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Zemřel bývalý formulový závodník Zdeněk Chovanec. Bylo mu teprve 21 let

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  20:17

Zdeněk Chovanec v barvách Charouz Racing System v roce 2022. | foto: Profimedia.cz

Smutná zpráva obletěla ve středu nejen sportovní svět. V sobotu teprve v jednadvaceti letech zemřel Zdeněk Chovanec, bývalý jezdec Formule 3. Příčina jeho smrti nebyla zveřejněna.

O jeho smrti informoval portugalský portál onoticiasdatrofa.pt. Právě v portugalské obci São Mamede motoristický závodník s českými kořeny od dospívání žil.

Chovanec se přitom narodil ve Venezuele. „Jsem z Venezuely, ale když mi bylo pět nebo šest, přestěhoval jsme se do Prahy, jelikož je můj táta Čech. Tam jsem zůstal až do roku 2018. A pak jsem se přestěhoval do Portugalska. Mám portugalskou licenci a na voze portugalskou vlajku právě proto, že jsem se závoděním začal v Portugalsku,“ řekl v roce 2022 serveru F1sport.

V roce 2023 nastupoval v šampionátu FIA Formule 3 za tým Charouz Racing System. Odjel jedenáct závodů, předtím sbíral zkušenosti v seriálu Euroformula Open, kde byl považován za jednoho z nejtalentovanějších pilotů.

Po angažmá ve Formuli 3 se představil také v sérii BOSS GP, v níž dokázal zvítězit v pěti z šesti absolvovaných závodů. Přesto ještě v roce 2023 ukončil závodní kariéru a z motosportu se stáhl.

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Živě0:1
  • 2.30
  • 3.20
  • 3.00
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Živě1:2
  • 11.00
  • 5.00
  • 1.30
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