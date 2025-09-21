Zlatá přilba připadla Francouzi Bergému, Bednář v Pardubicích finále nedojel

  19:47
Plochodrážní Zlatou přilbu v Pardubicích ovládl Dimitri Bergé a v 77. ročníku slavného závodu se stal prvním francouzským vítězem. Nejlepším z domácích závodníků byl osmnáctiletý talent Adam Bubba Bednář, který po vyloučení ve finále za najetí do pásky obsadil páté místo.

Adam Bednář na Zlaté přilbě v Pardubicích. | foto: ČTK

Finálová jízda před zaplněnými tribunami se na svítkovském oválu startovala čtyřikrát. Při prvních dvou startech si vysloužil vyloučení zkušený Australan Jason Doyle. Trojnásobný vítěz závodu z let 2018 až 2020 nejprve spadl, pak po jeho manévru upadl Lotyš Andžejs Lebeděvs. Následovala Bednářova chyba. Na čtvrtý pokus všem odjel Lebeděvs, jenže defekt těsně před cílem nabídl šanci Bergému a ten ji využil.

Lebeděvs dojel druhý. Na třetím místě skončil obhájce prvenství Rasmus Jensen z Dánska a čtvrtý byl Polák Jakub Jamróg.

Devětadvacetiletý Bergé, jenž skončil třetí před dvěma lety, patřil mezi jezdce nasazené rovnou do čtvrtfinále. Po vlažnějším úvodu si zajistil postup do dalších bojů výhrou v závěrečné třetí čtvrtfinálové rozjížďce. Ze semifinálové skupiny se pak probil do finále jako poslední třetí.

V dramatickém finále mu pomohlo, že se v Pardubicích jezdí na šest kol namísto obvyklých pěti. Lebeděvs, který si před defektem vyjel velký náskok, zůstal rozčarovaný. Unikátní slavná trofej v podobě pozlacené přilby z ryzího stříbra a také nový motocykl určený vítězi připadly Bergému, jemuž se vyplatilo jet naplno až do posledních metrů.

„Je to úžasné, co se mi tady podařilo. Je to velká čest a jsem na tohle vítězství hrdý, protože tenhle slavný závod vyhrála v minulosti i řada plochodrážních legend. Já jsem ale prvním z francouzských jezdců, který získal tuhle krásnou trofej. Znamená to pro mě hrozně moc,“ uvedl Bergé na tiskové konferenci.

Velké zklamání musel vstřebat mistr světa z roku 2017 Doyle, jenž v průběhu celého závodu ukazoval ohromnou touhu po čtvrtém triumfu na východě Čech. Po jeho pádu ve finále hned v první zatáčce a nárazu do bariéry vyjela na ovál záchranka – podobně jako v závěru vylučovacích jízd, když nepříjemně spadl Ital Paco Castagna – hvězdný Australan však odešel do depa po svých.

Když pak ale smetl Lebeděvse, před něhož se snažil natlačit, pokračovalo se ve finále jen v pěti. Pak najel do pásky Bednář a schoval hlavu do dlaní, protože dobře věděl, co bude následovat.

„Samozřejmě mě to moc mrzí, ale teď už to člověk nezmění. Vím, co zlepšit pro příště, na čem pracovat... Vymlouvat na cokoliv se rozhodně nebudu. Ta vina jde za mnou, už jsem nebyl tolik koncentrovaný, nechal se vycukat a stalo se, co se stalo,“ litoval Bednář, který zachraňoval postup ze čtvrtfinále v poslední třetí jízdě, aby pak svou čtvrtfinálovou i semifinálovou skupinu vyhrál.

Ještě jednou ovládnout Zlatou přilbu. Milík se vrací a hned má cíle nejvyšší

Jeden z nejlepších domácích jezdců minulých let Václav Milík, který je od roku 2017 také posledním českým vítězem Zlaté přilby, byl přes sedmibodový zisk ze svých dvou nejlepších jízd vyřazen ve čtvrtfinále.

Daniel Klíma, Jan Jeníček, Matouš Kameník, Bruno Belan a Jan Macek vypadli ve vylučovacích skupinách. Hned několikrát se na dráze představil také již legendární náhradník Jaroslav Petrák. Stálý účastník letošního seriálu Grand Prix mistrovství světa Jan Kvěch kvůli povinnostem v polské lize nestartoval.

Zlatá přilba

závod na ploché dráze v Pardubicích

Finále A: 1. Bergé (Fr.), 2. Lebeděvs (Lot.), 3. Jensen (Dán.), 4. Jamróg (Pol.), 5. Bednář (ČR), 6. Doyle (Austr.)

Finále B: 1. Douglas, 2. Masters (oba Austr.), 3. Ellis (Brit.), 4. Blödorn (Něm.), 5. Lahti (Švéd.), 6. Parnickij (Ukr.)

Další pořadí: Milík vyřazen ve čtvrtfinále, Klíma, Jeníček, Kameník, Belan a Macek (všichni ČR) vyřazeni ve vylučovacích skupinách

