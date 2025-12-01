Kvíz:

Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

1. prosince 2025

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky podle fotografií? A co legendy a známé trenéry tohoto sportu? Otestujte si znalosti v našem kvízu.

Otázka 1/50

Začneme zlehka. Jak se jmenuje tato tenistka, která na letošním US Open ukončila báječnou kariéru, během níž vyhrála například dva Wimbledony?

