Kvíz:
Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?
1. prosince 2025
Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky podle fotografií? A co legendy a známé trenéry tohoto sportu? Otestujte si znalosti v našem kvízu.
