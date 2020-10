Doyle půjde na Zlaté přilbě po hattricku. Ale sokové se jen tak nedají

Kdyby se sečetly Zlaté přilby, jež už získali jezdci, kteří se letos objeví na startu slavného závodu, bylo by jich hned šest. Dán Hans Andersen vyhrál v roce 2008; Polák finského původu Rune Holta vlastní dvě (2009 a 2011), Čech Václav Milík jednu (2017) a Australan Jason Doyle opět dvě (2018 a 2019).

Z logiky věci vyplývá, že Doyle letos bude útočit na vítězný hattrick. Ale samozřejmě zdaleka nejen dosud jmenovaní po prestižní plochodrážní trofeji usilovně touží.



„Startovka je dobrá, máme tu vynikající jezdce,“ konstatuje ředitel závodu Erban. „Je tu Rakušan Daniel Gappmaier, který jezdí v Anglii, Dán Lasse Bjerre. Fin Terro Aarnio se tu před rokem uvedl velice dobře. Pak tam máme v současnosti nejlepšího Angličana Chrise Harrise, jeho krajana Bena Barkera, který za nás jezdil extraligu, nebo letošního mistra světa na dlouhé dráze Lukase Fienhageho z Německa. Lotyš Andžejs Lebeděvs byl loni druhý,“ vypočítává Erban.

Zajímavé souboje se podle něho dají očekávat mezi dvojicí italských plošinářů, Pacem Castagnou a Nicolasem Covattim.

„Soupeří spolu,“ říká Erban. „Castagna pomalu zraje, aby dotahoval tátu (bývalého plošináře Armanda Castagnu).“

Další zájemci o úspěch ve Zlaté? Patří mezi ně třeba Polák Jakub Jamrog, mimo jiné lídr extraligového Slaného, nebo Slovinec Matej Žagar, v minulosti podobně jako Barker člen pardubického týmu, jenž si na Přilbu brousí zuby už hodně dlouho. Nováčkem v závodě bude Švéd Oliver Berntzon - ten si letos v Challenge vyjel účast v seriálu Grand Prix pro sezonu 2021, což dostatečně hovoří o jeho kvalitách.

Dvě tisícovky fanoušků, které panující vládní nařízení o víkendu pustí na svítkovský stadion, však budou asi převážně zvědavy na domácí borce. Představí se celkem čtyři: Václav Milík, Jan Kvěch, Josef Franc a Hynek Štichauer (jako náhradník bude připraven pátý Čech, Jaroslav Petrák).

„Kvěch s Milíkem by měli být těmi, kdo se špičkovými cizinci budou závodit, a myslím, že aspoň jeden z nich bude ve finále. Abychom mohli zase doufat, že nám tady zahraje naše hymna a zavlaje vlajka,“ přeje si ředitel Erban.

Jako obyčejně předchází samotné Zlaté páteční finálový závod MS juniorů do 21 let (od 17 hodin) a sobotní Zlatá stuha juniorů (od 14 hodin). Jawa Cup se letos neuskuteční. Přilba startuje v neděli ve 13 hodin. Pořadatelům nadělal trochu vrásky nedávný déšť, ovšem Erban míní, že vše půjde bez zádrhele.

„Traťmistr je z toho nešťastný, ten potřebuje, aby vysvitlo slunce. Máme to čerstvě uhrabané. Lituju ho, má co dělat. Ale vždycky se to nějak zvládlo a já jsem optimista. Věřím, že se toho zhostíme se ctí a ta hrstka diváků bude spokojená.“