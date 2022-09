Sezona je skvělá. Při Přilbě to hodlám prodat, prozradil plošinář Milík

Pardubický plošinář Václav Milík bude po loňské pauze opět jedním z hlavních českých adeptů na solidní výsledek.

„Ale hlavně jsem rád, že se to nekryje se žádným jiným závodem a že letos Přilbu můžu jet. Bylo pár ročníků, které jsem musel vynechat kvůli polskému finále,“ připomněl 29letý závodník třeba loňskou absenci.

„Ambice jsou veliké. Minulý rok nebyl výsledkově nic extra, ale tenhle je dvakrát lepší. Fakt se mi daří. V Pardubicích jsem sice neměl moc šancí se svézt, nicméně při extralize jsem ve Svítkově neztratil ani bod. Doufám, že mi to takhle půjde dál,“ přál si Milík.

Úvodní vylučovací jízdy Přilby jsou na programu krátce po slavnostním nástupu v neděli ve 12.20, Milík jako jeden z nasazených zasáhne až do čtvrtfinále po 14. hodině.

Asi je fajn, že se po dvou letech s Janem Kvěchem jakožto absolutní česká špička vracíte. V roce 2020 byl on druhý a vy čtvrtý...

Je to super. Honza má taky skvělou sezonu. Vzhledem ke konkurenci to pro nás ovšem bude složité - letošní Zlatá se termínově bije jen s jedním polským finále. Bude tu o to víc borců z Grand Prix, těch úplně top. Ale na druhou stranu, žádná Přilba není snadná záležitost.

Jak vám letos slouží technika?

Perfektně. Občas mám závod, který se třeba nepovede, ale za to rozhodně nemohou motory. Je to mnou; přestal jsem to hledat ve strojích, protože se stejnou motorkou pak udělám dobrý výsledek. Musím se jen pořádně soustředit.

Mluvil jste o tom, že letošní sezona je úspěšná. Můžete ji trochu přiblížit z individuálního i klubového pohledu?

Co se týče Česka, je to v mém podání výtečné, ale měli jsme nedávno závod ve Slaném, před kterým nám vypadl Dan Bewley (stálý jezdec Grand Prix). Chtěl jsem místo něho někoho sehnat, abychom byli silní. Volal jsem vícero lidem, jenže každý měl nějaký plán, ke Slanému to už bylo blízko. Nakonec kývl Grzegorz Walasek.

Nezávodil vůbec špatně, jen dvakrát nebo třikrát na dráze udělal stejnou chybu, vybočil ven, takže ho podjeli. Přišli jsme o pár bodíků a stálo nás to dvě pozice v konečném pořadí. Do Liberce (náhradní termín závodu bude teprve stanoven) určitě vyrazíme s cílem vyhrát, byla by škoda tu hezky rozjetou sezonu zahodit. Byl bych rád, kdybychom to ještě dotáhli. V jednotlivcích po prvním mistráku vedu.

Co první liga v Polsku za Vlky z Krosna?

Tam je to fantazie, daří se mi tam už od začátku soutěže. Jedeme finále proti Zelené Hoře. Bojujeme o to, abychom postoupili do Ekstraligy, a je to velice reálné, máme dobrý tým (druhý závod se koná v sobotu od 15 hodin v Zelené Hoře, první Milíkovo Krosno doma vyhrálo 50:40).

Evropa mi ale vůbec nevyšla, stejně jako Grand Prix Challenge. V něm jsem šel v první jízdě z čela do prken a utrpěl jsem otřes mozku. V závodě už jsem pak nepokračoval, což mě strašně mrzí, protože mi to tam už od tréninku krásně letělo. Byla velká šance postoupit a já to hned tou první jízdou „zazdil“, to je asi největší neúspěch sezony.

S Honzou Kvěchem jsme pak jeli ještě mistrovství Evropy dvojic. Měli jsme na víc, jenže jsme tam oba vyrobili maličké chyby. Stálo nás to pár bodů na Dány, které jsme přitom v základní jízdě porazili. Byli jsme tedy druzí, ale jsme na sebe trošičku naštvaní.

Ještě jste spolu slušně zajeli v Ploché dráze národů, že?

Scházel nám jen bod k tomu, abychom vyhráli semifinále, i tak jsme ovšem postoupili do finále ze druhého místa. Tam jsme sice byli až pátí, ale Poláci skončili až za námi, to se počítá. Škoda jen, že jsme neporazili Australany, mohli jsme jet o medaile, Australané jako mistři světa by v jízdě o zlato ani nefigurovali. Ale člověk se na těchhle závodech učí, bylo tam čtrnáct jezdců Grand Prix, špička. My oproti nim nemáme tolik zkušeností.

Ve Svítkově se při plochodrážním víkendu po dlouhé době představíte ve více závodech.

Naposledy se to stalo, když jsem byl junior, to už je osm let zpátky. Těším se na tu atmosféru od domácích diváků, prožít ji dvakrát bude úžasné.

Kvitujete nové mantinely u oválu?

Jsem rád, že se udělaly. Ne že by tu předtím byly špatné. Ale ve Skotsku (Glasgow) jsem měl ten závod Grand Prix Challenge, kde nafukovací mantinely vůbec nebyly, a divím se, že ta dráha dostala licenci. Vážně to bolelo, vinou toho jsem tam bohužel skončil. Mantinel byl na betonových sloupcích...

Když jsme šli před závodem po dráze a do toho mantinelu kopali, bylo to hrozně tvrdé. Měl jsem pád a hned z toho byl ten otřes. Kolikrát jsem tady nebo v Polsku spadl hůř, ale ty následky to nemělo, i když to samozřejmě bolelo taky. Těší mě, že náš klub pro bezpečnost závodníků udělal sto procent.

Možná největším favoritem Přilby bude trojnásobný šampion Jason Doyle, loni druhý. Koho ale považujete za černého koně?

Bewleyho. Výtečná sezona, je mladý, jede výborně. Velký talent. Jestli si udrží i na konci sezony formu, co měl, může všechny zaskočit.

Nejspíš proto jste ho chtěl i do Slaného.

Určitě. Znám ho delší dobu, potřeboval jen profesionálnější zázemí, které už teď ve Wroclawi má. Má dobré mechaniky. Je poznat, že na motorce sedí pořád - mimo ploché jezdí také na motokrosce. Je vyježděný. Prostě talent od přírody.