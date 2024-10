Nezbyly mi žádné náhradní gumy, culil se vítěz Zlaté přilby. A těšil se na sex

Pardubický plochodrážní víkend Grand Prix Challenge, kvalifikace o postup do seriálu mistrovství světa 2025, finále (4. 10.): 1. Brady Kurtz (Austr. ) 13 b. , 2. Anders Thomsen (Dán. ) 12, 3. Dominik Kubera (Pol. ), 4. Max Fricke (Austr. ) oba 11,...9. Jan Kvěch 6, 17. Jan Macek (oba ČR) 0. Postup si zajistili čtyři nejlepší jezdci. Mistrovství světa ve flat tracku, 5. závod (5. 10. ): 1. Ervín Krajčovič ml. (ČR) 25, 2. Sammy Halbert (USA) 22, 3. Kevin Corradetti (It. ) 20. 50. Zlatá stuha juniorů, finále (5. 10. ): 1. Adam Bubba Bednář (ČR), 2. Mathias Pollestad (Nor. ), 3. Leon Flint (Brit. ), 4. Norick Blödorn (Něm. ), 5. Mikkel Andersen (Dán. ), 6. Radoslaw Kowalski (Pol.). 76. Zlatá přilba (6. 10.): „Malé“ finále: 1. Jan Kvěch (ČR), 2. Niels Kristian Iversen, 3. Mads Hansen (oba Dán. ), 4. Erik Riss (Něm. ), 5. Dimitri Bergé (Fr. ), 6. Patryk Dudek (Pol.). „Velké“ finále: 1. Rasmus Jensen (Dán. ), 2. Robert Chmiel (Pol. ), 3. Mathias Pollestad (Nor. ), 4. Timo Lahti (Švéd. ), 5. Ryan Douglas (Austr. ), 6. Norick Blödorn (Něm.).