chce to delší dobu na vyhodnocení. Kluci jsou šikovní, prohrávají ve vyrovnaných zápasech s dobrými soupeři. Ale prohrávají.

Co se změnilo v amatérském boxu?

Sporty přidružené nebo blízké boxu, třeba dnes populární MMA, nám kluky sebraly. A ve světě se konkurence rozrostla. Podívejte na Brazilce, to byl ryze fotbalový stát a boxeři žádní, dneska tam mají kubánské trenéry a je to na nich vidět, mají narvané tělocvičny. Roli tam hraje i sociální motivace, jedno s druhým. Hostili olympiádu 2016 v Riu a předtím do toho dali všechno, asi i nalili peníze.

Jak se světový box postavil k válce na Ukrajině?

Boxery z Ruska ani Běloruska nevyloučil, ale oni nikam nejezdí. Ani u nás na Velké ceně nebyli.

Jaký byl letošní ročník?

Měl vysokou úroveň, představilo se sedmnáct reprezentací, dvě nepřijely. Poprvé jsme boxovali v Kulturním domě, protože v hale Slunety hrozila kolize s basketbalovým play off. A nové prostředí bylo krásné. V „kulturáku“ je plno šaten a leží v centru města, kousek od hotelů, kde výpravy bydlely. Letos jsme vynechali ženy, protože jim začíná mistrovství světa v Turecku.