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Zlatá přilba lanaří šestinásobného mistra světa. Milík chce trofej pro druhého syna

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  9:19

Bartosz Zmarzlik | foto: ČTK / PAP / Tytus Zmijewski

Pokud se tohle Evženu Erbanovi, řediteli legendárního závodu o Zlatou přilbu, povede, bude to plochodrážní bomba. A start polského rutinéra Bartosze Zmarzlika, borce, který letos usiluje o svůj už sedmý titul mistra světa, prý vypadá slibně.

„Jednám s ním. Kryje se mu to se závody za Lublin, potřebujeme, aby to tam začalo co nejdříve. Nabídl jsem mu, že by mohl přijet až na čtvrtfinále, zájem má. Uvidíme, jak to dopadne,“ přemítá Erban.

Pro Zlatou, která se koná v neděli 4. října, je zatím potvrzených sedm zástupců prestižní Grand Prix.

Pardubický plochodrážní víkend

Kdy: 2. až 4. října

Kde: plochodrážní stadion ve Svítkově

● Součástí je páteční závod mistrovství Evropy, sobotní mistrovství světa ve flat tracku a 52. Zlatá stuha juniorů a nedělní 78. Zlatá přilba města Pardubic

„I s tímhle počtem to může být výborný závod, protože už v úvodní části Zlaté musí někdo odpadnout. Vždycky říkám, že nejhorší možná věc, která se může stát, je, že hned ve čtvrtfinále, po pouhých třech jízdách, vyletí takhle drahý jezdec,“ konstatuje Erban.

Mezi jména, o něž fandové na svítkovském oválu určitě nepřijdou, patří Australan Jason Doyle (trojnásobný šampion z let 2018–20), Lotyš Andžejs Lebeděvs (loni stříbrný), Polák Przemyslaw Pawlicki či Fin Timo Lahti (vítěz 2023). Tuzemští diváci budou zvědaví zejména na duo českých hvězd Jan Kvěch – Václav Milík, ale i na jejich krajany Daniela Klímu, Jana Macka a traťovou rezervu Jaroslava Petráka.

„Tím, že jsem Zlatou přilbu vyhrál už velmi brzy (2017), jsem trochu ztratil cíl. Ale myslím, že už ho mám zpátky. Chci dopadnout co nejlépe. Pro jednoho syna už trofej mám, takže bych ji chtěl vyhrát i pro druhého,“ prohlašuje Milík. „Pak bych kariéru hezky završil. Tenhle rok se cítím dobře a na Pardubice jsem připravený,“ pokračuje kapitán svítkovského týmu.

Milíka s Kvěchem přitom svede zásluhou pondělního losu v historickém sále pardubické radnice do vzájemné bitvy na dráze už páteční klání mistrovství Evropy (SEC), jež celý program plochodrážního víkendu 2. října otevírá. I tento podnik by měl mít vynikající úroveň, protože řada jezdců z něj se pak ukáže i při Zlaté. Ve Svítkově se letos koná počtvrté a Milík do něj vyrazí na divokou kartu.

„Jsem za to vděčný, protože mě mrzí, že letos v seriálu stabilně nejsem,“ přiznává plošinář.

„Šampionát svému vítězi zajistí účast v příštím ročníku Grand Prix, o to jsou tyto boje důležitější,“ upozorňuje Petr Moravec, mluvčí AMK Zlatá přilba, na velké lákadlo.

Dnes by to tak asi nedopadlo, říká o ochrnutí prezident Zlaté přilby Erban

A Karol Lejman, spolumajitel polské promotérské firmy šampionátu One Sport, si pochvaluje: „Máme radost, že v Pardubicích znovu můžeme pořádat jeden z finálových závodů mistrovství Evropy. Spolupráce s místním klubem byla vždy bezproblémová.“

Po SEC v sobotu následuje tradiční menu v podobě závodu mistrovství světa ve flat tracku (jinak též americké ploché dráze, kde soutěží upravené motokrosové stroje) a Zlaté stuhy juniorů. Ta má před sebou 52. ročník.

„Ve flat tracku se v Pardubicích ještě o titulu nerozhodne, ale zdejší jízdy hodně napovědí,“ podotýká mluvčí Moravec s tím, že se fanoušci mohou těšit i na Ervína Krajčoviče mladšího a domácího Ondřeje Svědíka, tedy mistra a vicemistra uplynulé sezony.

„Ve Stuze se předvedou kluci v rozmezí 16 až 21 let, plochodrážní naděje jednotlivých států. Objeví se v ní i všichni Češi, kteří si to zaslouží,“ říká ředitel Erban.

Zúčastnit Zlaté stuhy by se tak měli Bruno Belan, Jan Hlačina, David Hofman, Jan Jeníček, Petr Kvěch a Adam Nejezchleba, čerstvý juniorský mistr republiky.

Co se týče stadionu, ve Svítkově se během sezony i s pomocí města investovalo do nákupu nových mantinelů, což by mělo opět přispět ke zvýšení bezpečnosti jezdců.

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