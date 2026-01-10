Devětadvacetiletá česká reprezentantka patřila v Polsku mezi medailové aspirantky, neboť ze startovního pole v sezoně zajela rychlejší čas pouze Wikludová, s níž se utkala v rozjížďce. Favorizovaná Norka dosáhla času 1:56,241, Zdráhalová byla o 29 setin sekundy pomalejší. Bronz vybojovala Nizozemka Chloé Hoogendoornová.
Zdráhalová se v aktuální sezoně ve Světovém poháru na patnáctistovce prosadila čtyřikrát do elitní desítky, nejlépe se umístila v prosinci v Hamaru, kde skončila čtvrtá. V průběžném hodnocení disciplíny je před lednovým finále v Inzellu sedmá.
Mistrovství Evropy v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko)
Muži:
Týmový sprint: 1. Polsko 1:20,22, 2. Nizozemsko 1:20,24, 3. Norsko 1:20,31.
Ženy:
1500 m: 1. Wiklundová (Nor.) 1:56,24, 2. Zdráhalová (ČR) 1:56,53, 3. Hoogendoornová (Niz.) 1:57,64, ...14. Korvasová (ČR) 2:07,48.