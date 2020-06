Z Evropy zbylo jen Česko. Rybníček mění nejen seriál, ale také auto

„Letos jsem neměl v plánu startovat v Česku, nakonec ale pojedu celý český mistrák,“ říká Rybníček, který na domácích tratích McLaren F1 Evo vymění za vůz Škoda Fabia R5. „Jde o dočasné řešení. České tratě jsou kratší a techničtější, takže na nich budu startovat s Fabií,“ vysvětluje.

Škodovka pro něj bude novinkou, první ostrý start s ní absolvuje příští víkend ve Vrbnu pod Pradědem. „Fabie R5 má řádově 1 670 koní, záběr na všechny čtyři kola. Proti McLarenu je to taková hračka,“ říká Rybníčkům otec Ivan, který je dlouholetým ředitelem Zámeckého vrchu v Náměšti nad Oslavou.

„Místní kopec mu bude vyhovovat, je technický a kratší vozidlo se na něm možná dá lépe ovládat. Ale Marek se s ním ještě nesvezl, musíme to dohnat,“ usmívá se.

Právě Zámecký vrch bude pro Rybníčka mladšího pomyslným vrcholem letošní sezony. „Tím vždycky býval Ecce Homo Šternberk, ale ten se nakonec letos nepojede vůbec. Pořadatelé sice měli plány na volný závod, ten se však neuskuteční,“ mrzí Marka Rybníčka.

„Takže pro mě bude asi nejvíc domácí závod, v netradičním termínu. V Náměšti se vždycky jezdí v květnu, takže jsem na to zvědavý. Bude tam letní atmosféra, takže věřím, že to nebude špatné,“ těší se na polovinu července.

Letošní český šampionát bude mít po zrušení seriálu mistrovství Evropy atraktivní obsazení. „Všichni jezdci, co se připravovali na Evropu, se stáhli do domácích šampionátů. Aby alespoň nějaké závody objeli a sponzorům udělali reklamu,“ vysvětluje.

Rozhodnutí FIA respektuje. „Musíme to brát tak, jak to je. Samozřejmě je to škoda, měli jsme nachystaná auta, nakoupené pneumatiky, vše, co bylo potřeba. Protože koncem února, začátkem března bývá vše nachystané,“ mrzí ho. „Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Pro všechny je to stejné. Jsou horší věci.“

ROK 2019: Z prvního místa v závodu XXXVIII. Zámeckého vrchu Mann-Filter se v Náměšti nad Oslavou nakonec radoval domácí jezdec Marek Rybníček na voze McLaren F1 Evo.

S tím, že by nachystanou techniku využil v příštím roce, Rybníček nepočítá. „Asi budu chystat něco úplně jiného. Zatím to ale nemáme vymyšlené,“ krčí rameny. „Určitě bych ale chtěl jet za tým Janík Motorsport, za který budu letos startovat premiérově. Uvidíme, co vymyslíme dál.“

Letošní úkol je jasný, uspět v domácím šampionátu. „Konkurence na některých závodech bude větší, což je dobře. Potkáme se i s jezdci ze Slovenska, Polska či Rakouska,“ věří Rybníček.