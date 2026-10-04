Zlatou přilbu kdysi zachraňoval, zastavil kvůli ní i barák. Nástupce ale Erban nevidí

„Nejradši bych na ni vyhlásil nějaký konkurz. Je mi 81, nikdo neví, co bude za rok. Já už to dožiju, ale horší je, že nevidím perspektivu za mnou. Že někdo přijde a bude do plošiny zapálený,“ mrzí Erbana.
„Ten náš ansámbl kolem Zlaté je přestárlý. Přijedu do Německa a tam se o všechno starají mladí lidé, staří odešli. Jenže u nás mladí nechtějí dělat nic. Pro mě to kdysi bylo takové ‚musíš‘,“ srovnává.
Legendární podnik, jehož 78. ročník startuje v neděli v pravé poledne, v divokém období po „sametu“ pomáhal zachránit. Krom jiného i tím, že na nově založený AMK Zlatá přilba zaregistroval svítkovský stadion. Přitom neskrývá, že zprvu vůbec netušil, do čeho jde.
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„Před rokem '89 tu byl Svazarm, který Zlatou pomalu zaplatil. Udělalo se vyúčtování a oni to uhradili – buď celé, nebo třeba z 75 procent. A teď najednou nebylo v kase nic,“ vzpomíná Erban.
Počátkem roku 1990 zajel do Prahy na ústředí Svazarmu, u sekretářky si vyzvedl dokumentaci ke stadionu a vyrazil na geodézii v Pardubicích. Jakmile byl ovál zaknihován na nový klub, už přes to podle Erbana „nejel vlak“.
„Zrovna vznikal Autoklub a chtěl z toho odvádět deset procent, protože si jeho šéf Ječmínek myslel, že to je jejich. Jenže já ho poučil, že opravdu ne. Dorážel na mě, ale já mu dokázal, že stadion přešel k nám. Tenkrát v tom chaosu se nikdo neptal, jak jste co získali,“ přibližuje Erban.
O výhře se ovšem úplně mluvit nedalo, bývalý závodník záhy seznal, že to celé vážně nebude žádná legrace.
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„Chod stadionu a klubu, to stojí nějaké peníze,“ konstatuje Erban. „Měli jsme třeba smlouvu se Zapletalovou agenturou Art Production K. A oni osm týdnů před Přilbou přijeli, že ji vypovídají, protože nejsou schopni splnit závazky,“ popisuje.
Sám proto sedl do auta, objížděl firmy v regionu a před závodem stačil sehnat více než dva miliony korun. Další milion si půjčil od banky, kde zastavil barák.
„Kdyby to tehdy věděla moje žena, sekla by mě mezi dveřmi,“ říká Erban. „Přilba byla naštěstí návštěvnicky dobrá, zaplatili jsme to. Ale nikomu bych tohle nepřál, je to zaplaťpánbůh za mnou. Teď už jen sklízíme zdravé ovoce,“ těší jej.
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Za přispění města a kraje se po krůčcích snaží stařičký stadion modernizovat. Před časem se vyměňovaly sedačky, teď zase mantinely, aby se zvýšila bezpečnost jezdců. A Erban má v merku další věci.
„Za východní tribunou budeme dělat nový plot, ten stávající stojí od roku 1954, kdy se stadion otvíral. Bude tam i klidová zóna pro občany s lavičkami a stolky, abychom s okolím splynuli dohromady,“ nastiňuje Erban.
A dodává: „Přemýšlíme co dál, protože statici konstatovali, že máme docela poškozenou konstrukci tribun. Administrativní budovy pod západní tribunou se stavěly při akci Z... Je to nízké, chtěli bychom vybudovat něco reprezentativnějšího, aby to bylo hodno Pardubic. “