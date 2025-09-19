Ještě jednou ovládnout Zlatou přilbu. Milík se vrací a hned má cíle nejvyšší

Ačkoliv by se mohlo zdát, že má plochodrážník Václav Milík své nejlepší sportovní dny už za sebou, motivace mu rozhodně nechybí. O úspěch se chce porvat jak v neděli na domovském pardubickém oválu při Zlaté přilbě, tak v pondělí na pražské Markétě na Memoriálu Luboše Tomíčka.

Václav Milík | foto: Ota Bartovský, MAFRA

V Pardubicích se pojede i za účasti australských hvězd Jasona Doyla a Chrise Holdera. Na startu bude také Milík, poslední český vítěz, jenž touží ukončit po osmi letech čekání domácích jezdců na další triumf.

Husina šla po zádech

Závodníkovi z Bernardova na Kutnohorsku se podařilo triumfovat v roce 2017. Rok nato byl třetí, před třemi lety druhý. „Je to už hodně let, co se mi podařilo zvítězit. Skoro jsem na to zapomněl. Nedávno jsem s mladým koukal na finále 2017, až mi šla husina po zádech. Už se nemůžu dočkat, až to zase vypukne,“ těší se Milík.

Pardubický plochodrážní víkend

Kde: stadion ve Svítkově

Kdy: od pátku do neděle

● pátek 19. září
ME jednotlivců – finále 4 17.00

● sobota 20. září
MS ve flat tracku – finále 6 13.00

51. Zlatá stuha juniorů 16.00

● neděle 21. září
77. Zlatá přilba města Pardubic 12.00

Startovní listina Zlaté přilby, jezdci s podepsanými kontrakty: 1 Jason Doyle, 2 Ryan Douglas, 3 Sam Masters, 4 Rohan Tungate (všichni Austr.), 5 Mads Hansen, 6 Rasmus Jensen, 7 Anders Thomsen (všichni Dán.), 8 David Bellego, 9 Dimitri Bergé (oba Fr.), 10 Tom Brennan, 11 Adam Ellis, 12 Leon Flint (všichni V. Brit.), 13 Norick Blödorn, 14 Mario Häusl, 15 Celina Liebmannová (všichni Něm.), 16 Andžejs Lebeděvs (Lot.), 17 Norbert Magosi (Maď.), 18 Paco Castagna, 19 Nicolas Covatti (oba It.), 20 Robert Chmiel, 21. Jakub Jamróg, 22. Przemyslaw Pawlicki (všichni Pol.), 23 Chris Holder (Austr.), 24 Anže Grmek, 25 Matic Ivačič (oba Slovin.), 26 Jakub Valkovič (SR), 27 Oliver Berntzon, 28 Timo Lahti (oba Švéd.), 29 Nazar Parnickij (Ukr.), 30 Luke Becker (USA), 31 Adam Bubba Bednář, 32 Jan Jeníček, 33 Matouš Kameník, 34 Daniel Klíma, 35 Jan Macek, 36 Václav Milík, R1 Jaroslav Petrák (všichni ČR)

Systém závodu:
● čtyři vylučovací skupiny po šesti jezdcích, tři jízdy, ve kterých si mění startovní pozice, postupují tři nejlepší, závodníkům se počítají dva nejlepší dosažené výsledky

● čtvrtfinále pro 12 postoupivších z vylučovacích skupin a 12 nasazených jezdců, stejný klíč

● semifinále ve dvou skupinách po šesti jezdcích, tři jízdy, nejlepší tři ve skupině postupují do „velkého“ a zbylí do „malého“ finále

Triumf by si rád vychutnal ještě alespoň jednou. „Protože mám dva synky. Kariéru ještě nekončím, šance tam jsou. Od té výhry jsem byl ještě dvakrát na bedně, snažil jsem se vyhrát každý rok,“ podotkl Milík.

„Hlavní cíl je pro mě finále. Pak už je to opravdu jenom o štěstí. Určitě to při nabité startovní listině bude složité. Ale chci to vyhrát a určitě by nebylo dobré, kdybych se někoho bál,“ dodal Milík.

Pardubického extraligového kapitána a mnohonásobného mistra republiky jednotlivců z nich před rokem vyřadila prasklá slezina, již mu lékaři museli vyoperovat.

„Z toho zranění se vlastně dostávám ještě v téhle sezoně. Poslední dobou už se mi ale začalo dařit, jsem rád, že tu mohu být,“ uvedl Milík.

Nový šampion se může opět těšit na unikátní trofej za vítězství v podobě pozlacené přilby z ryzího stříbra o váze téměř dvou kilogramů a také nový motocykl.

Program pardubického plochodrážního víkendu zahájí v pátek v 17 hodin závěrečný čtvrtý závod seriálu mistrovství Evropy.

V sobotu ve 13 hodin přijde na řadu závod světového šampionátu ve flat tracku a v 16.15 odstartuje 51. ročník Zlaté stuhy juniorů.

Zlatá přilba začne tradičně v neděli krátce před polednem slavnostním nástupem.

V pondělí se pak tradičně chystá plochodrážní nášup v Praze, kde se pojede Memoriál Luboše Tomíčka.

I s obhájcem titulu Janem Kvěchem, který loni ukončil dlouhou nadvládu cizinců, kteří předtím v Praze vítězili čtrnáct let.

„Když to vloni Honza vyhrál, tak to dalo mezi diváky nový náboj. Dlouho to žádný Čech nedokázal,“ řekl Václav Milík, který byl dříve dlouholetou tuzemskou jedničkou. „Také letos se budeme snažit o to, aby trofej zůstala doma. Na závod se moc těším. Pro mě je to jeden z největších podniků u nás,“ vyznal se Milík.

Dvaatřicetiletý plochodrážník už dokázal vyhrát pardubickou Zlatou přilbu, trofej z Memoriálu Luboše Tomíčka ale zatím nemá.

„V Pardubicích jsem na své domovské dráze a těch koleček tam mám najeto o hodně víc. V Praze mě to ale baví, dráha je tu techničtější. Jednou jsem byl druhý, jednou třetí, vždy mi to zatím uteklo o kousek. Určitě bych si to chtěl ale zapsat, abych si po kariéře řekl, že jsem vyhrál to i to,“ prohlásil Milík.

