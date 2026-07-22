O jeho smrti informoval portugalský portál onoticiasdatrofa.pt. Právě v portugalské obci São Mamede motoristický závodník s českými kořeny od dospívání žil.
Chovanec se přitom narodil ve Venezuele. „Jsem z Venezuely, ale když mi bylo pět nebo šest, přestěhoval jsme se do Prahy, jelikož je můj táta Čech. Tam jsem zůstal až do roku 2018. A pak jsem se přestěhoval do Portugalska. Mám portugalskou licenci a na voze portugalskou vlajku právě proto, že jsem se závoděním začal v Portugalsku,“ řekl v roce 2022 serveru F1sport.
V roce 2023 nastupoval v šampionátu FIA Formule 3 za tým Charouz Racing System. Odjel jedenáct závodů, předtím sbíral zkušenosti v seriálu Euroformula Open, kde byl považován za jednoho z nejtalentovanějších pilotů.
Po angažmá ve Formuli 3 se představil také v sérii BOSS GP, v níž dokázal zvítězit v pěti z šesti absolvovaných závodů. Přesto ještě v roce 2023 ukončil závodní kariéru a z motosportu se stáhl.