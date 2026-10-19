19. října 2026
Kvíz: Navrátilová oslavila 70. Jak dobře znáte legendární tenistku?
V neděli oslavila 70. narozeniny Martina Navrátilová, jedna z nejlepších tenistek historie. Jak dobře znáte kariéru i život slavné rodačky z Československa? Otestujte se v našem kvízu.
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