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Kvíz: Navrátilová oslavila 70. Jak dobře znáte legendární tenistku?

19. října 2026

V neděli oslavila 70. narozeniny Martina Navrátilová, jedna z nejlepších tenistek historie. Jak dobře znáte kariéru i život slavné rodačky z Československa? Otestujte se v našem kvízu.

Otázka 1/20

V jaké obci Martina Navrátilová vyrůstala?

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SESTŘIH: Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:1

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