Zlatá přilba? Každý si v ní najde svého favorita, říká ředitel závodu Erban

S některými známými plochodrážními tvářemi se ještě, tak jako každý rok, na poslední chvíli jednalo, ale ta možná nejdůležitější na startovce pro nedělní 76. Zlatou přilbu figurovala už ve čtvrtek. Timo Lahti, historicky první vítěz slavné trofeje z Finska, přijede obhajovat.

Ale jedna perlička: bude to v barvách jiného státu. Dvaatřicetiletý rodák z Kuovoly a sedminásobný finský národní šampion totiž letos začal jezdit na švédskou licenci a nyní už vlastní dvojí občanství. A stejně jako před rokem by měl na stadionu ve Svítkově čelit zdatné konkurenci.

„Pro Zlatou máme hodně silné závodní pole, zájem je veliký. Věřím, že si každý najde svého favorita. Někteří jezdci stojí opravdu hodně peněz, tak doufám, že nevypadnou po třech jízdách. To by mě mrzelo,“ uvedl Evžen Erban, ředitel závodu o Zlatou přilbu a předseda pořádajícího pardubického Automotoklubu.

Část hvězd si na okraji Pardubic střihne náročný dvojboj v podobě páteční Grand Prix Challenge – nedělní Zlatá. Týká se to třeba Poláka Patryka Dudka (vítěz Zlaté z roku 2021), Lotyše Andžejse Lebeděvse, Němce Kaie Huckenbecka nebo nového českého mistra Jana Kvěcha, hlavní domácí naděje. K tomuhle triu navíc mohou snadno přibýt Daniel Bewley, předloňský šampion Zlaté a podobně jako většina zmíněných účastník uplynulého ročníku Grand Prix, či Švéd Antonio Lindbäck, dosud pro Přilbu oficiálně nepotvrzení.

„Lindbäcka omilostnili od dopingu, nešlo o nic velkého,“ konstatoval Erban v souvislosti s populárním plošinářem tmavé pleti, jenž už byl kdysi na Přilbě stříbrný.

České fanoušky zamrzí, že se na oválu nebude moci ukázat domácí miláček Václav Milík, který se dává do kupy poté, co mu chirurgové museli vyoperovat prasklou slezinu. Šampion Zlaté z roku 2017 už by se však brzy chtěl zase pustit do tréninku.

Úkol vybojovat co nejlepší výsledek tak připadl reprezentačnímu parťáku Kvěchovi, který letos Milíkovi premiérově sebral korunu tuzemského plochodrážního krále.

„Vaška bude těžké nahradit nejen na Zlaté, ale po celý víkend. Rád bych vyrovnal to jeho jedno vítězství, pro mě to bude nejdůležitější závod sezony,“ prohlásil 22letý Kvěch, jenž by se zároveň chtěl prostřednictvím challenge (kvalifikace) vrátit do seriálu mistrovství světa, kde se letos jako nováček spíš trápil. Sám Kvěch přitom oba podniky srovnal:

„Zlaté přilby si někdo cení jako titulu mistra světa, není to lehký závod. Jednou už jsem byl druhý (2020), takže bych se rád posunul o místo výš. Vyhrát Zlatou je můj sen,“ svěřil se.

Z dalších krajanů se divákům představí třeba Jan Macek nebo Pardubáci Hynek Štichauer a Jaroslav Petrák, každoroční náhradník.

„Macek přestal na rok a půl závodit, ale roste, a když bude mít dobrou techniku, tak by mohl překvapit,“ uvažoval ředitel Erban. „Štichauer potom ponese na zádech celé Pardubice, uvidíme, co ukáže. Dokáže to zazdít, ale taky zajet dobře. A Jarda Petrák? To je legenda Zlaté přilby. Nepřipouští si konec, letos pojede pošestadvacáté. Stal se manažerem extraligového týmu, stará se a má zájem, takových lidí tu moc není. Přál bych mu, aby alespoň jednu jízdu vyhrál,“ pokračoval šéf závodu.

Grand Prix Challenge bude zahájena dnes v 18 hodin, závod mistrovství světa ve flat tracku (též americká plochá dráha, pro upravené motokrosové stroje) a Zlatá stuha následují zítra ve 13, resp. v 16 hodin a Zlatá přilba v neděli v pravé poledne.

Lákadlem pro návštěvníky by, mimo jiné, měla být opravená východní tribuna, kde klub instaloval hned 5 300 nových sedaček.